Коронавирус
Газета.RuОрлов: посочувствуем Федуну, он много денег вложил в «Спартак»
Журналист Геннадий Орлов выразил слова поддержки владельцу московского "Спартака" Леониду Федуну, который заразился коронавирусной инфекцией.
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Общество
Москвичей предупредили о резком изменении погоды
Жителей столицы в ближайшие дни ожидает резкая смена погоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:36
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Шоу-бизнес
Бузову затравили в Сети за фотосессию в военной форме ко Дню Победы
Интернет-пользователи раскритиковали певицу и телеведущую Ольгу Бузову за фотосессию и видео в военной форме, которые она опубликовала 9 мая.
РИА Новости 10:46
Общество
Режим самоизоляции в Саратовской области продлевается по 31 мая
В Саратовской области режим повышенной готовности и самоизоляции продлевается по 31 мая.
СаратовБизнесКонсалтинг 10:38
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru вчера в 09:00
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой
В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва вчера в 10:40
Армия и оружие
Для российских бронемашин создали новую сталь
Отмечается, что новая сталь может использоваться в лёгкой колёсной бронетехнике военно-промышленного комплекса, в защитных укреплениях, а также в гражданских бронемашинах.
Популярная механика 04:21
Экономика
Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
По мнению ретейлеров, принятие законопроекта позволит «перезагрузить отношения в реалиях нового рынка», отмечает АКИТ.
РБК 08:34
Фигурное катание
Сотникова рассказала, что ее страшит после перенесенной операции
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова призналась, что после операции ее страшит возвращение на лед.
МК-Спорт 11:20
Происшествия
В США серфингист погиб при нападении акулы
Серфингист скончался в результате нападения акулы у берегов Северной Калифорнии, сообщает в воскресенье телеканал Fox News.
РИА Новости 12:39
Здоровье
В Ухани выявили новый случай инфицирования коронавирусом
В китайском городе Ухань, где был зафиксирован первый очаг распространения коронавирусной инфекции, впервые за последнее время выявили новый случай инфицирования COVID-19.
RT на русском 01:32
Экономика
Экономисты сообщили о возможной девальвации рубля
Ряд экономистов допускают возможность того, что отечественный рубль столкнется с девальвацией.
Актуальные Новости 13:14
Общество
На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом
1 мая стало известно о первом случае заражения священнослужителя на Кубани, коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова в Краснодаре отца Димитря Ветошкина, который причащал женщину после операции.
ТАСС 09:56
Культура
Более миллиона человек спели «День победы» на разных языках
Более одного миллиона человек из 60 стран приняли участие в акции "День Победы на разных языках", которая проходит по инициативе оргкомитета "Наша Победа", созданного "Единой Россией".
Российская газета 06:05
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений.
Газета.Ru 08 мая в 16:59
Футбол
Генсек РФС оценил шансы на возобновление чемпионата России
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил в эфире «Матч ТВ», что в организации настроены на скорое возобновление матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).
РБК 13:30
Происшествия
В Тамбовской области коронавирус подтвердился у трехдневной девочки
В Тамбовской области коронавирусом заразились 1 312, выздоровели 280, скончались три человека. В больницах остаются 383 пациента.
Газета.Ru 12:18
Гаджеты
IPhone 12 Pro может получить трехкратный оптический зум
Как ранее уже сообщалось, в 2020 году линейка флагманов будет представлена 4 моделями, среди которых iPhone 12 с экраном 5,4 и 6,1 дюйма, а также iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым дисплеем и iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма.
Astera 11:43
Экономика
Губернатор Тверской области рассказал, кому снизят налоги
Игорь Руденя подписал законы Тверской области, которые направлены на поддержку экономики.
Московский Комсомолец 09:37
Общество
Минпросвещения допустило отмену ОГЭ
Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 05:12
Наука
Вирус герпеса может вызывать симптомы болезни Альцгеймера
Исследование подтвердило предположение, что герпес и болезнь Альцгеймера связаны между собой.
RuNews24.ru 07 мая в 23:45
Общество
В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции
Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan 09:30
Музыка
В США умер один из основоположников рок-н-ролла Литтл Ричард
В США скончался певец Литтл Ричард, который считается одним из основоположников рок-н-ролла.
Дни24 вчера в 12:00
Общество
Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России
Количество заражений коронавирусом в России резко возрастет с приходом жары.
Lenta.ru 10:46
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 18 мая
В Самарской области продлили режим особых ограничительных мер. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба в регионе.
63.ru 08:57
Общество
Судно для достройки «Северного потока-2» прибыло в Германию
Lenta.ru вчера в 08:55
Общество
Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США
Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
Общество
Facebook объяснил удаление фото со знаменем над Рейхстагом
Facebook удаляет фото знамени Победы над Рейхстагом В сообщении от администрации говорилось, что опубликованная информация «нарушает нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций», поэтому чтобы пост не нанес никому вреда в реальной жизни, пост будет удален.
Рамблер вчера в 15:31
Здоровье
Пять центров компьютерной томографии работают в Петербурге
Больного могут госпитализировать или отправить домой. С 1 мая в центрах обследовали 2205 человек, у 1502 из них выявили вирусную пневмонию.
МР7.ру 10:31