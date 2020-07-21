Общество

Татар-информТатар-информТатарстан занял 11-е место среди лучших для жизни регионов России

Татарстан занял 11-е место в рейтинге лучших для жизни регионов России. Список составило издание РБК по методологии кредитного рейтингового агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР).
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Климат Ростовской области оказался на 3 месте согласно рейтингу лучших регионов для жизни

Московский Комсомолецвчера в 09:02

Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

РИА Новостивчера в 04:30

10 важных фактов из рейтинга качества жизни в регионах России

РБКвчера в 03:30

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Российская газетавчера в 03:38

Подмосковье включили в топ-5 лучших для жизни регионов

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Российские регионы сравнили по качеству жизни

Известиявчера в 04:26
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 15:11
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Культура

Актер из «Интернов» остался в Лондоне для работы официантом

Как сообщает StarHit, сначала Шаракоис работал на стройке, теперь же устроился официантом в ресторан русской кухни ZIMA.
АБН вчера в 17:18
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Происшествия

Дело Ефремова рассмотрит судья, выносившая приговор Кокорину и Мамаеву

Аргументы и Факты 11:36
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Общество

В сети появилось фото возможного демонстрационного стенда PS5 в розничном магазине

В одном из розничных магазинов Великобритании был обнаружен демонстрационный стенд PlayStation.
CyberSport.ru вчера в 22:45
Путешествия

Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Газета.Ru 12:51
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Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
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Происшествия

Два случая нападения собак на детей произошли в Красногорске

Телеканал 360° 14:54
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Наука

Ученые открыли новое квантовое свойство атомов, проявляющееся в волноводе

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) обнаружили новое квантовое свойство помещенных в волновод атомов, которое может быть использовано для развития технологий, основанных на взаимодействии фотонов с атомами.
ТАСС Наука вчера в 03:19
Общество

В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам

В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском вчера в 03:15
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Происшествия

Не менее 50 человек погибли при авиаударе на западе Афганистана

РЕН ТВ 15:27
Общество

Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов

Посольство России в Вашингтоне направило ноту протеста в Госдеп в связи с нападением американских полицейских на съемочную группу Первого канала.
Газета.Ru 16:13
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Экономика

Великобритания поплатилась за выход из Евросоюза

Инвесторы делают ставку на евро и отворачиваются от Великобритании на фоне неопределенности, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 13:53
Экономика

S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,3%, Dow Jones снизился на 0,2%

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился в пятницу на 62,76 пункта (0,23%) - до 26671,95 пункта.
Финмаркет 20 июля в 01:17
Происшествия

СБУ задержала возможного участника убийства Александра Захарченко

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего сотрудника ведомства Андрея Байдалу, который, по данным самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) причастен к убийству главы республики Александра Захарченко.
Известия 15:49
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Армия и оружие

Popular Mechanics объяснило, в чем уникальность российских кораблей «Зубр»

Российские высокоскоростные десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр» являются уникальными.
ПолитРоссия 10:34
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Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ 10:31
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Происшествия

В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной

RT на русском 09:34
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Армия и оружие

Украинские боевики обстреляли село Знаменка в ЛНР

Новостной фронт 16:11
Авто

В первом полугодии 2020 года российский авторынок покинули 20 моделей

Автоновости дня вчера в 04:37
Политика

Песков объяснил выбор Путиным кандидатуры врио главы Хабаровского края

Москва, 21 июля 2020, 13:13 — REGNUM Принимая решение о назначении главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева (ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края президент РФ Владимир Путин учитывал его деловые качества и богатый политический опыт.
REGNUM вчера в 06:13
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Армия и оружие

Внезапная проверка боеготовности войск ЗВО и ЮВО завершена 21 июля

Внезапная проверка боеготовности войск Западного и Южного военных округов, соединений ВДВ и морской пехоты ВМФ охватила 150 тысяч военнослужащих.
Слово и Дело 02:16
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Космос

Археолог нашел на Марсе древние руины неизвестного происхождения

Древние сооружения на Марсе обнаружил виртуальный археолог Джин Уорд.
Экономика сегодня 19 июля в 07:03
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Экономика

Госдума одобрила реформу инвестиций граждан на бирже

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О рынке ценных бумаг», которые ограничат доступ начинающих инвесторов к иностранным акциям и сложным инструментам.
РБК вчера в 07:04
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Происшествия

Полиция нашла объявленную в розыск мать убитой на Сахалине девочки

Мать убитой на Сахалине малолетней девочки оставила младшего ребенка дома и несколько дней не выходила на связь.
NewInform 04:50
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Общество

«МБХ медиа» узнало, что мэрия Москвы готовится ко 2-й волне эпидемии и возвращению к «самоизоляции» с конца сентября

«МБХ медиа» узнало, что мэрия Москвы готовится ко второй волне эпидемии коронавируса и возвращению к режиму «самоизоляции» с конца сентября.
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Шоу-бизнес

Павел Прилучный послал подписчика за вопрос о романе с Карпович

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Политика

NYT: штаб Трампа использовал для агитации фото протестов в Киеве

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа позаимствовал снимок протестов в Киеве в 2014 году для иллюстрации "хаоса и насилия", которыми сопровождаются нынешние демонстрации в американских городах после смерти темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС 14:26
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Емельяненко и Исмаилов сразятся в Сочи без зрителей

Турнир АСА 107 в ходе которого 24 июля в Сочи встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов, пройдет без зрителей, в формате телешоу.
Югополис 09:02
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Футбол

«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы

"Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.
Газета.Ru 14:47
Общество

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Общее число пациентов, которые умерли из-за коронавируса, в Москве за сутки выросло на 14 и достигло 4 364.
ТАСС 16:28
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