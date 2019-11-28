Футбол

Sport24.ruSport24.ruОрлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили»

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси попросил клуб отпустить его. Ранее аргентинец дал интервью Sport24, в котором заявил, что ему будет тяжелее пробиться в основной состав после возвращения в строй Малкома и Александра Кокорина.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили»

Sport24.ru09:52

Орлов: «Дриусси попросил клуб отпустить его»

Sport.ru11:14

Геннадий Орлов: «Дриусси не видит себя в составе „Зенита“, Кокорин уже сейчас лучше него»

Спорт-Экспресс12:25

Геннадий Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили. Закиc, жалко парня»

Sports.ru10:51

Геннадий Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили»

Sportbox.RU11:04

Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили из „Зенита“. Закиc, жалко парня»

Бомбардир.ру10:13

Орлов: «Дриусси просит „Зенит“ отпустить его»

Евро-футбол.ру10:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 14:47, Ашберн
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Газета.Ru вчера в 09:39
Политика

Россия и Украина обсудили урегулирование вопросов по газу

Москва и Киев затронули темы урегулирования взаимных претензий по исполнению контрактов, условий транзита российского газа в Европу с 2020 года, а также перспективы прямой покупки российского газа для украинских потребителей.
Вести.Ru 13:43
Общество

Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL

Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
RT на русском 12:15
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина.
Известия вчера в 13:25
Происшествия

Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым

Lenta.ru 12:23
Общество

Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола

Лондон / AbsolutTV.ru / Новости / Королева Великобритании Елизавета II через полтора года может сложить полномочия главы государства.
Absolut TV 14:08
Энергетика

На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России

Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
RT на русском вчера в 09:07
Политика

На Украине электростанции приостановили работу в знак протеста

Бурштынская (Ивано-Франковская область) и Приднепровская ТЭС (Днепр) на Украине остановили работу, требуя прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
ТАСС вчера в 09:13
Политика

Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом

Президент США Дональд Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы посетить американских военнослужащих по случаю Дня благодарения.
RT на русском 14:08
Транспорт

«Автодор» вводит ночные тарифы на участках скоростной трассы М-11

Государственная компания «Автодор» ввела ночные тарифы на 7-м и 8-м участках скоростной трассы М-11 Москва — Петербург, сообщает пресс-служба организации.
МР7.ру 11:31
Происшествия

Собака нашла человеческую голову на свалке в Саратове

Газета.Ru 14:18
Здоровье

Минздрав: ожидавшая операции у Каабака девочка умерла от пневмонии

РИА Новости 08:38
Биатлон

Биатлонистка Глазырина стала пятой в спринте на первом этапе Кубка IBU

Газета.Ru 09:53
Политика

Опрос показал отношение белорусов к России

Большая часть белорусов выступают за союзнические или партнёрские отношения с Россией, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра пространственного анализа международных отношений МГИМО.
RT на русском 13:41
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
Дождь 09:48
Гаджеты

Samsung поможет Intel справиться с дефицитом процессоров

Компания Samsung Electronics согласилась поставлять Intel центральные процессоры для компьютеров, чтобы помочь решить проблему с их дефицитом.
iXBT.com 11:58
Политика

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
РИА Новости 07:36
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Российская газета 12:59
Общество

Правительство ввело новые льготы для жителей села

Программа будет запущена в рамках реализации новой государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".
Российская газета 04:29
Кино

«Локи» Том Хиддлстон рассказал о пробах на роль Тора

VSE42.RU 04:50
Авто

Объявили цены на Lada Vesta 2020 модельного года

«АвтоВАЗ» объявил цены на автомобили семейства LADA Vesta 2020 модельного года.
Автоновости дня вчера в 03:05
Происшествия

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук, сообщил РИА Новости Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
РИА Новости 26 ноября в 20:04
Хоккей

Илья Воробьев: Сегодня ЦСКА нам показал, почему они чемпионы

Советский спорт 12:11
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Общество

Московский штаб Алексея Навального сообщил о якобы секретных коттеджах депутатов Мосгордумы от «Единой России»

В расследовании утверждается, что это жилье им предоставил на время работы в Мосгордуме мэр Сергей Собянин.
Эхо Москвы 11:04
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри планируют завести второго ребенка

Меган в приватных беседах якобы жаловалась на то, что во время первой беременности ей было трудно и одиноко вдали от семьи и друзей, поэтому второй ребенок должен появиться на свет в ее родном городе и стране.
В курсе.ру вчера в 02:56
Гаджеты

Энтузиасты сделали свою собственную GeForce RTX 2080 Ti Super

3DNews вчера в 09:08
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Наука

В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Качканарское время вчера в 16:47
Армия и оружие

Россия впервые поставила Габону оружие

Россия бесплатно поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством и охраны национальных парков, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 14:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского клуба «Зенит». Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Себастьян Дриусси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий российского клуба «Зенит».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное