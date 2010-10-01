Футбол
Soccer.ruОрлов призвал вернуть Акинфеева в сборную России
Телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову стоит попросить вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева вернуться в национальную команду. Акинфеев по определению сильнее всех.
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Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Evo-rus.com 31 октября в 09:00
Политика
В США напомнили, что в выборы вмешивалась не Россия, а Украина
В расследовании Мюллера говорится, что Украина вмешивалась в выборы Трампа президентом США. Об этом сообщило издание Buzzfeed.
Аргументы недели 05:40
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 10:46
Здоровье
«Альянс врачей» провел массовый пикет в Кургане
"Альянс врачей" провел массовый пикет в Кургане с требованием отставки чиновников, ответственных за закрытие отделения противотуберкулезного диспансера.
Эхо Москвы 11:03
Происшествия
Глава Ингушетии прокомментировал убийство руководителя центра «Э»
Российская газета 07:40
Происшествия
Под Саратовом ребенок провалился под лед и утонул
КП - Саратов 11:00
Политика
«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 17:30
Шоу-бизнес
Максим Фадеев прокомментировал слухи о романе с Ольгой Серябкиной
В сети уже давно обсуждают слухи о романе Максима Фадеева и Ольги Серябкиной. Впервые открыто об этом заявила Лена Темникова.
Srnsk 01 ноября в 04:27
Единоборства
Глава WBO отреагировал на поражение Ковалёва от Альвареса
Президент Всемирной боксёрской организации (WBO) Франциско Валькарсель прокомментировал итоги боя между россиянином Сергеем Ковалёвым и мексиканцем Саулем Альваресом в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе.
RT на русском 03:16
Баскетбол
«Химки» обыграли УНИКС в Единой лиге ВТБ, Швед набрал 24 очка
Подмосковные «Химки» победили казанский УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
RT на русском 09:18
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отметилась на вечеринке в костюме из латекса
Популярная певица посетила вечеринку в честь открытия салона красоты, которая совпала с празднованием Хэллоуина.
Kleo.ru 06:39
Происшествия
ДТП с автобусом во Франции: граждане РФ не пострадали
В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием автобуса на севере Франции, следовавшего по маршруту Париж — Лондон, никто из граждан Российской Федерации не пострадал.
REGNUM 10:37
Политика
У Бориса Джонсона нашли в кабинете русского шпиона
Как и следовало ожидать, уровень доступа к секретной информации у Доминика Каммингса самый высокий.
Infox.ru 11:14
Футбол
ЦСКА потребует РФС объясниться за ошибки судей в матче с «Зенитом»
Руководство ЦСКА готовит жалобу на судейство во время центрального матча 15-го тура чемпионата России против «Зенита» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
Телеканал 360° 10:01
Футбол
«Лестер» уверенно обыграл «Кристал Пэлас»
В предпоследнем матче 11-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» не смог отобрать очки у «Лестера», одного из лидеров сезона.
Евро-футбол.ру 10:59
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета 08:38
Шоу-бизнес
Алла Пугачева устала после шоу в Минске: «Я больше не могу»
Как сообщал ранее Российский Диалог, Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в Беларусь приехала на поезде, в личном вагоне, который у нее появился еще в 2001 году, а по приезду на вокзале ее встретили представители СМИ и поклонники с цветами.
Российский Диалог 10:48
Фигурное катание
Косторная выиграла этап Гран-при, Загитова стала второй
Российская фигуристка Алена Косторная победила на этапе Гран-при во французском Гренобле.
МК-Спорт вчера в 14:44
Происшествия
Подросток пострадал в ДТП с тремя автомобилями на юго-западе Москвы
Три легковых автомобиля столкнулись на юго-западе Москвы. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Вечерняя Москва 10:39
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак показал женщину, воспитывающую дочь певицы
Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который в прошлом был женат на певице Ани Лорак, показал женщину, воспитывающую их общую дочь Софию.
Пятый канал вчера в 23:32
Экономика
Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю
Состояние основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд, подсчитал Forbes.
РБК вчера в 16:05
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Lenta.ru 01 ноября в 11:37
Политика
Журналист Аркадий Бабченко заявил, что покинул Украину
Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину, о чем написал на своей странице в Facebook . Он не уточнил, где находится теперь.
Znak.com 08:29
Происшествия
В СБУ пообещали скорые и весомые результаты в деле об убийстве Гандзюк
Руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар заявил, что Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура в ближайшее время представят обществу новые весомые результаты в деле Екатерины Гандзюк.
Украина.ру 08:40
Политика
Венесуэла высылает из страны дипломатический корпус Сальвадора
Напомним, 3 ноября в заявлении администрации сальвадорского президента в Twitter говорилось, что правительство Сальвадора высылает из страны весь дипломатический корпус Венесуэлы.
REGNUM 11:12
Общество
Минстрой России впервые представил индекс качества городской среды
Индекс качества городской среды впервые опубликовало Министерство строительства первый в России.
REGNUM 01 ноября в 17:57
Происшествия
В Таганроге локализовали пожар на предприятии
РИА Новости 10:58
Политика
Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США
Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
ТАСС 08:51
Киберспорт
Blizzard анонсировала Overwatch 2
Blizzard утверждает, что хочет «переизобрести» понятие сиквела, поэтому, например, игроки первой части смогут продолжить играть в неё со всем дальнейшим мультиплеерным контентом сиквела — бесплатными новыми героями и картами.
Игромания.ру 01 ноября в 14:31