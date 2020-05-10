Коронавирус

Газета.RuГазета.RuОрлов: посочувствуем Федуну, он много денег вложил в «Спартак»

Журналист Геннадий Орлов выразил слова поддержки владельцу московского "Спартака" Леониду Федуну, который заразился коронавирусной инфекцией.
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Орлов о болезни Федуна: «Посочувствуем ему. Он же много своих денег вложил в «Спартак»

Sports.ru14:37

Геннадий Орлов выразил сочувствие заболевшему коронавирусом Леониду Федуну

Спорт день за днем13:26

Орлов: посочувствуем Федуну, он много денег вложил в «Спартак»

Газета.Ru13:20

Орлов: посочувствуем заразившемуся Федуну, он столько денег отдаёт на развитие «Спартака»

Чемпионат13:02
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Общество

Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов подтвердил утверждение Малышевой: по его словам, одышка служит тревожным симптомом, который может свидетельствовать о снижении дыхательной функции.
РИА Новости 06:04
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Политика

Песков: Путин проведет совещание о продлении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин 11 мая проведет совещание, где будет обсуждаться возможность продления нерабочих дней после 12 мая, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Газета.Ru 10:07
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Общество

В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая

Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 08 мая в 16:39
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Религия

Митрополит Иларион раскритиковал мозаику Сталина в храме ВС

Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион назвал неприемлемой фреску с Иосифом Сталиным в главном храме Вооружённых сил России в Подмосковье.
News.ru 14:37
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
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Авто

Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей

Сообщается, что бывшая авиабаза будет использоваться для хранения авто несколько недель, после чего машины отправят к дилерам.
Российская газета 10:50
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Общество

Пользователи пожаловались на сбои в приложении для зараженных COVID-19

Пользователи приложения «Социальный мониторинг», которое было разработано специально для людей, заразившихся коронавирусом, или тех, кто лично контактировал с больными, массово жалуются на проблемы в работе приложения.
РБК 16:07
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Общество

Первое после переезда важное видеообращение записал принц Гарри

RuNews24.ru 06:06
2
Общество

Дептранс назвал самые частые ошибки москвичей при оформлении пропусков

Чаще всего москвичи при оформлении пропуска на машину в связи с ограничениями по COVID-19 допускают ошибки в номере автомобиля, рассказали в департаменте транспорта российской столицы.
РИА Новости 08:01
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Авто

Как, покупая летние шины, выбрать наименее шумную резину

Признаюсь, что до поры до времени я выбирал шины для своих автомобилей, как натуральная блондинка — чтобы рисунок протектора был красивым.
АвтоВзгляд 01:45
Происшествия

Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
1,4K
Общество

В Санкт-Петербурге до 31 мая продлены ограничительные меры

В Санкт-Петербурге до 31 мая продлеваются ограничения в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Мой Брянск 02:14
1,1K
Общество

Число заразившихся коронавирусом российских военных выросло до 1723

Свыше 3,3 тысячи человек заразились коронавирусом в армии и военных учебных заведениях в России с начала пандемии, из них 1 723 человека являются военнослужащими, говорится в бюллетене Минобороны .
Московский Комсомолец 13:58
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Происшествия

В Подмосковье электричка сбила двух человек, один из них погиб

Один мужчина погиб, другой попал в больницу в результате наезда электрички в Подмосковье, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.
РИА Новости 13:11
5
Авто

Для автомобильных моторов создали пластиковый распредвал

Специалисты немецкого Фраунхоферского института химических технологий (ICT) представили распределительный вал для автомобильных двигателей, созданный из армированного волокном термореактивного пластика с усиливающими вставками из алюминия.
Популярная механика вчера в 02:04
27
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют школы и детсады

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об ослаблении карантинных мер.
News.ru вчера в 15:00
26
Происшествия

На Ставрополье задержали подозреваемого во взрыве гранаты

РИА Новости 16:24
257
Политика

В Сети раскритиковали твит Белого дома о победе США над нацизмом

Пользователи Twitter по всему миру раскритиковали заявление Белого дома, в котором США и Великобритания называются победителями нацизма.
Известия вчера в 10:49
2K
Политика

Глава Еврокомиссии пригрозила Германии санкциями

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила запуск санкций против Германии за нарушение европейского законодательства.
Известия 12:51
45
Общество

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM 15:37
4
Общество

Фото Гиммлера появилось на странице солдата «Бессмертного полка»

Фотографию одного из лидеров Третьего Рейха Генриха Гиммлера опубликовали на странице солдата из Ростова-на-Дону на официальном сайте акции «Бессмертный полк».
Вечерняя Москва 09:33
43
Авто

Появились первые изображения кроссовера Skoda Enyaq

На днях компания Skoda рассказала о своем первом электрическом кроссовере Enyaq и опубликовала официальные фотографии его прототипа.
Автоновости дня 07:06
1
Кино

Энди Серкис: Новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории

Отдельно Серкис отметил проработку сюжета нового проекта: "Я восхищен сценарием, который написал Мэтт".
Российская газета вчера в 09:59
15
Общество

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
1,5K
Наука

Для удержания новых территорий гребневики едят свое потомство

Ученые обнаружили, что инвазивные гребневики Mnemiopsis leidyi питаются личинками своего вида, когда им недостаточно привычной еды.
Rusargument 08 мая в 16:28
1
Здоровье

За сутки в 7 округах Подмосковья не выявили новых зараженных

По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в МО, за минувшие сутки в Подмосковье выявлено лишь 1 133 новых случая заражения коронавирусом.
Live24 07:06
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Игры

В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%

В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.
Astera вчера в 13:33
10
Шоу-бизнес

Милла Йовович в День Победы показала фото своей русской бабушки

Голливудская актриса Милла Йовович 9 мая поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
АБН вчера в 09:55
31
Экономика

Московские застройщики получат льготы на аренду земли

Льготу получат компании, которые в начале года заключили с городом соглашения на изменение цели использования земли.
Интерфакс 06:12
150
Общество

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для возобновления киносъемок

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для возобновления киносъемок.
Первый Тульский 16:33
1
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Леонид Арнольдович Федун
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Геннадий Орлов
Журналист
Советский и российский спортивный журналист, в прошлом - футболист, нападающий. Мастер спорта СССР. Больше известен как спортивный телекомментатор. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Лауреат премии «ТЭФИ» 2008 года.
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