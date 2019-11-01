Футбол
Sport.ruОрлов не видит смысла в переходе Дзюбы в английскую Премьер-лигу
Тарханов: "Дзюбе стоило бы попробовать свои силы в Англии" Также комментатор подчеркнул, что перед чемпионатом Европы 2020 года Дзюбе нет смысла что-то менять. По словам Орлова, приоритетом форварда должно стать сохранение формы, а сделать это можно в комфортных домашних условиях.
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«Дело не в возрасте»: Геннадий Орлов заявил, что Дзюбе не надо уезжать в Европу
Петербургский дневник07:32
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США незаконно вывозят нефть с месторождений на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Строительство скоростной автотрассы Москва-Казань начнется в 2020 году
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В МВД России создадут подразделения по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, в том числе через интернет.
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С 1 июля 2020 года специальный налоговый режим для самозанятых введут во всех регионах страны.
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Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
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