Экономика
ОрёлТаймсОрловские предприниматели и пенсионеры смогут отсрочить выплату долгов
Госдума приняла в первом чтении законопроект «Единой России» об отсрочке платежей по задолженностям для бизнесменов и пенсионеров. Теперь предприниматели получат годовую рассрочку по взысканию задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, кредитным договорам в пределах 15 млн рублей.
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Законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров принят в первом чтении
РИА Биробиджанвчера в 18:30
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Экономика
Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент
В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 12 июня в 06:27
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8246 человек
Число выявленных заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 8246, до 537 210, суточный прирост снизился до 1,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:46
Экономика
Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса
Эксперты назвали сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за пандемии.
Известия 03:30
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM вчера в 03:27
Политика
Посла Чехии вызвали в МИД России
Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня.
Известия 02:50
Культура
Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову
Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
Политика
Захарова оценила заявление главы МИД Украины о паспортах для Донбасса
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не признает российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей.
Российская газета 03:42
Общество
В Кузбассе за сутки ещё у 22 человек выявили коронавирус
По данным на 13 июня, за последние сутки в Кузбассе выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом.
Газета Кемерова 13 июня в 00:10
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Армия и оружие
ПВО Египта с угрозами вынудили развернуться российский военный самолет
Военные Египта предупредили борт, что готовы применить средства ПВО в случае, если самолет решится пересечь воздушное пространство страны.
Вечерний курьер 13 июня в 05:03
Политика
Путин заявил о минимальных потерях у выходящей из пандемии России
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на третьем месте по числу заразившихся коронавирусом.
РБК вчера в 05:59
Общество
Проверки Росстата выявили 87% нелегального алкоголя в магазинах
«Из 580,7 тыс. декалитров алкогольной продукции 87,6% производилось и продавалось незаконно», — говорится в материалах ведомства.
АБН 03:15
Экономика
Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей
Как отметила вице-премьер, выделение еще двух миллиардов рублей позволит привлечь больше кредитных ресурсов и обеспечить комфортным жильем более 45 тысяч семей.
РИА Новости 01:05
Авто
Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор
Корейский премиум-бренд Genesis увеличил гарантию на новый 3,0-литровый турбодизель в два раза – до 10 лет и 200 тысяч километров (в зависимости от того, что наступит раньше).
Автоновости дня вчера в 11:30
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
Армия и оружие
Стрелков сообщил об уничтожении позиции ополчения ДНР под Дебальцево
Национальная служба новостей 01:22
Общество
В Госдуме захотели строить мусоросжигательные заводы без экспертизы
Депутаты Госдумы предложили отменить государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) при строительстве самых опасных объектов, в том числе мусоросжигательных заводов, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 02:29
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия вчера в 12:00
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей
Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество
Московских чиновников заподозрили в злоупотреблении персональными данными
Правозащитники просят Роскомнадзор дать правовую оценку действиям МАДИ, а в случае нарушения привлечь виновных к административной ответственности за нарушение законодательства о персональных данных.
Ведомости вчера в 17:02
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Известия 03:08
Армия и оружие
Украина призналась в убийстве военачальника из ЛНР
Министерство внутренних дел Украины призналось в ликвидации начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко.
Pravda.Ru вчера в 17:18
Общество
В Омской области еще 93 человека заболели коронавирусом
По данным на 15 июня, в Омской области зарегистрировали 93 случая заражения коронавирусом.
Город55.ру 01:34
Общество
В России за сутки 8835 человек заразились коронавирусом
За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 8835. Всего в стране 528964 инфицированных.
Парламентская газета вчера в 03:46
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Армия и оружие
На репетиции парада «засветилась» новейшая боевая машина
На репетиции парада Победы на подмосковном полигоне Алабино фотографам удалось впервые снять еще одну новейшую боевую машину, только что поступившую в Вооруженные силы РФ.
Российская газета вчера в 09:04