Общество
ОрёлТаймсОрловская область не попала в число лучших для жизни регионов
Орловская область заняла "почётное" 50 место из 85 возможных. Общий балл присвоенный региону экспертами РБК, составил 2,73, тогда как средний балл по России составил 4,2.
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Смоленская область оказалась в верхней половине рейтинга лучших регионов для жизни Подготовленный РБК рейтинг регионов России основывается на расчетном индексе, описывающем качество жизни их жителей с точки зрения личного благосостояния и благоустроенности окружающей обстановки, включая социальную инфраструктуру, сообщается на сайте издания.Рабочий путь (г. Смоленск)вчера в 04:38
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Смоленская область оказалась в верхней половине рейтинга лучших регионов для жизни
Рабочий путь (г. Смоленск)вчера в 04:38
Смоленщина заняла место в средней части рейтинга лучших регионов для жизни
ГТРК Смоленсквчера в 05:10
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Россиянам вернут 20% средств за турпоездки по стране
В рамках программы для туров стоимостью от 25 тысяч рублей кэшбэк составит 5000 рублей, для туров от 50 тысяч рублей - 10 000 рублей, а для туров стоимостью от 75 000 рублей - 15 000 рублей.
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Умер министр из Свердловской области, у которого был коронавирус
Скончался министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию.
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Согласно закону, экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории.
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Есть желание собрать их в "Химках", это пять-шесть игроков. Есть же хорошая практика взаимоотношений "Зенита" и "Сочи".
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Владимир Путин подписал необходимый указ о назначении Михаила Дегтярева (депутат Государственной думы РФ от партии ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
CT news 20 июля в 13:38
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Речь идет о последней путевке в ЛЧ, которую заочно разыграют «Краснодар» и ЦСКА. Пока «быки» идут третьими, опережая «армейцев» на два очка.
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Деловое.ТВ 07:13
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ФСБ предотвратила теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии
ФСБ предотвратила теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии, его планировали члены группировки "Исламское государство"*.
РИА Новости 08:47
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Ирина Линдт вспомнила, как Ирина Апексимова выжила ее из театра на Таганке
Paparazzi.ru 06:07
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Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
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На Украине начались съемки короткометражного фильма Евгения Коршунова о казаках-геях. Лента получила название "Главная крепость Сечи".
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Отмечается, что Митрюшкин может продолжить карьеру в России.
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Тульский «Арсенал» сыграет заключительный матч сезона
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Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России.
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