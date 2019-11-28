Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси попросил клуб отпустить его. Ранее аргентинец дал интервью Sport24, в котором заявил, что ему будет тяжелее пробиться в основной состав после возвращения в строй Малкома и Александра Кокорина.

Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили»

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