Энергетика
Актуальные НовостиОржель: Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа
«Газпром» вдвое переплатил Киеву за транзит газа через Украину. По словам главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржеля, к снижению показателей Киев не имеет никакого отношения. Ситуацию прокомментировал и глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.
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Почему Газпром в январе заплатил за прокачку газа по Украине двойную цену
Недвижимость.RUвчера в 05:27
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Происшествия
В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок
Экономика
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
Общество
«Аэрофлот» изменит правила провоза животных с учетом мнения пассажиров
Линию для сбора предложений пассажиров по пересмотру правил провоза домашних животных на самолетах откроет «Аэрофлот», 26 января сообщается на официальной странице авиакомпании в Facebook.
Общество
Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом
Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Спорт
Лыжница Непряева победила в спринте на этапе Кубка мира
Биатлон
Биатлон. Белозеров назвал шестерых россиян, которые отправятся на чемпионат мира
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров назвал шестерку биатлонистов, которые выступят на чемпионате мира в Антхольце.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Политика
Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Политика
Стало известно о возможности убить Сулеймани в 2007 году
Командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани могли убить в 2007 году.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Годы, проведенные в молитвах, отрыли невероятный дар: Салман смог видеть будущее.
Общество
В Польше рассказали, как отпразднуют годовщину освобождения Освенцима
Уцелевшие узники немецкого концлагеря "Аушвиц-Биркенау" будут главными гостями торжеств 75-й годовщины освобождения Освенцима, заявил директор музея "Аушвиц-Биркенау" Петр Цивиньский на пресс-конференции в воскресенье в Освенциме.
Наука
Канадские ученые допустили возможность заражения раком
В ВОЗ считают, что перечисленные заболевания могут передаваться генетически и из-за факторов окружающей среды, предположения о возможности заражения раком эксперты организации опровергают.
Космос
Ученые описали зарождение планет у красных карликов
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова рассказала о своей неизлечимой болезни
Популярная российская актриса Екатерина Волкова в программе телеканала НТВ "Секрет на миллион" раскрыла свой страшный смертельный диагноз.
Культура
Нихао, Маша! Российский мультфильм «Маша и Медведь» покажут на китайском телевидении
Общество
Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов
Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
Происшествия
Подозреваемая в убийстве двоих детей пермячка скончалась в больнице
Жительница Пермского края, убившая двоих детей и попытавшаяся покончить с собой, умерла в больнице города Кудымкар.
Политика
Песков рассказал об эффективном контакте Путина и Зеленского
Между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским установлен эффективный контакт.
Политика
Адвокаты начали защищать Трампа на процессе по импичменту
Адвокаты президента США Дональда Трампа начали представление позиции защиты на процессе по импичменту в сенате, сообщило РИА Новости.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Энергетика
Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может останоситься в мае
Российская Федерация может прекратить прокачку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал-Европа» уже весной 2020 года.
Футбол
Что сказал Сетьен после поражения «Барселоны»
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен дал комментарий после поражения от «Валенсии» со счётом 0:2.
Политика
Путин поручил проверить законность приговора Котову
25 января на официальном сайте президента РФ появилось указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.
Политика
Чёрные ящики украинского Boeing расшифруют в Иране
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», летевший из Тегерана в Киев, разбился 8 января.
Здоровье
Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода
Новый коронавирус (2019-nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.
Хоккей
Тихоокеанский дивизион обыграл Атлантический в финале Матча всех звёзд
Команда Тихоокеанского дивизиона обыграла команду Атлантического в финальной встрече Матча всех звёзд североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти
По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.
Шоу-бизнес
Сергей Семак скоро станет дедушкой
В многодетной семье главного тренера ФК «Зенит» Сергея Семака скоро появится еще один малыш.