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Известия
Известия

Осенью россияне могут столкнуться с более тяжелым течением COVID-19

«Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы», — предупредил Арег Тотолян.В источнике
С чего всё началось
Известия

Иммунолог рассказал о невосприимчивых к коронавирусу людях

Ученые выявили случаи, когда у пациентов, которые имеют подтвержденный тест COVID-19, после перенесенного заболевания не вырабатываются антитела. Об этом рассказал «Известиям» академик РАН, главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.
Известия17:01
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РИА Новости

Ученый рассказал о невосприимчивых к коронавирусу людях

РИА Новости21:33
Известия

Осенью россияне могут столкнуться с более тяжелым течением COVID-19

Известия19:07
РЕН ТВ

Иммунолог предрек более тяжелое течение COVID-19 осенью

РЕН ТВ19:38
Народные новости

Российские ученые выявили у пациентов с COVID-19 загадочную особенность

Народные новости19:26
URA.Ru

Иммунолог рассказал о самом загадочном явлении коронавируса

URA.Ru17:45
Online47.ru

Иммунолог рассказал о невосприимчивых к COVID-19 пациентах

Online47.ru17:24
Российская газета

Ученые выявили невосприимчивых к коронавирусу людей

Российская газета20:45

Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске

Как минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу на проспекте Машерова в Минске, где в настоящее время проходят массовые акции протеста после оглашения результатов голосования на президентских выборах.
Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске
Комсомольская правда17:25
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Режиссер «Форсажа» превратит в фильм культовый сериал «Рыцарь дорог»

Оригинальный сериал, транслируемый каналом NBC с 1982 по 1986 год, рассказывал про Майкла Найта (Дэвид Хасселхоф) — водителя и борца с преступностью, которому помогал черный Pontiac КИТТ (Knight Industries Two Thousand) — машина с искусственным интеллектом и огромным техническим оснащением.
Киноафиша Россиивчера в 04:00
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Борису Титову сообщили, сколько погашено долгов по госконтрактам

«С учетом важности скорейшего восстановления экономики, пострадавшей от пандемии новой коронавирусной инфекции, вопрос надлежащего исполнения публичными заказчиками своих обязательств перед добросовестными хозяйствующими субъектами приобретает первоочередное значение»,— говорится в письме первого заместителя генпрокурора РФ Александра Буксмана бизнес-омбудсмену Борису Титову.
Коммерсантъ18:30