Осенью россияне могут столкнуться с более тяжелым течением COVID-19
«Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы», — предупредил Арег Тотолян.В источнике
С чего всё началось
Иммунолог рассказал о невосприимчивых к коронавирусу людях
Ученые выявили случаи, когда у пациентов, которые имеют подтвержденный тест COVID-19, после перенесенного заболевания не вырабатываются антитела. Об этом рассказал «Известиям» академик РАН, главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.
Известия17:01
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