Коронавирус

Газета.RuГазета.RuОрлов: посочувствуем Федуну, он много денег вложил в «Спартак»

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Журналист Геннадий Орлов выразил слова поддержки владельцу московского "Спартака" Леониду Федуну, который заразился коронавирусной инфекцией.
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Геннадий Орлов выразил сочувствие заболевшему коронавирусом Леониду Федуну

Спорт день за днем13:26

Орлов: посочувствуем Федуну, он много денег вложил в «Спартак»

Газета.Ru13:20

Орлов: посочувствуем заразившемуся Федуну, он столько денег отдаёт на развитие «Спартака»

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Количество заражений коронавирусом в России резко возрастет с приходом жары.
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российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Геннадий Орлов
Журналист
Советский и российский спортивный журналист, в прошлом - футболист, нападающий. Мастер спорта СССР. Больше известен как спортивный телекомментатор. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Лауреат премии «ТЭФИ» 2008 года.
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