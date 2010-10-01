Футбол

Soccer.ruSoccer.ruОрлов призвал вернуть Акинфеева в сборную России

Телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову стоит попросить вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева вернуться в национальную команду. Акинфеев по определению сильнее всех.
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Орлов призвал вернуть Акинфеева в сборную России

Soccer.ru09:44

Геннадий Орлов: «Попросил бы Акинфеева вернуться в сборную на чемпионат Европы. Он лучший по определению»

Спорт-Экспресс07:45
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Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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