Политика
Московский Комсомолец ТамбовТамбовская область поставит под ружьё тысячу новобранцев
За три месяца планируется от региона направить во все рода и виды войск около тысячи тамбовчан в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы по призыву остался неизменным – 1 год. Все парни будут направлены в части Западного военного округа.
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Этой осенью около тысячи тамбовских новобранцев пополнят ряды Вооружённых сил РФ
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