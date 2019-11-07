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ЧемпионатЧемпионатОрлов: в судействе Вилкова в матче «Зенит» — ЦСКА не было предвзятости

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Комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о работе арбитра Михаила Вилкова на матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" – ЦСКА (1:1).
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Орлов: в судействе Вилкова в матче «Зенит» — ЦСКА не было предвзятости

Чемпионат10:16

Орлов: «Предвзятости в судействе Вилкова в матче „Зенит“ — ЦСКА не было»

Sport24.ru10:46

Орлов: «Судейство Вилкова в матче „Зенит“ - ЦСКА? Там не было предвзятости»

Sport.ru11:13
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:46, Ашберн
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Журналист
Советский и российский спортивный журналист, в прошлом - футболист, нападающий. Мастер спорта СССР. Больше известен как спортивный телекомментатор. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Лауреат премии «ТЭФИ» 2008 года.
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