Экономика
ОрёлТаймсОрловские предприниматели и пенсионеры смогут отсрочить выплату долгов
Госдума приняла в первом чтении законопроект «Единой России» об отсрочке платежей по задолженностям для бизнесменов и пенсионеров. Теперь предприниматели получат годовую рассрочку по взысканию задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, кредитным договорам в пределах 15 млн рублей.
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Утреннее чтиво: отсрочка платежей, заморозка тарифов, приз за голос, открытый Краснодар
Общественное мнение12 июня в 01:00
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В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
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Специалисты "Роскосмоса" разработали такой способ запуска, который заключается в выведении спутника-инспектора на орбиту ниже, чем спутник-цель.
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Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили
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Piter.tv вчера в 02:17
Армия и оружие
Талибы за неделю убили и ранили более 400 афганских военных
Боевики радикального движения "Талибан" убили и ранили по меньшей мере 422 афганских военных в ходе нападений за последнюю неделю, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя совета национальной безопасности Афганистана Джавида Фейсала.
РИА Новости 07:23
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Первый в России minecraft-спектакль «Вишнёвый сад» покажет БДТ
Псковское агентство информации 08:07
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В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
Армия и оружие
Флот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.
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Происшествия
Мосгорсуд огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану
Мосгорсуд в понедельник огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, в суде будут заслушаны лишь вводная и резолютивная части приговора, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 19:29
ЖКХ
В Барнауле с 15 июня отключают горячую воду
15 июня стартовало традиционное отключение горячего водоснабжения в Барнауле.
Алтайская правда 20:21
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
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Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов вчера в 10:00
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Где в Екатеринбурге сдать тест на коронавирус и антитела. Адреса и цены
Есть два вида анализов: тест непосредственно на коронавирус и тест на антитела.
66.ru 23:00
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СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
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Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
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РИА Новости вчера в 10:14
Здоровье
В Забайкалье зафиксировано максимальное число заразившихся коронавирусом за сутки
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Губернатор расскажет о ситуации с ковидом на Сахалине
Во время трансляции губернатор Сахалинской области ответит на самые острые и актуальные вопросы о работе обсерваторов, медицинских учреждений, детских садов и бизнеса в период пандемии.
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Племянница Трампа передала New York Times данные о налогах президента
Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп планирует опубликовать в августе этого года книгу, в которой расскажет, в частности, что передала изданию New York Times данные, которые газета использовала в материале о налогах главы государства.
РЕН ТВ 21:47
Общество
В Якутии выявили 85 новых случаев коронавируса
В Якутии за прошедшие сутки выявлено 85 новых случая заболевания коронавирусом.
Аргументы и Факты - Якутия 22:20