Общество
ОрёлТаймсОрловская область не попала в число лучших для жизни регионов
Орловская область заняла "почётное" 50 место из 85 возможных. Общий балл присвоенный региону экспертами РБК, составил 2,73, тогда как средний балл по России составил 4,2.
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Смоленская область оказалась в верхней половине рейтинга лучших регионов для жизни Подготовленный РБК рейтинг регионов России основывается на расчетном индексе, описывающем качество жизни их жителей с точки зрения личного благосостояния и благоустроенности окружающей обстановки, включая социальную инфраструктуру, сообщается на сайте издания.Рабочий путь (г. Смоленск)вчера в 04:38
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Смоленская область оказалась в верхней половине рейтинга лучших регионов для жизни
Рабочий путь (г. Смоленск)вчера в 04:38
Смоленщина заняла место в средней части рейтинга лучших регионов для жизни
ГТРК Смоленсквчера в 05:10
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Политика
Москва не стала согласовывать дату саммита в «нормандском формате»
Власти Москвы не согласовали дату проведения саммита в «нормандском формате». Информация о её назначении является ложной.
News.ru вчера в 13:35
Футбол
Краснодар — Ахмат 4:0
Газета.Ru 13:56
Происшествия
Следователи возбудили уголовное дело из-за нарушений в тульском морге
СУ СКР по Тульской области возбудило уголовное дело в связи с проверкой переполненного морга в Туле.
Центр 71 05:55
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском 10:27
Футбол
Роналду стал вторым по числу голов в официальных играх
Первое место по количеству мячей в официальных играх занимает Пеле. За свою карьеру ему удалось забить 767 голов.
Vprognoze.ru 02:58
Политика
Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
Lenta.ru 15:06
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 15:11
Авто
Новый Hyundai Tucson получит салон с сенсорной панелью
Автомобиль получит полностью переработанную цифровую приборную панель и переднюю панель, где посередине появится новый сенсорный экран новой мультимедийной системы, выполненный в стиле экранов Tesla.
Юга.ру 06:49
Общество
Госдума приняла закон об электронных курительных устройствах
Инициатива запрещает курение кальяна, электронных сигарет и вейпа в общественных местах и коммунальных квартирах, рекламу этих изделий и продажу несовершеннолетним, а также торговлю жидкостями, содержание никотина в которых превышает 20 мг на мл.
Коммерсантъ 13:22
Политика
Киев заблокировал работу контактной группы по Донбассу
Киев отказался объяснять свою позицию по проведению местных выборов в Донбассе, тем самым заблокировав дальнейшую работу контактной группы, сообщили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 14:37
Фигурное катание
Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой
Орсер заявил, что Тарасова помогает Медведевой поставить короткую программу. Фигуристка работает на катке ЦСКА.
Pravda.Ru 05:58
Культура
«Ведьмак» возглавил рейтинг самых популярных сериалов Netflix
По данным стримингового гиганта Netflix, «Ведьмак», «Король тигров» и «Бумажный дом» попали в тройку лидеров из списка самых популярных сериалов.
ToDay News Ufa 13:59
Авто
Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику
Обновленную фирменную эмблему и типографику бренда концерн уже презентовал в Европе.
Новые автомобили 11:37
Музыка
Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения
Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
RT на русском вчера в 08:56
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки.
Коммерсантъ 13:48
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Происшествия
В Москве на станции метро «Красные Ворота» погиб мужчина
РИА Новости 14:40
Здоровье
Губернатор анонсировал дальнейшее смягчение ограничений в Воронеже
Как отметил губернатор Александр Гусев, в целом эпидемиологическая ситуация в Воронежской области остается стабильной.
АиФ Воронеж 12:04
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 4,892 млн баррелей и на 17 июля 2020 года составили 536,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС 10:47
Шоу-бизнес
Давид Манукян опроверг слухи о расставании с Ольгой Бузовой
Давид Манукян ввел в заблуждение свою аудиторию, справоцировав слухи о расставании с Ольгой Бузовой Несколько часов назад Давид Манукян вышел на связь со своими подписчиками и полностью опроверг слухи о расставании с Бузовой.
Вокруг ТВ 20 июля в 22:29
Здоровье
В России за сутки умерли 85 пациентов с коронавирусом
Москва, 20 июля 2020, 11:09 — REGNUM За последние сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 85 человек.
REGNUM 20 июля в 04:09
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Происшествия
СБУ задержала возможного участника убийства Захарченко
В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, он же "Швед", — агент пятого департамента контрразведки СБУ — отдавал приказы об убийствах на территории ДНР, в том числе, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости 15:14
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Кино
На Netflix вышел сериал по мотивам легенд о короле Артуре
RuNews24.ru 05:06