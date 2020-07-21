Общество

Татар-информТатар-информТатарстан занял 11-е место среди лучших для жизни регионов России

Татарстан занял 11-е место в рейтинге лучших для жизни регионов России. Список составило издание РБК по методологии кредитного рейтингового агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР).
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Эксперты объяснили, почему Петербург более комфортен для жизни, чем Москва

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Подмосковье включили в топ-5 лучших для жизни регионов

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Составлен рейтинг качества жизни в российских регионах

Газета.Ruвчера в 08:21
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Общество

Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину

Глава столичного департамента образования и науки Исаак Калина освобожден от должности, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
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Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

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Армия и оружие

До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей

В России до конца текущего лета силами ВМФ намереваются провести испытания новых боевых модулей для кораблей.
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На Украине снимут фильм о запорожских казаках-геях

На Украине начались съемки короткометражного фильма Евгения Коршунова о казаках-геях. Лента получила название "Главная крепость Сечи".
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Общество

Фотограф из России снял одну из лучших фотографий на iPhone

Гран-при достался британскому фотографу, а почетное первое место занял Артем Барышев из России.
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«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
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Общество

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Футбол

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Сообщается, что «Вильярреал» заплатит за 22-летнего игрока 20 миллионов евро. Контракт футболиста с «Реалом» истекает летом 2023 года.
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ЦИК удалил опрос в Twitter о многодневном голосовании

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России удалила со своей страницы в Twitter размещённый ранее опрос о многодневном голосовании.
News.ru 12:34
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Общество

В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
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Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

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Экономика

Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе

Экономисты предупреждают: в 2020 году может повториться ситуация 98-го года. Речь идет о девальвации и деноминации рубля.
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Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по делу Голунова

Газета.Ru 13:07
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Газета.Ru вчера в 16:45
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Общество

Югра перешла к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу

Ханты-Мансийский автономный округ последним из регионов РФ перешел на первый этап снятия ограничительных мер из-за COVID-19, следует из сообщения окружного оперативного штаба.
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Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть

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«Рубин» и «Спартак» определились с составами на матч 30-го тура РПЛ

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Глава Минздрава объяснил рост числа пациентов с пневмонией в Башкирии

Максим Забелин сегодня, 21 июля объяснил рост числа заболевших пневмонией горожан в республике.
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Общество

Власти США заказали 100 млн доз вакцины от COVID-2019 на $1,95 млрд

Pfizer и BioNTech рассчитывают в октябре подать заявку на регистрацию препарата и произвести до конца этого года до 100 млн доз вакцины, а в 2021 году - более 1,3 млрд доз.
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Происшествия

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
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Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
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Панарин номинирован на приз «Харт Трофи»

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Xiaomi в августе обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12

Китайский гигант Xiaomi в августе планирует обновить программное обеспечение 23 смартфонов компании до стабильной версии MIUI 12.
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Политика

РФ направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов

Посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с действиями американских полицейских в отношении съемочной группы Первого канала.
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Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
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Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей

Третьего места удостоился Kia Sorento. За 1 млн рублей можно рассчитывать на автомобиль, выпущенный в 2012 или 2013 годах.
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Суд оштрафовал Анастасию Волочкову за нарушение карантина в Дивеево

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Компания Samsung официально представила новый смартфон-раскладушку Samsung Galaxy Z Flip 5G, который должен был появиться вместе с другими новинками на онлайн-мероприятии Galaxy Unpacked 5 августа.
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Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
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