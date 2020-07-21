с чего всё началось

Орловская область заняла "почётное" 50 место из 85 возможных. Общий балл присвоенный региону экспертами РБК, составил 2,73, тогда как средний балл по России составил 4,2.

Орловская область не попала в число лучших для жизни регионов

Футбол «Динамо» не будет вести переговоры с Ребровым Владелец и руководитель клуба приняли решение изменить многолетней стратегии «Динамо» и на данном этапе больше не приглашать на должность главного тренера специалиста, работавшего ранее в столичном клубе.

Общество «Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ». 58

Финансы Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров. 136

Политика Мишустин назвал пять базовых ценностей работы правительства Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал пять базовых ценностей работы правительства: среди них открытость, этичное поведение, совместная работа, несмотря на ведомственные границы и обеспечение результата.

Общество ОАК рассматривает проект разработки увеличенного SSJ100 Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех») рассматривает возможность разработать увеличенную версию ближнемагистрального самолета Sukhoi SuperJet 100, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к ОАК, и два федеральных чиновника. 24

Общество Якутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина». 86

Энергетика Рынок нефти встревожен статистикой по запасам — эксперт Москва, 22 июля 2020, 10:08 — REGNUM Победное шествие к новым постпандемическим максимумам рынка энергоносителей во вторник, 21 июля, было прервано большим, чем ожидалось приростом запасов сырой нефти по данным API (7,5 млн барр. против 2,1 млн барр).

Общество В Крыму выявили 11 новых случаев коронавируса за сутки Коронавирусную инфекцию в Крыму за минувшие сутки выявили у 11 человек, общее число инфицированных за весь период приблизилось к одной тысяче, сообщил глава республики Сергей Аксенов. 188

Общество Власти Черногории объявили эпидемию коронавируса Эпидемию коронавируса объявили власти Черногории в связи с увеличением количества заражений, сообщает пресс-служба правительства страны 21 июля. 7

Шоу-бизнес Певец Александр Буйнов попал в больницу Российский певец Александр Буйнов перенес операцию. Об этом 21 июля он сам рассказал в Instagram. 6

Экономика ВТБ сообщил о возврате трат туристов в России на прошлогодний уровень За первую половину июля расходы российских туристов внутри России, несмотря на сохраняющуюся угрозу коронавирусной инфекции COVID-19, вернулись на прошлогодний уровень, а в некоторых категориях даже превысили его.

Хоккей Панарина номинировали на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ Российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина включили в тройку претендентов на награду «Харт Трофи», вручаемую самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).