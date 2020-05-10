Спорт день за днем

Орлов: посочувствуем Федуну, он много денег вложил в «Спартак»

Спорт день за днем

Общество Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов подтвердил утверждение Малышевой: по его словам, одышка служит тревожным симптомом, который может свидетельствовать о снижении дыхательной функции. 531

Политика Песков: Путин проведет совещание о продлении нерабочих дней Президент России Владимир Путин 11 мая проведет совещание, где будет обсуждаться возможность продления нерабочих дней после 12 мая, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. 3,3K

Общество В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой. 971

Религия Митрополит Иларион раскритиковал мозаику Сталина в храме ВС Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион назвал неприемлемой фреску с Иосифом Сталиным в главном храме Вооружённых сил России в Подмосковье. 4

Происшествия Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 666

Общество Пользователи пожаловались на сбои в приложении для зараженных COVID-19 Пользователи приложения «Социальный мониторинг», которое было разработано специально для людей, заразившихся коронавирусом, или тех, кто лично контактировал с больными, массово жалуются на проблемы в работе приложения. 1

Общество Дептранс назвал самые частые ошибки москвичей при оформлении пропусков Чаще всего москвичи при оформлении пропуска на машину в связи с ограничениями по COVID-19 допускают ошибки в номере автомобиля, рассказали в департаменте транспорта российской столицы. 101

Авто Как, покупая летние шины, выбрать наименее шумную резину Признаюсь, что до поры до времени я выбирал шины для своих автомобилей, как натуральная блондинка — чтобы рисунок протектора был красивым.

Общество Число заразившихся коронавирусом российских военных выросло до 1723 Свыше 3,3 тысячи человек заразились коронавирусом в армии и военных учебных заведениях в России с начала пандемии, из них 1 723 человека являются военнослужащими, говорится в бюллетене Минобороны . 256

Авто Для автомобильных моторов создали пластиковый распредвал Специалисты немецкого Фраунхоферского института химических технологий (ICT) представили распределительный вал для автомобильных двигателей, созданный из армированного волокном термореактивного пластика с усиливающими вставками из алюминия. 27

Политика Глава Еврокомиссии пригрозила Германии санкциями Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила запуск санкций против Германии за нарушение европейского законодательства. 45

Общество Фото Гиммлера появилось на странице солдата «Бессмертного полка» Фотографию одного из лидеров Третьего Рейха Генриха Гиммлера опубликовали на странице солдата из Ростова-на-Дону на официальном сайте акции «Бессмертный полк». 43

Авто Появились первые изображения кроссовера Skoda Enyaq На днях компания Skoda рассказала о своем первом электрическом кроссовере Enyaq и опубликовала официальные фотографии его прототипа. 1

Общество В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите. 1,5K

Здоровье За сутки в 7 округах Подмосковья не выявили новых зараженных По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в МО, за минувшие сутки в Подмосковье выявлено лишь 1 133 новых случая заражения коронавирусом. 995