Экономика
ИА Девон«Орскнефтеоргсинтез» не выплатит дивиденды
"Орскнефтеоргсинтез" в 2019 году получил 2,8 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 9,45 млрд рублей чистого убытка годом ранее. По итогам 2018 года Орский нефтеперерабатывающий завод дивиденды не выплачивал.
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СД Красноярскгеологии созывает ГОСА заочно 25 июня, рекомендует выплатить 120 руб на акцию
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