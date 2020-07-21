Экономика
ОрёлТаймсОрловская область не попала в число лучших для жизни регионов
Орловская область заняла "почётное" 50 место из 85 возможных. Общий балл присвоенный региону экспертами РБК, составил 2,73, тогда как средний балл по России составил 4,2.
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Смоленская область оказалась в верхней половине рейтинга лучших регионов для жизни Подготовленный РБК рейтинг регионов России основывается на расчетном индексе, описывающем качество жизни их жителей с точки зрения личного благосостояния и благоустроенности окружающей обстановки, включая социальную инфраструктуру, сообщается на сайте издания.Рабочий путь (г. Смоленск)вчера в 04:38
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Смоленщина заняла место в средней части рейтинга лучших регионов для жизни
ГТРК Смоленсквчера в 05:10
Смоленская область оказалась в верхней половине рейтинга лучших регионов для жизни
Рабочий путь (г. Смоленск)вчера в 04:38
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Футбол
«Динамо» не будет вести переговоры с Ребровым
Владелец и руководитель клуба приняли решение изменить многолетней стратегии «Динамо» и на данном этапе больше не приглашать на должность главного тренера специалиста, работавшего ранее в столичном клубе.
Metaratings вчера в 06:14
Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
Экономика
Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»
Напрямую в «Яндекс.Деньги» банку принадлежат 75%. Таким образом Сбербанк стал единственным владельцем сервиса.
РБК 00:36
Финансы
Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ
Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров.
REGNUM 02:57
Политика
Мишустин назвал пять базовых ценностей работы правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал пять базовых ценностей работы правительства: среди них открытость, этичное поведение, совместная работа, несмотря на ведомственные границы и обеспечение результата.
РИА Новости 03:14
Общество
ОАК рассматривает проект разработки увеличенного SSJ100
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех») рассматривает возможность разработать увеличенную версию ближнемагистрального самолета Sukhoi SuperJet 100, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к ОАК, и два федеральных чиновника.
Ведомости вчера в 17:50
Общество
Минздрав назвал регионы с наиболее высоким уровнем алкоголизма
Москва, 22 июля 2020, 09:21 — REGNUM В 2019 году наибольшее число психотических заболеваний, связанных с алкоголизмом, зафиксировано на Чукотке.
REGNUM 02:21
Общество
Россиянам назвали срок окончания эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса в России не закончится до конца 2020 года.
Lenta.ru 03:00
Общество
Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
RT на русском 02:42
Общество
Якутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы
Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 02:53
Энергетика
Рынок нефти встревожен статистикой по запасам — эксперт
Москва, 22 июля 2020, 10:08 — REGNUM Победное шествие к новым постпандемическим максимумам рынка энергоносителей во вторник, 21 июля, было прервано большим, чем ожидалось приростом запасов сырой нефти по данным API (7,5 млн барр. против 2,1 млн барр).
REGNUM 03:08
Общество
В Крыму выявили 11 новых случаев коронавируса за сутки
Коронавирусную инфекцию в Крыму за минувшие сутки выявили у 11 человек, общее число инфицированных за весь период приблизилось к одной тысяче, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости вчера в 03:16
Происшествия
Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»
Газета.Ru вчера в 10:51
Политика
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на требования митингующих, и пообещал выйти к людям.
РИА Новости 00:40
Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
Палата представителей американского конгресса приняла оборонный бюджет на 2021 финансовый год.
Российская газета вчера в 21:50
Происшествия
СК задержал 11 участников погромов на амурском заводе «Газпрома»
РБК 20 июля в 13:42
Общество
Власти Черногории объявили эпидемию коронавируса
Эпидемию коронавируса объявили власти Черногории в связи с увеличением количества заражений, сообщает пресс-служба правительства страны 21 июля.
ИА Красная Весна 00:53
Общество
Двух россиян в Греции приговорили к 253 годам колонии каждого
Хакасия-Информ 02:15
Шоу-бизнес
Певец Александр Буйнов попал в больницу
Российский певец Александр Буйнов перенес операцию. Об этом 21 июля он сам рассказал в Instagram.
Известия вчера в 17:17
Общество
Удмуртия заняла 52-е место среди регионов России по качеству жизни
Удмуртия заняла 52-е место рейтинга лучших регионов России для жизни, составленном РБК, набрав 2.71 балла из 10 возможных.
Коммерсантъ Ижевск 02:59
Общество
Арестованный Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал, арестованный по подозрению в организации убийств, рассказал философский анекдот о своей жизни.
Городовой вчера в 09:46
Экономика
ВТБ сообщил о возврате трат туристов в России на прошлогодний уровень
За первую половину июля расходы российских туристов внутри России, несмотря на сохраняющуюся угрозу коронавирусной инфекции COVID-19, вернулись на прошлогодний уровень, а в некоторых категориях даже превысили его.
РБК 01:00
Хоккей
Панарина номинировали на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ
Российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина включили в тройку претендентов на награду «Харт Трофи», вручаемую самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РБК спорт вчера в 13:51
Общество
Закон о выходном дне для диспансеризации принят Госдумой
Госдумой принят закон, дающий мужчинам и женщинам в возрасте старше сорока лет право на один выходной день в году для прохождения диспансеризационного обследования.
U74.Ru 01:48
Общество
В Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж
Сегодня, 21 июля, около полудня в Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).
Topdaynews.ru вчера в 10:57
Музыка
The New York Times (США): чернокожие исполнители о том, как изменить классическую музыку (The New York Times)
Девять чернокожих исполнителей и композиторов в интервью с журналистами «Нью-Йорк Таймс» (The New York Times) рассказывают о том, что необходимо сделать в первую очередь, чтобы изменить сферу искусства, в которой доминируют белые.
ИноСМИ 20 июля в 20:03
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru 20 июля в 09:07
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Общество
Ученые раскрыли тайну «кричащей мумии» в Египте
Известия 00:14