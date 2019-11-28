Футбол
Sport24.ruОрлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили»
Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси попросил клуб отпустить его. Ранее аргентинец дал интервью Sport24, в котором заявил, что ему будет тяжелее пробиться в основной состав после возвращения в строй Малкома и Александра Кокорина.
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Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Политика
Россия и Украина обсудили урегулирование вопросов по газу
Москва и Киев затронули темы урегулирования взаимных претензий по исполнению контрактов, условий транзита российского газа в Европу с 2020 года, а также перспективы прямой покупки российского газа для украинских потребителей.
Общество
Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL
Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина.
Общество
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола
Лондон / AbsolutTV.ru / Новости / Королева Великобритании Елизавета II через полтора года может сложить полномочия главы государства.
Энергетика
На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
Политика
На Украине электростанции приостановили работу в знак протеста
Бурштынская (Ивано-Франковская область) и Приднепровская ТЭС (Днепр) на Украине остановили работу, требуя прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
Политика
Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом
Президент США Дональд Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы посетить американских военнослужащих по случаю Дня благодарения.
Транспорт
«Автодор» вводит ночные тарифы на участках скоростной трассы М-11
Государственная компания «Автодор» ввела ночные тарифы на 7-м и 8-м участках скоростной трассы М-11 Москва — Петербург, сообщает пресс-служба организации.
Политика
Опрос показал отношение белорусов к России
Большая часть белорусов выступают за союзнические или партнёрские отношения с Россией, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра пространственного анализа международных отношений МГИМО.
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
Гаджеты
Samsung поможет Intel справиться с дефицитом процессоров
Компания Samsung Electronics согласилась поставлять Intel центральные процессоры для компьютеров, чтобы помочь решить проблему с их дефицитом.
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Общество
Правительство ввело новые льготы для жителей села
Программа будет запущена в рамках реализации новой государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".
Кино
«Локи» Том Хиддлстон рассказал о пробах на роль Тора
Авто
Объявили цены на Lada Vesta 2020 модельного года
«АвтоВАЗ» объявил цены на автомобили семейства LADA Vesta 2020 модельного года.
Происшествия
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук, сообщил РИА Новости Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
Хоккей
Илья Воробьев: Сегодня ЦСКА нам показал, почему они чемпионы
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Общество
Московский штаб Алексея Навального сообщил о якобы секретных коттеджах депутатов Мосгордумы от «Единой России»
В расследовании утверждается, что это жилье им предоставил на время работы в Мосгордуме мэр Сергей Собянин.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри планируют завести второго ребенка
Меган в приватных беседах якобы жаловалась на то, что во время первой беременности ей было трудно и одиноко вдали от семьи и друзей, поэтому второй ребенок должен появиться на свет в ее родном городе и стране.
Гаджеты
Энтузиасты сделали свою собственную GeForce RTX 2080 Ti Super
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Армия и оружие
Россия впервые поставила Габону оружие
Россия бесплатно поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством и охраны национальных парков, сообщили в Минобороны.