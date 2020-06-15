Госдума приняла в первом чтении законопроект «Единой России» об отсрочке платежей по задолженностям для бизнесменов и пенсионеров. Теперь предприниматели получат годовую рассрочку по взысканию задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, кредитным договорам в пределах 15 млн рублей.

Общество В России за сутки коронавирус выявили у 8246 человек Число выявленных заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 8246, до 537 210, суточный прирост снизился до 1,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Религия Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия. 2,2K

Политика Посла Чехии вызвали в МИД России Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня. 67

Общество Проверки Росстата выявили 87% нелегального алкоголя в магазинах «Из 580,7 тыс. декалитров алкогольной продукции 87,6% производилось и продавалось незаконно», — говорится в материалах ведомства.

Экономика Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей Как отметила вице-премьер, выделение еще двух миллиардов рублей позволит привлечь больше кредитных ресурсов и обеспечить комфортным жильем более 45 тысяч семей. 11

Авто Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор Корейский премиум-бренд Genesis увеличил гарантию на новый 3,0-литровый турбодизель в два раза – до 10 лет и 200 тысяч километров (в зависимости от того, что наступит раньше). 27

Общество В Госдуме захотели строить мусоросжигательные заводы без экспертизы Депутаты Госдумы предложили отменить государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) при строительстве самых опасных объектов, в том числе мусоросжигательных заводов, пишет «Коммерсантъ». 8

Политика Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной. 1,5K

Общество Московских чиновников заподозрили в злоупотреблении персональными данными Правозащитники просят Роскомнадзор дать правовую оценку действиям МАДИ, а в случае нарушения привлечь виновных к административной ответственности за нарушение законодательства о персональных данных.

Общество Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук. 403