Экономика
NashGorod.ruТюменским бизнесменам могут списать налоги за второй квартал
Списание налогов относится к ИП и самозанятым гражданам. Последние должны получить дополнительный капитал в размере одного МРОТ. «В Тюменской области, по данным налоговой службы, в данном режиме (самозанятые) работает 4 600 человек», - отметил Андрей Шальне.
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Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве
Коммерсантъ вчера в 11:01
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ГЛАС.RU вчера в 04:58
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Microsoft начал сворачивать работу над 32-битной версией Windows 10
Начиная с обновленной версии Windows 10 (2004), Microsoft перестал предлагать 32-битный вариант этой операционной системы OEM-производителям, Обновления для 32-разрядной версии все еще будут выходить, но вот на новых компьютерах она устанавливаться не будет.
ИА Красная Весна вчера в 06:08
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РИА Новости вчера в 08:57
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Обнаружена новая схема мошенничества на Avito и «Юле»
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