Известный комментатор и фанат «Зенита» Геннадий Орлов рассказал о ситуации нападающего Себастьяна Дриусси.

Политика Украинцев призвали отказаться от iPhone из-за Крыма Жителей Украины призвали отказаться от использования техники Apple после того, как компания в своих продуктах стала указывать Крым как российскую территорию.

Политика В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.

Политика Киев заявил о пяти сценариях реинтеграции Донбасса Совет национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на заседании Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции».

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Политика В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун» Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.

Политика Россия и Украина обсудили претензии по газу Российская сторона рассчитывает на краткосрочный транзитный контракт сроком на год — за это время она успеет запустить газопровод «Северный поток-2» в обход Украины.

Общество Михалков судится с Роспатентом из-за святого Режиссер Никита Михалков судится с Роспатентом из-за отказа зарегистрировать святого Никиту Бесогона в качестве товарного знака, передает Mash.

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Общество Солдат, застреливший сослуживцев, встретился с отцом Отец Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев, Салим Шамсутдинов рассказал "Ура.ру" о первой встрече с сыном после происшествия.

Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.

Происшествия Главу УФНС по Архангельской области задержали по подозрению во взятке Руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу задержан по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ по Архангельской области.

Технологии Операторы связи готовятся к идентификации смартфонов по IMEI Подготовка к идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI проводится в компаниях «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью.

Футбол Санчо может покинуть «Боруссию» в январе По информации источника, отношения руководства клуба и футболиста испортились из-за дисциплины игрока, а также из-за агента Санчо, который уже начал готовить трансфер.