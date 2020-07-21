Общество
Татар-информТатарстан занял 11-е место среди лучших для жизни регионов России
Татарстан занял 11-е место в рейтинге лучших для жизни регионов России. Список составило издание РБК по методологии кредитного рейтингового агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР).
Читать в источнике
Оценить677
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты объяснили, почему Петербург более комфортен для жизни, чем Москва
Московский Комсомолец09:30
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Общество
Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину
Глава столичного департамента образования и науки Исаак Калина освобожден от должности, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 13:11
Происшествия
В Межгорье школьника приговорили к 5,5 годам колонии за вербовку
Эхо Москвы в Уфе 10:46
Армия и оружие
До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей
В России до конца текущего лета силами ВМФ намереваются провести испытания новых боевых модулей для кораблей.
Актуальные Новости 01:05
Культура
На Украине снимут фильм о запорожских казаках-геях
На Украине начались съемки короткометражного фильма Евгения Коршунова о казаках-геях. Лента получила название "Главная крепость Сечи".
Piter.tv 04:35
Общество
Фотограф из России снял одну из лучших фотографий на iPhone
Гран-при достался британскому фотографу, а почетное первое место занял Артем Барышев из России.
Российская газета 10:56
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
Футбол
«Вильярреал» заплатит 20 миллионов евро за полузащитника «Реала»
Сообщается, что «Вильярреал» заплатит за 22-летнего игрока 20 миллионов евро. Контракт футболиста с «Реалом» истекает летом 2023 года.
Матч ТВ 13:02
Политика
ЦИК удалил опрос в Twitter о многодневном голосовании
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России удалила со своей страницы в Twitter размещённый ранее опрос о многодневном голосовании.
News.ru 12:34
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
Экономика
Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе
Экономисты предупреждают: в 2020 году может повториться ситуация 98-го года. Речь идет о девальвации и деноминации рубля.
Kazanfirst.ru 01:05
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке террорист задержан
Газета.Ru вчера в 16:45
Общество
Югра перешла к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу
Ханты-Мансийский автономный округ последним из регионов РФ перешел на первый этап снятия ограничительных мер из-за COVID-19, следует из сообщения окружного оперативного штаба.
РИА Новости 12:49
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Видеоролик, демонстрирующий игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven слили в Сеть.
Известия 08:42
Здоровье
Глава Минздрава объяснил рост числа пациентов с пневмонией в Башкирии
Максим Забелин сегодня, 21 июля объяснил рост числа заболевших пневмонией горожан в республике.
Kursk.com вчера в 11:40
Общество
Власти США заказали 100 млн доз вакцины от COVID-2019 на $1,95 млрд
Pfizer и BioNTech рассчитывают в октябре подать заявку на регистрацию препарата и произвести до конца этого года до 100 млн доз вакцины, а в 2021 году - более 1,3 млрд доз.
Газета.Ru 11:55
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 13:07
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Хоккей
Панарин номинирован на приз «Харт Трофи»
CT news 04:22
Гаджеты
Xiaomi в августе обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12
Китайский гигант Xiaomi в августе планирует обновить программное обеспечение 23 смартфонов компании до стабильной версии MIUI 12.
ПРАЙМ 02:50
Политика
РФ направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов
Посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с действиями американских полицейских в отношении съемочной группы Первого канала.
Вечерняя Москва 13:25
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Авто
Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей
Третьего места удостоился Kia Sorento. За 1 млн рублей можно рассчитывать на автомобиль, выпущенный в 2012 или 2013 годах.
Evo-rus.com вчера в 09:05
Общество
Суд оштрафовал Анастасию Волочкову за нарушение карантина в Дивеево
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета 12:53
Гаджеты
Samsung официально представил смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip
Компания Samsung официально представила новый смартфон-раскладушку Samsung Galaxy Z Flip 5G, который должен был появиться вместе с другими новинками на онлайн-мероприятии Galaxy Unpacked 5 августа.
Деловое.ТВ 13:05
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК 12:06