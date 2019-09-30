Осенний призыв начинается в районе Бирюлево Восточное с 1 октября и продлится до 31 декабря 2019 года.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

Политика Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Кремль назвал возможной публикацию разговоров Путина и Трампа Пресс-секретарь российского президента отметил, что в Кремле считают публикацию разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским внутренним делом США.

Политика США ввели санкции против россиян, связанных с Пригожиным США ввели санкции в отношении двух граждан России и трех компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным и Агентством интернет-исследований, говорится в сообщении Минфина США.

Футбол Мамаев рассказал о жизни в колонии Новичок футбольного клуба "Ростова" Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима.

Происшествия Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.

Общество В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Политика Герхарду Шредеру отказали в приглашении на прощание с Шираком Бывший канцлер Германии Герхард Шредер хотел посетить церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, однако его запрос был отклонен.

Экономика Кабмин внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2020–2022 годы Проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 поступил в Госдуму из правительства, соответствующий пакет документов направлен председателем нижней палаты парламента на рассмотрение в профильный комитет, следует из сообщения на сайте Думы.

Происшествия В колонии Соликамска заключенные надругались над сокамерником В отношении двоих осужденных Лопаткина и Заякина (33 года и 29 лет) Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье Иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, совершенные группой лиц (ч. 2 ст. 132 УК РФ).

Политика В Берлине рассказали о позиции в отношении антироссийских санкций Как добавил присутствовавший на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль, речь идет "не о немецких, а о европейских санкциях", решение по которым "принимается не в Берлине".

Гаджеты Память Intel Optane DC предлагает первому игроку приготовиться Источник изображения: PC Watch Этот же источник публикует некоторые результаты тестирования модулей Optane DC в пакете приложений SPECworkstation 3.0.1 в сравнении с твердотельным накопителем Intel 760p, в отдельных случаях преимущество первых достигает десятикратной величины.

Общество Об увольнении заявили 26 сотрудников онкоцентра Блохина Врачи НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру одного из самых известных и крупнейших в России Онкоцентра имени Блохина, в количестве 26 человек подготовили заявления об увольнении.

Здоровье Медведев подписал документ о выделении 7,8 млрд руб. клинике Мешалкина Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 26 сентября подписал постановление о выделении субсидии в размере 7,8 млрд руб. на реконструкцию и развитие клиники Мешалкина.

Религия Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.

Происшествия Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

Шоу-бизнес Виктория Боня в узком платье привлекла внимание мужчин в Монако Виктория Боня решила устроить модный показ около кафе в Монако. Телеведущая в узком платье привлекла внимание мужчин.

Энергетика Саудовская Аравия восстановила добычу нефти после атак беспилотников Саудовская Аравия добилась полного восстановления нефтедобычи после атаки на свои нефтяные объекты, заявил генсек ОПЕК Мохаммад Баркиндо.

Недвижимость Сбербанк снижает ставки по ипотеке Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери Девочка появилась на свет весом 3 килограмма 700 граммов. Сначала Лазарев хотел ее назвать Анастасией, но в последний момент передумал.