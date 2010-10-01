Футбол
Евро-футбол.руОрлов: «Дриусси просит „Зенит“ отпустить его»
Известный комментатор и фанат «Зенита» Геннадий Орлов рассказал о ситуации нападающего Себастьяна Дриусси.
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Геннадий Орлов: «Дриусси не видит себя в составе „Зенита“, Кокорин уже сейчас лучше него»
Спорт-Экспрессвчера в 12:25
Геннадий Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили. Закиc, жалко парня»
Sports.ruвчера в 10:51
Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили из „Зенита“. Закиc, жалко парня»
Бомбардир.рувчера в 10:13
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Политика
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В Москве неизвестные избили советско-российского и актера театра и кино Вячеслава Гришечкина.
Происшествия
Главу УФНС по Архангельской области задержали по подозрению во взятке
Руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу задержан по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ по Архангельской области.
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Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
Уголовное дело завели на бывшего главу города Кирова Владимира Быкова за получение взятки в 7,8 миллиона рублей, он задержан, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
Происшествия
В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Общество
Российское вино предложили продавать до полуночи
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В мэрии Москвы объяснили проблему с турникетами на МЦД
Проблема с неисправностью турникетов произошла из-за того, что частный перевозчик недоработал свою систему перекодировки карт "Тройка" в соответствии с тарифами МЦД, заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в беседе с газетой "Коммерсант".
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Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Футбол
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Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Общество
В Благовещенске достроили мост в Китай через Амур
В Благовещенске завершили строительство моста через реку Амур, который ведёт из России в Китай.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки почти за 18 млн рублей
Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил покупку новогодней ёлки стоимостью почти в 18 млн рублей для центральной площади города.
Здоровье
В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача
Каабак — единственный в России врач-трансплантолог, который проводил пересадку почек детям с небольшим весом.
Театры
Пермский театр оперы и балета возглавит новый режиссёр
Армия и оружие
МИД: НАТО «затягивает» в Арктику далекие от региона страны
"Все более заметной тенденцией, вызывающей военно-политическую напряженность, становится интернационализация военной активности в Арктике, усугубляющаяся участившимися действиями в регионе сил НАТО", -- сказал дипломат.
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»
Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
Экономика
«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии по спору с «Газпромом»
«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья Риги о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом».
Политика
Россия и Украина обсудили урегулирование вопросов по газу
Москва и Киев затронули темы урегулирования взаимных претензий по исполнению контрактов, условий транзита российского газа в Европу с 2020 года, а также перспективы прямой покупки российского газа для украинских потребителей.
Политика
В ООН ждут от России разъяснений по поводу разгона летних протестных акций в Москве
В ООН ждут от России разъяснений по поводу разгона летних протестных акций в Москве. Об этом пишет газета "Ведомости".
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Наука
Индо-Тихоокеанское потепление меняет глобальные схемы выпадения осадков
Хотя весь Индо-Тихий океан прогрелся, самые теплые воды находятся в западной части Тихого океана, создавая температурный контраст, который гонит влагу из Индийского океана на Запад, усиливая образование облаков.
Общество
Минтруд отверг возможность выходного 31 декабря
Сделать 31 декабря выходным днем в 2019 году уже невозможно, поскольку список выходных и праздничных дней устанавливается за год.
Происшествия
Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым
Политика
Глава Чехии связал срыв бизнес-миссии в Казань с отчетом контрразведки
Отчет чешской контрразведки о «российских шпионах» мог привести к срыву поездки министра сельского хозяйства Чехии Мирослава Томана в Казань.
Происшествия
Несколько человек погибли при падении самолета в Канаде
Направлявшийся в Торонто легкомоторный самолет Piper PA-32R рухнул в окрестностях канадского Кингстона, все находившиеся на борту люди погибли, сообщает CBC со ссылкой на полицию.
Наука
Польские инженеры испытали бесшумный дрон для доставки донорской крови и органов
Разработчики аппарата считают, что в будущем он увеличит скорость оказания медицинской помощи пациентам, которым требуется срочная пересадка органов или переливание крови — в первую очередь из-за того, что он двигается быстрее машины скорой помощи и не стоит в пробках.