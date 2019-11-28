Футбол

Sport24.ruSport24.ruОрлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили»

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси попросил клуб отпустить его. Ранее аргентинец дал интервью Sport24, в котором заявил, что ему будет тяжелее пробиться в основной состав после возвращения в строй Малкома и Александра Кокорина.
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Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили»

Sport24.ru09:52

Орлов: «Дриусси попросил клуб отпустить его»

Sport.ru11:14

Геннадий Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили. Закиc, жалко парня»

Sports.ru10:51

Геннадий Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили»

Sportbox.RU11:04

Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили из „Зенита“. Закиc, жалко парня»

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Орлов: «Дриусси просит „Зенит“ отпустить его»

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:45, Ашберн
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