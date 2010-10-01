РПЛ
Sport.ruОрлов считает, что «Зенит» сильнее «Спартака» в 17 раз
Популярный российский футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился своими ожиданиями от предстоящей игры 18-го тура РПЛ, в которой "Зенит" на своём поле примет "Спартак".
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 16:22, Ашберн
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Общество
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
Гаджеты
Смартфоны Samsung скоро получат Android 10
По всей видимости Samsung не особо спешит обновлять свои устройства до последней версии Android, но обладатели флагманских смартфонов её скоро уже получат.
Политика
Россия отказалась финансировать работу обвинительного механизма в ОЗХО
Россия отказалась финансировать деятельность обвинительного механизма Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.
Политика
90 процентов белорусов выступили за союз с Россией
Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска «Тополь» в Астраханской области
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь".
Шоу-бизнес
Шойгу помогает внучке-сироте скончавшейся актрисы Александры Назаровой
Внучка актрисы Александры Назаровой, которая скончалась в августе 2019 года, в ближайшее время будет зачислена в пансион при Министерстве обороны России.
Спорт
Россия победила Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу
Сборная России одержала победу над национальной командой Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира по пляжному футболу в Парагвае.
Происшествия
Житель Саратова нашел на пустыре человеческую голову
Происшествия
Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук
Одной из россиянок, пострадавших в ДТП в Доминикане, ампутировали обе руки.
Политика
Украинская делегация сорвала выступление представителя России в ООН
Украинская делегация попыталась сорвать выступление представителя России на проходящем в Женеве форуме по вопросам меньшинств ООН, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Шоу-бизнес
Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»
Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Политика
Зеленский обсудил с Меркель подготовку саммита в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку саммита в «нормандском формате», который должен состояться 9 декабря.
Политика
Трамп внезапно прилетел в Афганистан
Президент США Дональд Трамп неожиданно посетил Афганистан, где встретился со служащими в этой стране американскими солдатами и офицерами.
Происшествия
Следователи предъявили обвинение экс-руководителю НПО «Космос»
Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему владельцу и руководителю строительной корпорации НПО «Космос» Андрею Чернякову, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Гаджеты
Компанию Apple покинул главный дизайнер
Общество
В Великобритании допустили отречение Елизаветы II от престола
Британская королева Елизавета II может отречься от престола в пользу своего сына Чарльза в течение ближайших 18 месяцев.
Политика
Сенатор уточнил сроки возобновления авиасообщения с Грузией
Российский сенатор Григорий Карасин заявил, что решения о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией не стоит ждать до начала следующего года, сообщает РИА Новости.
Политика
В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
Наука
Ученые обнаружили вызывающие отвращение к курению клетки мозга
Авто
GAC анонсировала премьеру нового внедорожника GAC GS8
Российскую сертификацию GAC GS8 прошел еще в сентябре.
Общество
«Аэрофлот» предлагает создать компанию для защиты аэропортов от птиц
Группа компаний «Аэрофлот» предложила создать компанию для повышения орнитологической защиты аэропортов.
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили во время «Черной пятницы»
Уже известно, что наибольшая выгода предоставляется на автомобиль Lada Largus, но какие конкретно скидки будут доступны – не сообщается.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Футбол
Суд оправдал обвиняемого по делу о трагедии на стадионе «Хиллсборо»
Жюри присяжных Королевского суда английского города Престон (графство Линкольншир) в четверг вынесло оправдательный вердикт по делу бывшего шефа отделения полиции Южного Йоркшира Дэвида Дакенфилда, отвечавшего за безопасность в день трагедии на стадионе "Хиллсборо" в 1989 году.
Игры
Cyberpunk 2077 не превзойдёт The Witcher 3 по продолжительности
По словам разработчиков, основная сюжетная линия Cyberpunk 2077 будет «немного короче», чем в The Witcher 3: Wild Hunt.