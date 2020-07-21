Общество

Онлайн Тамбов.руОнлайн Тамбов.руТамбовская область вошла в топ-30 рейтинга лучших регионов для жизни

Тамбовская область заняла 30 место в рейтинге лучших регионов для жизни. Подготовленный рейтинг основывается на расчётном индексе, который описывает качество жизни их жителей с точки зрения личного благосостояния и благоустроенности окружающей обстановки, включая социальную инфраструктуру.
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Смоленская область оказалась в верхней половине рейтинга лучших регионов для жизни Подготовленный РБК рейтинг регионов России основывается на расчетном индексе, описывающем качество жизни их жителей с точки зрения личного благосостояния и благоустроенности окружающей обстановки, включая социальную инфраструктуру, сообщается на сайте издания
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Рабочий путь (г. Смоленск)вчера в 04:38

Подробнее о событии

Смоленская область на 15-ом месте в России по доступности жилья

Смоленская газетавчера в 06:01

Тамбовская область вошла в топ-30 рейтинга лучших регионов для жизни

Онлайн Тамбов.рувчера в 13:37

Орловская область не попала в число лучших для жизни регионов

ОрёлТаймсвчера в 11:00

Якутию включили в ТОП-30 лучших для жизни регионов

SakhaNewsвчера в 14:11

Смоленщина заняла место в средней части рейтинга лучших регионов для жизни

ГТРК Смоленсквчера в 05:10

Смоленская область оказалась в верхней половине рейтинга лучших регионов для жизни

Рабочий путь (г. Смоленск)вчера в 04:38

Как рассчитывался рейтинг регионов РБК

РБКвчера в 02:00
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 01:27, Ашберн
Политика

Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада»

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о записи видеообращения.
РИА Новости вчера в 22:23
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Путешествия

Россиянам предложили платить за отдых в России

В России предложили выплачивать туристам деньги за отдых на отечественных курортах. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает «ФедералПресс».
Lenta.ru вчера в 13:39
90
Политика

Врио главы Хабаровского края не допустит давления протестующих

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не допустит на новом посту давления со стороны местных жителей, участвующих в акциях протеста в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала.
URA.Ru вчера в 23:45
Происшествия

Странная спецоперация: Террорист в Луцке вышел и долго ждал, чтобы сдаться

В Сети появилось очень странное видео задержания террориста, захватившего заложников в Луцке.
Rusvesna.su вчера в 17:04
Авто

Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику

Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику бренда в Европе.
Avtovesti.com 01:06
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Финансы

ЦБ снизит ставку до нового исторического минимума

Снижение ставки еще на 0,5 п.п. обеспечит России новый исторический минимум.
Московский Комсомолец вчера в 22:38
Политика

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год

В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:50
251
Политика

В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»

Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 07:16
8
Политика

В Белоруссии захотели разрыва союзного договора с Россией

Кандидат на пост президента Белоруссии Анна Канопацкая выступила за расторжение союзного договора с Россией.
Рамблер вчера в 13:46
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Экономика

Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»

Напрямую в «Яндекс.Деньги» банку принадлежат 75%. Таким образом Сбербанк стал единственным владельцем сервиса.
РБК 00:36
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Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru вчера в 04:52
9,1K
Общество

Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости вчера в 04:30
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Экономика

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

Учитывая, что средний счет клиента НПФ немногим превышает 70 тыс. руб. пенсионных накоплений, поясняет эксперт, получение единовременной выплаты, пусть и разово, поддержит человека, тогда как минимальная ежемесячная доплата к основной пенсии почти никак не влияет на финансовое положение.
Коммерсантъ 20 июля в 17:52
45
Космос

Астронавты NASA завершили второй за неделю выход в открытый космос

Американские астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен завершили во вторник второй за последние пять дней выход в космос с борта Международной космической станции (МКС).
ТАСС вчера в 13:44
Шоу-бизнес

Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ

С недавних пор стало известно, что он перешел на телеканал ТНТ, где ему предложили вести новое семейное шоу «Ты как я». Новый проект стартует осенью.
Shraibikus News 01:16
55
Армия и оружие

Россия: «крымские» вертолетоносцы лучше французских «Мистралей»

ГЛАС.RU 20 июля в 09:26
9
Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости 20 июля в 18:02
2,9K
Общество

Медкомиссия в Якутске отменила принудительную госпитализацию «шаману» Габышеву

Повторная медкомиссия приняла решение о том, что принудительно содержать якутского "шамана" Александра Габышева в психиатрической больнице нет необходимости, он выписан из диспансера.
ТАСС 00:49
2
Армия и оружие

Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Коммерсантъ вчера в 16:28
636
Общество

Названы сроки начала массового создания вакцины против коронавируса

Организация создания большого количества вакцины от инфекции Covid-19 в России начнется не раньше, чем через полгода.
Gazeta.SPb вчера в 22:20
1
Футбол

«Спартак» обратился в РФС с жалобой на судейство в матчах

Московский «Спартак» направил открытое письмо в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой к главе департамента судейства Виктору Кашшаи прокомментировать спорные моменты матчей.
МИР 24 вчера в 16:01
7
Политика

Канье Уэст спросил подписчиков, видят ли они его президентом

Ранее Уэст предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента, сообщают РИА «Новости».
ФедералПресс 01:03
Происшествия

185 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки выявлено 185 случаев инфицирования, 208 пациентов — выздоровели, 5 носителей коронавируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com вчера в 02:27
781
Путешествия

Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
363
Общество

Суд огласит приговор историку Дмитриеву, обвиняемому в педофилии

Сегодня, 22 июля, в Петрозаводске будет поставлена точка в деле историка Юрия Дмитриева, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.
Pravda.Ru 00:50
31
Кино

На Netflix состоялась премьера шоу «Проклятая»

На потоковом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Проклятая».
Inc-news.ru 19 июля в 15:39
Энергетика

Европа нашла замену российскому газу

Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru 20 июля в 12:17
427
Армия и оружие

ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции

Вашингтон, 21 июля 2020, 18:19 — REGNUM ВВС США официально выкупили восемь истребителей пятого поколения F-35A «Лайтнинг-2», выпущенных корпорацией Lockheed Martin для Турции, сообщает 21 июля Defense News.
REGNUM вчера в 11:19
19
Общество

Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости вчера в 09:39
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Культура

Российский художник показал эпичную короткометражку по Warhammer 40,000

Российский VFX-художник Александр Primaris Панин опубликовал на своём канале в YouTube короткометражный синематик по Warhammer 40,000.
Чемпионат вчера в 06:56
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