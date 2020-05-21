Экономика

ИА ДевонИА Девон«Орскнефтеоргсинтез» не выплатит дивиденды

"Орскнефтеоргсинтез" в 2019 году получил 2,8 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 9,45 млрд рублей чистого убытка годом ранее. По итогам 2018 года Орский нефтеперерабатывающий завод дивиденды не выплачивал.
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