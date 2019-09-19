Футбол

Матч ТВМатч ТВОрлов рассказал, когда Кокорин сможет сыграть за «Зенит»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов рассказал, когда нападающий Александр Кокорин наберет форму и сможет начать выступления за основной состав «Зенита».
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Орлов рассказал, когда Кокорин сможет выйти на поле

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Орлов рассказал, когда Кокорин сможет сыграть за «Зенит»

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Геннадий Орлов: «Кокорин сможет играть уже осенью. Через полтора месяца он будет в форме»

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