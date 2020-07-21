Общество
ОрёлТаймсОрловская область не попала в число лучших для жизни регионов
Орловская область заняла "почётное" 50 место из 85 возможных. Общий балл присвоенный региону экспертами РБК, составил 2,73, тогда как средний балл по России составил 4,2.
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Смоленская область оказалась в верхней половине рейтинга лучших регионов для жизни Подготовленный РБК рейтинг регионов России основывается на расчетном индексе, описывающем качество жизни их жителей с точки зрения личного благосостояния и благоустроенности окружающей обстановки, включая социальную инфраструктуру, сообщается на сайте издания.Рабочий путь (г. Смоленск)вчера в 04:38
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Смоленщина заняла место в средней части рейтинга лучших регионов для жизни
ГТРК Смоленсквчера в 05:10
Смоленская область оказалась в верхней половине рейтинга лучших регионов для жизни
Рабочий путь (г. Смоленск)вчера в 04:38
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Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ 10:31
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском 10:27
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Кино
HBO подтвердил производство приквела «Игры престолов»
Прежде чем HBO подтвердил старт кастинга, в блоге Recapped появилась информация, что создатели сериала ищут актрис на роли дочери и жены Визериса I Таргариена.
РБК 04:19
Путешествия
Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс 04:32
Футбол
У двух футболистов ЦСКА подозревают коронавирус
Два футболиста ЦСКА изолированы от остального состава и не примут участия в матче 30 тура российской премьер-лиги с "Тамбовом".
Вести.Ru 10:46
Футбол
«Динамо» — «Оренбург»: Филипп и Комличенко сыграют с первых минут
В матче 30-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» сыграет с «Оренбургом». Стали известны стартовые составы команд.
Спорт-Экспресс 10:52
Происшествия
Мосгорсуд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова
RT на русском 10:02
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета 09:49
Шоу-бизнес
Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж
Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
Футбол
Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в "Сочи", высказался о возможном переходе в московский "Спартак".
Газета.Ru 10:14
Энергетика
США потеснили Россию на нефтяном рынке Европы
США воспользовались сделкой ОПЕК+ и потеснили Россию на нефтяном рынке Европы.
Lenta.ru 10:44
Общество
Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей
Коммерсантъ 08:50
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Общество
Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19
Созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
РБК 08:31
Футбол
«Челси» хочет обменять Кепу на тер Штегена
Сообщается, что «синие» готовы отдать вратаря команды Кепу Аррисабалагу с доплатой в обмен на тер Штегена.
Спорт-Экспресс 09:25
Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
Происшествия
Саперы взорвали сумку с пиццей в центре Москвы
Вести.Ru 10:07
Игры
2K Games раскрывает геймплей Mafia: Definitive Edition
Опубликован 15-минутный видеоролик в котором демонстрируется геймплей Mafia: Definitive Edition.
МИТ 08:17
Политика
Госдума приняла президентский закон о воспитании в школах
Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о воспитании в школах, внесенный в конце мая президентом.
Накануне.Ru 06:53
Политика
Жириновский заявил о планах Фургала уйти в отставку до задержания
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Сергей Фургал еще до ареста хотел подать в отставку с поста губернатора Хабаровского края.
Ведомости 07:44
Общество
Ученые раскрыли тайну «кричащей мумии» в Египте
Известия 00:14
Технологии
В России испытали авиадвигатель, созданный с применением 3D-принтера
В России состоялось летное испытание авиадвигателя, который был изготовлен с применением технологий 3D-печати.
Planet Today 05:36