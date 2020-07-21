Общество
Татар-информТатарстан занял 11-е место среди лучших для жизни регионов России
Татарстан занял 11-е место в рейтинге лучших для жизни регионов России. Список составило издание РБК по методологии кредитного рейтингового агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР).
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Климат Ростовской области оказался на 3 месте согласно рейтингу лучших регионов для жизни
Московский Комсомолецвчера в 09:02
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Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 15:11
Культура
Актер из «Интернов» остался в Лондоне для работы официантом
Как сообщает StarHit, сначала Шаракоис работал на стройке, теперь же устроился официантом в ресторан русской кухни ZIMA.
АБН вчера в 17:18
Происшествия
Дело Ефремова рассмотрит судья, выносившая приговор Кокорину и Мамаеву
Аргументы и Факты 11:36
Общество
В сети появилось фото возможного демонстрационного стенда PS5 в розничном магазине
В одном из розничных магазинов Великобритании был обнаружен демонстрационный стенд PlayStation.
CyberSport.ru вчера в 22:45
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Происшествия
Два случая нападения собак на детей произошли в Красногорске
Телеканал 360° 14:54
Наука
Ученые открыли новое квантовое свойство атомов, проявляющееся в волноводе
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) обнаружили новое квантовое свойство помещенных в волновод атомов, которое может быть использовано для развития технологий, основанных на взаимодействии фотонов с атомами.
ТАСС Наука вчера в 03:19
Общество
В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском вчера в 03:15
Общество
Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов
Посольство России в Вашингтоне направило ноту протеста в Госдеп в связи с нападением американских полицейских на съемочную группу Первого канала.
Газета.Ru 16:13
Экономика
Великобритания поплатилась за выход из Евросоюза
Инвесторы делают ставку на евро и отворачиваются от Великобритании на фоне неопределенности, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 13:53
Экономика
S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,3%, Dow Jones снизился на 0,2%
Индекс Dow Jones Industrial Average снизился в пятницу на 62,76 пункта (0,23%) - до 26671,95 пункта.
Финмаркет 20 июля в 01:17
Происшествия
СБУ задержала возможного участника убийства Александра Захарченко
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего сотрудника ведомства Андрея Байдалу, который, по данным самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) причастен к убийству главы республики Александра Захарченко.
Известия 15:49
Армия и оружие
Popular Mechanics объяснило, в чем уникальность российских кораблей «Зубр»
Российские высокоскоростные десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр» являются уникальными.
ПолитРоссия 10:34
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ 10:31
Происшествия
В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной
RT на русском 09:34
Армия и оружие
Украинские боевики обстреляли село Знаменка в ЛНР
Новостной фронт 16:11
Авто
В первом полугодии 2020 года российский авторынок покинули 20 моделей
Автоновости дня вчера в 04:37
Политика
Песков объяснил выбор Путиным кандидатуры врио главы Хабаровского края
Москва, 21 июля 2020, 13:13 — REGNUM Принимая решение о назначении главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева (ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края президент РФ Владимир Путин учитывал его деловые качества и богатый политический опыт.
REGNUM вчера в 06:13
Армия и оружие
Внезапная проверка боеготовности войск ЗВО и ЮВО завершена 21 июля
Внезапная проверка боеготовности войск Западного и Южного военных округов, соединений ВДВ и морской пехоты ВМФ охватила 150 тысяч военнослужащих.
Слово и Дело 02:16
Космос
Археолог нашел на Марсе древние руины неизвестного происхождения
Древние сооружения на Марсе обнаружил виртуальный археолог Джин Уорд.
Экономика сегодня 19 июля в 07:03
Экономика
Госдума одобрила реформу инвестиций граждан на бирже
Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О рынке ценных бумаг», которые ограничат доступ начинающих инвесторов к иностранным акциям и сложным инструментам.
РБК вчера в 07:04
Происшествия
Полиция нашла объявленную в розыск мать убитой на Сахалине девочки
Мать убитой на Сахалине малолетней девочки оставила младшего ребенка дома и несколько дней не выходила на связь.
NewInform 04:50
Общество
«МБХ медиа» узнало, что мэрия Москвы готовится ко 2-й волне эпидемии и возвращению к «самоизоляции» с конца сентября
«МБХ медиа» узнало, что мэрия Москвы готовится ко второй волне эпидемии коронавируса и возвращению к режиму «самоизоляции» с конца сентября.
Эхо Москвы вчера в 14:05
Политика
NYT: штаб Трампа использовал для агитации фото протестов в Киеве
Избирательный штаб президента США Дональда Трампа позаимствовал снимок протестов в Киеве в 2014 году для иллюстрации "хаоса и насилия", которыми сопровождаются нынешние демонстрации в американских городах после смерти темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС 14:26
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов сразятся в Сочи без зрителей
Турнир АСА 107 в ходе которого 24 июля в Сочи встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов, пройдет без зрителей, в формате телешоу.
Югополис 09:02
Футбол
«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы
"Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.
Газета.Ru 14:47
Общество
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Общее число пациентов, которые умерли из-за коронавируса, в Москве за сутки выросло на 14 и достигло 4 364.
ТАСС 16:28