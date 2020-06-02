Экономика

Цензуры.НетЦензуры.НетРост долгов по кредитам прогнозируют осенью в России

Трубникова отмечает, что резкого ухудшения ситуации следует ждать осенью, когда завершатся кредитные каникулы. Даже по льготной ставке проценты продолжают начисляться, и общая сумма кредита растёт.
Читать в источнике
Комментировать18
с чего всё началось

Осенью у россиян станет больше проблемных кредитов

С другой стороны, в ситуации неопределенности и падения доходов потребители сами менее активно берут кредиты, опасаясь влезать в новые долги. По мере ухудшения платежеспособности населения доля проблемных кредитов и просроченных платежей будет расти.
Российская газетавчера в 23:00

Подробнее о событии

Жители России погрязнут в долгах? Эксперты предсказывают коллапс к осени

Царьград05:09

Осенью в России прогнозируют рост долгов по кредитам

Накануне.Ru04:57

К осени россияне массово окажутся в долгах

URA.Ru00:47

Осенью в России прогнозируют рост долгов по кредитам

АБН04:06

Россияне массово окажутся в долгах

Рамблер02:36

Россиянам предсказали рост «плохих» долгов к осени

Московский Комсомолец04:17

Осенью у россиян станет больше проблемных кредитов

Российская газетавчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 08:04, Ашберн
Политика

Мишустин представил Путину план восстановления экономики

Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики России.
Коммерсантъ 07:35
Автоспорт

«Формула-1» утвердила календарь первых восьми гонок сезона-2020

"Формула-1" на своем официальном сайте опубликовала календарь первой части сезона-2020, который не стартовал из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 05:21
Политика

В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины

Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
RT на русском 06:43
1
Шоу-бизнес

Сына Плющенко и Рудковской начали избегать дети из-за слухов о болезни

Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, как их сына Александра избегают другие дети.
РИА Новости 05:23
4
Общество

В России начнут выдавать новые автомобильные номера

МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов.
РИА Новости 03:00
460
Политика

На Украине назвали дату открытия границы с Донбассом

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак назвал дату открытия границы с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 06:59
Происшествия

Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной

Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
557
Происшествия

На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса

В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38
1,2K
Общество

Российские ученые создают вакцину от коронавируса в виде йогурта

Вакцину против коронавируса, которую можно будет использовать как кисломолочный продукт, создают ученые Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге.
МИР 24 04:30
6
Политика

Памфилова объяснила выбор даты голосования по Конституции

Москва, 2 июня 2020, 13:52 — REGNUM Решение провести голосование по поправкам в Конституцию РФ было принято потому, что ситуация с распространением коронавируса в России пошла на спад.
REGNUM 06:52
471
Общество

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Ведомости 04:12
102
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
Российская газета 31 мая в 23:06
730
Происшествия

В Петербурге 19-летний юноша убил спящую мать

Во вторник, 2 июня, стало известно, что накануне в полицию позвонила 35-летняя женщина, которая заявила об убийстве в квартире одного из домов на Богатырском проспекте в Петербурге.
Форпост Северо-Запад 06:35
4
Шоу-бизнес

Константин Богомолов выложил фото обнаженной Собчак

Режиссер и супруг журналистки Ксении Собчак Константин Богомолов поделился личной фотографией любимой жены.
Gazeta.SPb вчера в 19:19
29
Общество

Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля

«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости 06:22
12
Технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
4
Политика

Захарова прокомментировала идею Трампа о расширенном заседании G7

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала идею президента США Дональда Трампа о расширенном заседании G7.
RT на русском 06:31
7
Экономика

Четверть игрушек в России оказалась подделками

Четверть игрушек в России оказалась подделками, чаще всего контрафактными оказываются игрушечное оружие, куклы, роботы и игровые фигурки.
Lenta.ru 07:14
15
Политика

В МИД Украины подчеркнули недопустимость диалога с ДНР и ЛНР

Кулеба добавил, что украинская делегация попыталась убедить представителей Германии в том, что украинским силовикам в Донбассе противостоят не луганские и донецкие командиры, а некие «российские командиры, которые командуют военными корпусами».
REGNUM 06:11
Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
66
Общество

Власти Ростовской области рассказали о возможном смягчении ограничений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, как будет смягчаться режим самоизоляции в регионе в ближайшее время.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:12
49
Общество

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

Самую дорогую виллу в Израиле купил бизнесмен Роман Абрамович, который в 2018 году получил гражданство этой страны.
Вести.Ru вчера в 21:33
429
Политика

Евросоюз поддержал протесты в США

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал мирных протестующих в США, осудив при этом насильственные действия.
Lenta.ru 07:41
4
Энергетика

Премия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда

REGNUM 03:04
118
Футбол

«Челси» хочет перехватить Вернера у «Ливерпуля»

«Челси» готов предложить Вернеру стабильную игровую практику, а в «Ливерпуле» форварду придется бороться за место в составе с Роберто Фирмино.
Евро-футбол.ру 04:18
Кино

Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки

Pravda.Ru 05:55
12
Происшествия

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетнего ребенка

В Крыму правоохранители задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регионального Следственного комитета.
Газета.Ru 04:00
228
Здоровье

Андрей Колесников рассказал, как его лечили от коронавируса

Журналист Андрей Колесников рассказал в фейсбуке, как попал в больницу с подозрением на коронавирус, прошел курс лечения, а потом врачи объявили, что никакого COVID-19 у него не было.
Anews 07:44
Общество

В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной

RT на русском вчера в 18:21
96
Футбол

Болельщики смогут попасть на матчи РПЛ только в масках и перчатках

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о подробностях проведения оставшихся матчей нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 07:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное