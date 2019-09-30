Общество
Бирюлево ВосточноеОсенняя призывная кампания начинается с 1 октября
Осенний призыв начинается в районе Бирюлево Восточное с 1 октября и продлится до 31 декабря 2019 года.
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65 жителей района пополнят ряды ВС РФ в ходе осеннего призыва
Новости Петродворцового района Санкт-Петербурга27 сентября в 05:15
Автоматически обработано 7015 источников, обновлено в 11:38, Вашингтон
Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:53
Политика
Кремль назвал возможной публикацию разговоров Путина и Трампа
Пресс-секретарь российского президента отметил, что в Кремле считают публикацию разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским внутренним делом США.
РБК 09:24
Политика
США ввели санкции против россиян, связанных с Пригожиным
США ввели санкции в отношении двух граждан России и трех компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным и Агентством интернет-исследований, говорится в сообщении Минфина США.
BFM.ru 10:24
Футбол
Мамаев рассказал о жизни в колонии
Новичок футбольного клуба "Ростова" Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима.
Российская газета 10:58
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 10:19
Общество
В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко
В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.
RT на русском 10:56
Происшествия
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
В Москве 56-летний мужчина подавился салом и задохнулся.
РИА Новости 09:51
Политика
Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
RT на русском вчера в 11:14
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Политика
Герхарду Шредеру отказали в приглашении на прощание с Шираком
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер хотел посетить церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, однако его запрос был отклонен.
Lenta.ru 07:51
Экономика
Кабмин внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2020–2022 годы
Проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 поступил в Госдуму из правительства, соответствующий пакет документов направлен председателем нижней палаты парламента на рассмотрение в профильный комитет, следует из сообщения на сайте Думы.
РБК 07:21
Происшествия
В колонии Соликамска заключенные надругались над сокамерником
В отношении двоих осужденных Лопаткина и Заякина (33 года и 29 лет) Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье Иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, совершенные группой лиц (ч. 2 ст. 132 УК РФ).
Город342 04:00
Политика
В Берлине рассказали о позиции в отношении антироссийских санкций
Как добавил присутствовавший на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль, речь идет "не о немецких, а о европейских санкциях", решение по которым "принимается не в Берлине".
РИА Новости 06:34
Гаджеты
Память Intel Optane DC предлагает первому игроку приготовиться
Источник изображения: PC Watch Этот же источник публикует некоторые результаты тестирования модулей Optane DC в пакете приложений SPECworkstation 3.0.1 в сравнении с твердотельным накопителем Intel 760p, в отдельных случаях преимущество первых достигает десятикратной величины.
3DNews 11:12
Общество
Об увольнении заявили 26 сотрудников онкоцентра Блохина
Врачи НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру одного из самых известных и крупнейших в России Онкоцентра имени Блохина, в количестве 26 человек подготовили заявления об увольнении.
Газета.Ru 10:08
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» попал на видео
Первый совместный полет истребителя Су-57 пятого поколения и ударного «Охотника», организованный для испытаний беспилотника, попал на видео.
Актуальные Новости 27 сентября в 08:39
Здоровье
Медведев подписал документ о выделении 7,8 млрд руб. клинике Мешалкина
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 26 сентября подписал постановление о выделении субсидии в размере 7,8 млрд руб. на реконструкцию и развитие клиники Мешалкина.
РБК Новосибирск 11:24
Музыка
Соловьев отреагировал на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Радио Комсомольская правда 10:59
Религия
Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии
Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
ГТРК Ярославия 02:54
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Шоу-бизнес
Виктория Боня в узком платье привлекла внимание мужчин в Монако
Виктория Боня решила устроить модный показ около кафе в Монако. Телеведущая в узком платье привлекла внимание мужчин.
OAnews вчера в 23:00
Энергетика
Саудовская Аравия восстановила добычу нефти после атак беспилотников
Саудовская Аравия добилась полного восстановления нефтедобычи после атаки на свои нефтяные объекты, заявил генсек ОПЕК Мохаммад Баркиндо.
РИА Новости 11:19
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
RT на русском 03:38
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Девочка появилась на свет весом 3 килограмма 700 граммов. Сначала Лазарев хотел ее назвать Анастасией, но в последний момент передумал.
Gazeta.SPb вчера в 12:59
Шоу-бизнес
Режиссер «Счастливы вместе» прокомментировал арест Натальи Бочкаревой
Режиссер популярного ситкома "Счастливы вместе" Георгий Дронов отреагировал на крайне разнонаправленную информацию, по которой, согласно одной из версий, актриса шоу Наталья Бочкарева была задержана правоохранителями с кокаином.
Российская газета 03:05