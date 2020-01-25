Энергетика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиОржель: Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа

«Газпром» вдвое переплатил Киеву за транзит газа через Украину. По словам главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржеля, к снижению показателей Киев не имеет никакого отношения. Ситуацию прокомментировал и глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.
Читать в источнике
Комментировать77

Подробнее о событии

Оржель: «Газпром» заплатил за транзит газа через Украину вдвое больше

RuNews24.ruвчера в 17:22

Газпром вдвое переплатил за январский транзит через Украину

Новый День24 января в 09:52

Оржель: Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа

Актуальные Новостивчера в 07:38

Газпром вдвое переплатил за транзит газа Украине

МонаВиставчера в 06:16

Почему Газпром в январе заплатил за прокачку газа по Украине двойную цену

Недвижимость.RUвчера в 05:27

Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель

REGNUM24 января в 14:07

На Украине считают, что «Газпром» вдвое переплатил за транзит газа

Piter.tvвчера в 13:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:45, Ашберн
Происшествия

В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок

Российская газета 07:31
Политика

Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

РБК 07:48
Экономика

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
Ведомости 05:43
Общество

«Аэрофлот» изменит правила провоза животных с учетом мнения пассажиров

Линию для сбора предложений пассажиров по пересмотру правил провоза домашних животных на самолетах откроет «Аэрофлот», 26 января сообщается на официальной странице авиакомпании в Facebook.
Красная весна 08:09
Общество

Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом

Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Газета.Ru 08:35
Спорт

Лыжница Непряева победила в спринте на этапе Кубка мира

Коммерсантъ 07:30
Биатлон

Биатлон. Белозеров назвал шестерых россиян, которые отправятся на чемпионат мира

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров назвал шестерку биатлонистов, которые выступят на чемпионате мира в Антхольце.
Bookmaker-ratings.ru 08:35
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Футбол

«Атлетико» не смог обыграть предпоследнюю команду чемпионата Испании

Газета.Ru 08:37
Политика

Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса

Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости 02:01
Политика

Стало известно о возможности убить Сулеймани в 2007 году

Командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани могли убить в 2007 году.
Lenta.ru 08:25
Общество

Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Годы, проведенные в молитвах, отрыли невероятный дар: Салман смог видеть будущее.
НТВ 04:27
Общество

В Польше рассказали, как отпразднуют годовщину освобождения Освенцима

Уцелевшие узники немецкого концлагеря "Аушвиц-Биркенау" будут главными гостями торжеств 75-й годовщины освобождения Освенцима, заявил директор музея "Аушвиц-Биркенау" Петр Цивиньский на пресс-конференции в воскресенье в Освенциме.
РИА Новости 06:00
Наука

Канадские ученые допустили возможность заражения раком

В ВОЗ считают, что перечисленные заболевания могут передаваться генетически и из-за факторов окружающей среды, предположения о возможности заражения раком эксперты организации опровергают.
РИА Новости вчера в 20:09
Космос

Ученые описали зарождение планет у красных карликов

Москва 24 23 января в 12:03
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова рассказала о своей неизлечимой болезни

Популярная российская актриса Екатерина Волкова в программе телеканала НТВ "Секрет на миллион" раскрыла свой страшный смертельный диагноз.
Ugpressa.ru 02:14
Культура

Нихао, Маша! Российский мультфильм «Маша и Медведь» покажут на китайском телевидении

BFM.ru вчера в 01:53
Общество

Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов

Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
РБК 24 января в 18:46
Происшествия

Подозреваемая в убийстве двоих детей пермячка скончалась в больнице

Жительница Пермского края, убившая двоих детей и попытавшаяся покончить с собой, умерла в больнице города Кудымкар.
Известия 08:01
Политика

Песков рассказал об эффективном контакте Путина и Зеленского

Между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским установлен эффективный контакт.
Lenta.ru 06:14
Политика

Адвокаты начали защищать Трампа на процессе по импичменту

Адвокаты президента США Дональда Трампа начали представление позиции защиты на процессе по импичменту в сенате, сообщило РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 11:20
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru 24 января в 12:24
Энергетика

Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может останоситься в мае

Российская Федерация может прекратить прокачку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал-Европа» уже весной 2020 года.
REGNUM 08:18
Футбол

Что сказал Сетьен после поражения «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен дал комментарий после поражения от «Валенсии» со счётом 0:2.
Евро-футбол.ру вчера в 14:43
Политика

Путин поручил проверить законность приговора Котову

25 января на официальном сайте президента РФ появилось указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.
Дождь вчера в 07:14
Политика

Чёрные ящики украинского Boeing расшифруют в Иране

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», летевший из Тегерана в Киев, разбился 8 января.
Говорит Москва 08:25
Здоровье

Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

Новый коронавирус (2019-nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.
Интерфакс 05:04
Хоккей

Тихоокеанский дивизион обыграл Атлантический в финале Матча всех звёзд

Команда Тихоокеанского дивизиона обыграла команду Атлантического в финальной встрече Матча всех звёзд североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
REGNUM 02:23
Общество

В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти

По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.
Вести.Ru 03:44
Шоу-бизнес

Сергей Семак скоро станет дедушкой

В многодетной семье главного тренера ФК «Зенит» Сергея Семака скоро появится еще один малыш.
Пятый канал вчера в 05:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное