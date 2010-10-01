Футбол
Евро-футбол.руОрлов: «Дриусси просит „Зенит“ отпустить его»
Известный комментатор и фанат «Зенита» Геннадий Орлов рассказал о ситуации нападающего Себастьяна Дриусси.
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Геннадий Орлов: «Дриусси не видит себя в составе „Зенита“, Кокорин уже сейчас лучше него»
Спорт-Экспрессвчера в 12:25
Геннадий Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили. Закиc, жалко парня»
Sports.ruвчера в 10:51
Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили из „Зенита“. Закиc, жалко парня»
Бомбардир.рувчера в 10:13
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Политика
В Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота
Россиянка, арестованная в Севастополе по подозрению в госизмене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.
Происшествия
В Псковской области перевернулся автобус с детьми
В Новоржевском районе Псковской области опрокинулся рейсовый автобус, который подвозил детей до школы.
Политика
Украинцев призвали отказаться от iPhone из-за Крыма
Жителей Украины призвали отказаться от использования техники Apple после того, как компания в своих продуктах стала указывать Крым как российскую территорию.
Политика
В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.
Футбол
Карпин объяснил последние неудачи ФК «Ростов»
Спорт
Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Политика
Киев заявил о пяти сценариях реинтеграции Донбасса
Совет национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на заседании Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции».
Экономика
Эксперты: в России уменьшилось количество киберпреступлений
Внимание к зарубежным банкам В отчете говорится, что "большая тройка" русскоговорящих хакерских групп - Cobalt, MoneyTaker, Silence - во втором полугодии 2018 года - первом полугодии 2019 года переориентировалась на иностранные банки и сократила общий объем хищений в РФ на 93%.
Политика
В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»
Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
Шоу-бизнес
Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Общество
Минтруд объявил о невозможности сделать 31 декабря этого года выходным
28 ноября мэр Москвы Сергей Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем.
Политика
Россия и Украина обсудили претензии по газу
Российская сторона рассчитывает на краткосрочный транзитный контракт сроком на год — за это время она успеет запустить газопровод «Северный поток-2» в обход Украины.
Авто
В России исчезли с налогового учета четверть элитных авто
С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Энергетика
«Нафтогаз» подал в латвийский суд ходатайство по спору с «Газпромом»
"Нафтогаз Украины" подал в суд Видземского предместья Риги ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом".
Общество
Михалков судится с Роспатентом из-за святого
Режиссер Никита Михалков судится с Роспатентом из-за отказа зарегистрировать святого Никиту Бесогона в качестве товарного знака, передает Mash.
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
Общество
Солдат, застреливший сослуживцев, встретился с отцом
Отец Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев, Салим Шамсутдинов рассказал "Ура.ру" о первой встрече с сыном после происшествия.
Политика
90 процентов белорусов выступили за союз с Россией
Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Общество
Завершено строительство моста через Амур в Китай
Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".
Кино
Нового Супермена в фильме может сыграть темнокожий актер
Одного из самых прославленных супергероев, Супермена, в новой перезагрузке может сыграть темнокожий актер.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Кино
Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
Происшествия
Главу УФНС по Архангельской области задержали по подозрению во взятке
Руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу задержан по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ по Архангельской области.
Технологии
Операторы связи готовятся к идентификации смартфонов по IMEI
Подготовка к идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI проводится в компаниях «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью.
Футбол
Санчо может покинуть «Боруссию» в январе
По информации источника, отношения руководства клуба и футболиста испортились из-за дисциплины игрока, а также из-за агента Санчо, который уже начал готовить трансфер.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Наука
Свойства сегнетоэлектрического конденсатора изучили на синхротроне
Российские ученые вместе с коллегами из Германии и США создали методику измерения распределения электрического потенциала внутри сегнетоэлектрического конденсатора.
Шоу-бизнес
Ольга Орлова честно ответила на вопросы о личном
Вслед за постом в своем Instagram звезда решила честно ответить и на вопросы подписчиков. Оказалось, фанатов интересует буквально все.