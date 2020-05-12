Списание налогов относится к ИП и самозанятым гражданам. Последние должны получить дополнительный капитал в размере одного МРОТ. «В Тюменской области, по данным налоговой службы, в данном режиме (самозанятые) работает 4 600 человек», - отметил Андрей Шальне.

Тюменским бизнесменам могут списать налоги за второй квартал

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