с чего всё началось

Орловская область заняла "почётное" 50 место из 85 возможных. Общий балл присвоенный региону экспертами РБК, составил 2,73, тогда как средний балл по России составил 4,2.

Орловская область не попала в число лучших для жизни регионов

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