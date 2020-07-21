с чего всё началось

Орловская область заняла "почётное" 50 место из 85 возможных. Общий балл присвоенный региону экспертами РБК, составил 2,73, тогда как средний балл по России составил 4,2.

Орловская область не попала в число лучших для жизни регионов

Футбол Роналду стал вторым по числу голов в официальных играх Первое место по количеству мячей в официальных играх занимает Пеле. За свою карьеру ему удалось забить 767 голов.

Политика Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле. 9

Авто Новый Hyundai Tucson получит салон с сенсорной панелью Автомобиль получит полностью переработанную цифровую приборную панель и переднюю панель, где посередине появится новый сенсорный экран новой мультимедийной системы, выполненный в стиле экранов Tesla. 1

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Политика Киев заблокировал работу контактной группы по Донбассу Киев отказался объяснять свою позицию по проведению местных выборов в Донбассе, тем самым заблокировав дальнейшую работу контактной группы, сообщили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики. 19

Музыка Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы. 187

Общество Собянин уволил главу департамента образования Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки. 205

Происшествия В центре Москвы в квартире нашли тело девушки В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 187

Энергетика Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 4,892 млн баррелей и на 17 июля 2020 года составили 536,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. 2

Шоу-бизнес Давид Манукян опроверг слухи о расставании с Ольгой Бузовой Давид Манукян ввел в заблуждение свою аудиторию, справоцировав слухи о расставании с Ольгой Бузовой Несколько часов назад Давид Манукян вышел на связь со своими подписчиками и полностью опроверг слухи о расставании с Бузовой. 12

Здоровье В России за сутки умерли 85 пациентов с коронавирусом Москва, 20 июля 2020, 11:09 — REGNUM За последние сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 85 человек.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ». 196