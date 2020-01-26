Энергетика
Актуальные НовостиОржель: Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа
Объем транзита газа из РФ через Украину начал снижаться с первых дней января. Согласно договору, «Газпром» должен прокачать более 65 миллиардов кубометров топлива до конца 2020 года. Пока непонятно, как именно российская государственная компания будет наверстывать объем транзита.
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