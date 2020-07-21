с чего всё началось

Тамбовская область заняла 30 место в рейтинге лучших регионов для жизни. Подготовленный рейтинг основывается на расчётном индексе, который описывает качество жизни их жителей с точки зрения личного благосостояния и благоустроенности окружающей обстановки, включая социальную инфраструктуру.

Тамбовская область вошла в топ-30 рейтинга лучших регионов для жизни

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