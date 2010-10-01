РПЛ

Sport.ruSport.ruОрлов считает, что «Зенит» сильнее «Спартака» в 17 раз

Зенит — Спартак
1 декабря
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Популярный российский футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился своими ожиданиями от предстоящей игры 18-го тура РПЛ, в которой "Зенит" на своём поле примет "Спартак".
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Орлов: «Зенит» в 17 раз сильнее «Спартака»

Чемпионат12:21

Орлов считает, что «Зенит» сильнее «Спартака» в 17 раз

Sport.ru13:29

Геннадий Орлов: «Зенит» в 17 раз сильнее «Спартака»

Sportbox.RU13:26

Орлов: «У „Зенита“ на 17 очков больше, чем у „Спартака“, значит питерцы в 17 раз сильнее»

ProstoProSport13:03

Орлов: «Зенит» сильнее «Спартака» в 17 раз

Gazeta.SPb15:44

Орлов оценил шансы «Спартака» в игре против «Зенита»

NewInform14:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 16:22, Ашберн
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия 26 ноября в 14:50
Общество

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
РИА Новости 11:12
Гаджеты

Смартфоны Samsung скоро получат Android 10

По всей видимости Samsung не особо спешит обновлять свои устройства до последней версии Android, но обладатели флагманских смартфонов её скоро уже получат.
The GEEK 26 ноября в 10:37
Политика

Россия отказалась финансировать работу обвинительного механизма в ОЗХО

Россия отказалась финансировать деятельность обвинительного механизма Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Известия 14:15
Общество

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.
Газета.Ru 15:59
Происшествия

ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские»

РБК 03:14
Политика

90 процентов белорусов выступили за союз с Россией

Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Российская газета 12:22
Экономика

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
РБК вчера в 14:41
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска «Тополь» в Астраханской области

Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь".
РИА Новости 15:30
Шоу-бизнес

Шойгу помогает внучке-сироте скончавшейся актрисы Александры Назаровой

Внучка актрисы Александры Назаровой, которая скончалась в августе 2019 года, в ближайшее время будет зачислена в пансион при Министерстве обороны России.
News.ru 10:50
Спорт

Россия победила Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу

Сборная России одержала победу над национальной командой Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира по пляжному футболу в Парагвае.
RT на русском 15:32
Происшествия

Житель Саратова нашел на пустыре человеческую голову

РИА Новости 13:27
Происшествия

Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

Одной из россиянок, пострадавших в ДТП в Доминикане, ампутировали обе руки.
РБК 26 ноября в 21:20
Политика

Украинская делегация сорвала выступление представителя России в ООН

Украинская делегация попыталась сорвать выступление представителя России на проходящем в Женеве форуме по вопросам меньшинств ООН, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
РИА Новости 15:32
Шоу-бизнес

Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»

Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Woman.ru вчера в 01:32
Политика

Зеленский обсудил с Меркель подготовку саммита в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку саммита в «нормандском формате», который должен состояться 9 декабря.
РБК 14:57
Политика

Трамп внезапно прилетел в Афганистан

Президент США Дональд Трамп неожиданно посетил Афганистан, где встретился со служащими в этой стране американскими солдатами и офицерами.
Вести.Ru 14:32
Происшествия

Следователи предъявили обвинение экс-руководителю НПО «Космос»

Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему владельцу и руководителю строительной корпорации НПО «Космос» Андрею Чернякову, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости 13:36
Гаджеты

Компанию Apple покинул главный дизайнер

РЕН ТВ 13:56
Общество

В Великобритании допустили отречение Елизаветы II от престола

Британская королева Елизавета II может отречься от престола в пользу своего сына Чарльза в течение ближайших 18 месяцев.
REGNUM 02:59
Политика

Сенатор уточнил сроки возобновления авиасообщения с Грузией

Российский сенатор Григорий Карасин заявил, что решения о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией не стоит ждать до начала следующего года, сообщает РИА Новости.
Радио Sputnik 10:19
Политика

В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA

Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
Известия 15:52
Наука

Ученые обнаружили вызывающие отвращение к курению клетки мозга

Известия 25 ноября в 17:34
Авто

GAC анонсировала премьеру нового внедорожника GAC GS8

Российскую сертификацию GAC GS8 прошел еще в сентябре.
Автоновости дня 06:00
Общество

«Аэрофлот» предлагает создать компанию для защиты аэропортов от птиц

Группа компаний «Аэрофлот» предложила создать компанию для повышения орнитологической защиты аэропортов.
News.ru 13:43
Авто

АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили во время «Черной пятницы»

Уже известно, что наибольшая выгода предоставляется на автомобиль Lada Largus, но какие конкретно скидки будут доступны – не сообщается.
32CARS.ru вчера в 07:13
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Общество

Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Пятый канал вчера в 07:39
Футбол

Суд оправдал обвиняемого по делу о трагедии на стадионе «Хиллсборо»

Жюри присяжных Королевского суда английского города Престон (графство Линкольншир) в четверг вынесло оправдательный вердикт по делу бывшего шефа отделения полиции Южного Йоркшира Дэвида Дакенфилда, отвечавшего за безопасность в день трагедии на стадионе "Хиллсборо" в 1989 году.
РИА Новости 13:14
Игры

Cyberpunk 2077 не превзойдёт The Witcher 3 по продолжительности

По словам разработчиков, основная сюжетная линия Cyberpunk 2077 будет «немного короче», чем в The Witcher 3: Wild Hunt.
3DNews вчера в 02:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Геннадий Орлов
Журналист
Советский и российский спортивный журналист, в прошлом - футболист, нападающий. Мастер спорта СССР. Больше известен как спортивный телекомментатор. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Лауреат премии «ТЭФИ» 2008 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное