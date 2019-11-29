Популярный российский футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился своими ожиданиями от предстоящей игры 18-го тура РПЛ, в которой "Зенит" на своём поле примет "Спартак".

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Орлов считает, что «Зенит» сильнее «Спартака» в 17 раз

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