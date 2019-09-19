Футбол
Матч ТВОрлов рассказал, когда Кокорин сможет сыграть за «Зенит»
Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов рассказал, когда нападающий Александр Кокорин наберет форму и сможет начать выступления за основной состав «Зенита».
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:16, Вашингтон
Происшествия
Генпрокуратура попросила изменить приговор Павлу Устинову
Генпрокуратура России просит изменить приговор актёру Павлу Устинову, осуждённому на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа.
RT на русском 12:03
Гаджеты
Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A
Новая модификация относится к серии Mi TV 4A и при 70-дюймах у телевизора разрешение 3840х2160 пикселей (4К).
Astera 05:19
Политика
Россия предложила продлить транзит газа через Украину
В Брюсселе завершились трехсторонние переговоры, в ходе которых Россия выдвинула предложение о продлении контракта на транзит газа через территорию Украины.
Газета.Ru 11:43
Политика
В ЛНР заявили о причастности украинских спецслужб к теракту в Луганске
Украинские спецслужбы причастны к теракту в Луганске, заявили РИА Новости в пресс-службе МГБ самопровозглашенной Луганской народной республики.
РИА Новости 10:16
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Футбол
France Football учредил приз имени Яшина для лучшего вратаря мира
France Football учредил новый приз им. Льва Яшина (Yachine Trophy), который будет вручаться лучшему вратарю мира.
Спорт БИЗНЕС Online 09:00
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату
Госпитализированную актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату.
iReactor 06:00
Общество
УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.
ТАСС 02:39
Общество
Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Здоровье
В Минздраве назвали регионы России с самыми больными детьми
В России самые высокие показатели общей заболеваемости среди детей до 14 лет зафиксированы в Ненецком автономном округе (343 297,1 болезни на 100 тысяч детского населения).
News.ru 01:20
Культура
Ярославские школьники будут изучать песни Beatles, Nirvana и Queen
Ярновости 17 сентября в 03:52
Политика
В Кремле прокомментировали акции в поддержку Павла Устинова
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к общественному резонансу, который произвёл приговор актёру Павлу Устинову.
Диалог вчера в 10:20
Путешествия
Инспекционные комиссии проверят отели Антальи
Интерфакс 05:35
Политика
Украина согласилась на «формулу Штайнмайера» по Донбассу
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что он согласен на реализацию «формулы Штайнмайера» по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
ФАН вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Политика
Путин признал ошибки при планировании импортозамещения в ОПК
Президент России Владимир Путин признал ошибки при планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).
Известия 11:48
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском 05:28
Игры
Анонсировали Total War Saga: Troy
SEGA анонсировала Total War Saga: Troy – новую часть серии стратегий от Creative Assembly. Разработчики вдохновлялись «Илиадой» Гомера.
Cyber.sports.ru 10:18
Шоу-бизнес
Дочь Леры Кудрявцевой занимается у педагога-психолога
Телеведущая водит малышку к педагогу-психологу, занимающемуся развитием детей, с самого раннего возраста.
StarHit.ru 11:00
Авто
Опубликован топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ
Топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ был составлен онлайн-агрегатором Autospot.ru.
Tvoe-avto.com 11:42
Экономика
«Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое» завершили слияние
Почему объединяются заклятые конкуренты, читайте в материале: Гонка длиною в 6 лет: что стоит за слиянием сетей «Красное & Белое», «Бристоль» и «Дикси»
Forbes вчера в 07:40
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Космос
«Российский Falcon 9» оказался дешевле американского
Единственной действующей в мире тяжелой ракетой, использующей многоразовые технологии, является носитель Falcon 9 (а также основанный на нем сверхтяжелый Falcon Heavy) американской компании SpaceX.
Lenta.ru 05:59
Общество
В Минтруде назвали условия возможного сокращения рабочей недели
Ранее глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе.
RT на русском 08:27
Общество
Европа готовится принудить Россию платить Украине
Сегодня состоятся трехсторонние переговоры (Россия — Украина — ЕС) по газу.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Избитая в Ингушетии девочка впервые за год встретилась с матерью
Мать избитой в Ингушетии семилетней девочки впервые за год увидела свою дочь во время визита в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.
Газета.Ru вчера в 06:14