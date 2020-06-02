Экономика
Российская газетаОсенью у россиян станет больше проблемных кредитов
Расчеты делали по общим суммам кредитов в рублях и иностранной валюте. Получилось, что в апреле россиянам выдали почти в 1,9 раза меньше кредитов по сравнению с мартом.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
С другой стороны, в ситуации неопределенности и падения доходов потребители сами менее активно берут кредиты, опасаясь влезать в новые долги. По мере ухудшения платежеспособности населения доля проблемных кредитов и просроченных платежей будет расти.Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 04:20, Ашберн
Происшествия
В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки
В Ленинском районе Крыма задержан отец утонувшей в Северо-Крымском канале шестилетней девочки.
Российская газета вчера в 16:39
Шоу-бизнес
Их стало больше: Виктор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов
РЕН ТВ 31 мая в 20:23
Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Экономика
В Петербурге расширят перечень отраслей, пострадавших от коронавируса
В Петербурге расширят перечень отраслей, пострадавших от коронавирусной инфекции.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:43
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
Происшествия
Омбудсмен обратилась в СК после смерти уральца при задержании
Днем ранее региональные СМИ сообщили о смерти жителя Екатеринбурга, оказавшего сопротивление при задержании.
Известия 02:33
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
Гаджеты
Вероятная Radeon RX 5950 XT засветилась в Linux. Без подробностей, но кое-что выделить всё же можно
Большинство различных источников сходится во мнении, что это, наиболее вероятно, и есть Navi 21 — флагманский GPU AMD нового поколения.
iXBT.com 01:55
Общество
Стало известно, сколько мэр Екатеринбурга заработал за год
Стало известно, сколько депутаты и мэр Екатеринбурга заработали за год.
Екатеринбург в эфире 03:14
Политика
Путин призвал россиян активно участвовать в голосовании по Конституции
Президент России Владимир Путин призвал россиян активно участвовать в голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 10:04
Политика
Сотрудники Facebook отказались работать из-за публикаций Трампа
NYT отмечает, что группа сотрудников компании устроила «виртуальную забастовку», чтобы руководство Facebook ужесточило политику соцсети в отношении постов президента США Дональда Трампа, связанных с беспорядками.
РБК 03:18
Политика
Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России
Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России.
Российская газета 02:21
Футбол
Сразу пять футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом
Пять игроков "Барселоны" излечились от коронавируса, сообщила радиостанция RAC1.
ProstoProSport 04:15
Экономика
Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом квартале вырос на 43%
Чистый убыток группы "Аэрофлот" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь — март 2020 года составил 22,48 млрд руб. Это на 42,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности компании.
РБК 04:05
Здоровье
В Энгельсе медики ковидного госпиталя пожаловались на невыплаты
Медработники горбольницы №2 в Энгельсе подали коллективную жалобу из-за отсутствия выплат за работу с коронавирусными пациентами, сообщили «АиФ-Саратов» в пресс-службе СКР региона.
АиФ Саратов 02:29
Происшествия
В колодце при прокладке кабеля нашли два трупа
Московский Комсомолец 03:43
Авто
В США десятки электромобилей выбросили на свалку
Часть машин передали другой каршеринговой компании, а оставшиеся электромобили просто свезли на свалку.
Тарантас Ньюс 01:37
Здоровье
178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 31 мая в 05:05
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь
1 июня в Центральной России выдалось холодным, температура на несколько градусов ниже климатической нормы.
ТИА вчера в 05:15
Здоровье
За сутки 70 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
Во вторник, 2 июня оперштаб сообщил о регистрации еще 70 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:29
Авто
Infiniti задумалась о ребрендинге
США уже являются основным рынком Infiniti по всему миру. В 2019 году подразделение продало 188 994 автомобиля по всему миру.
SpeedMe вчера в 14:01
Здоровье
Минздрав России опроверг дефицит средств защиты у медиков в регионах
Минздрав России опроверг дефицит средств защиты у медиков в регионах, пишет РБК.
Реальное время 00:39
Фигурное катание
Загитова прокомментировала свое возвращение на лед
Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала свое возвращение на лед.
АиФ Удмуртия вчера в 22:35
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Известия вчера в 22:08
Политика
Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики.
ТАСС вчера в 03:47
Авто
Уникальный грузовик с кабиной истребителя продают в Сети
Уникальность дизайна Innotruck состоит в одноместной кабине водителя, которая больше напоминает кабину истребителя.
Car.ru 03:25
Технологии
Агрегаторы смогут подключиться к единой системе на портале госуслуг
Минкомсвязь планирует предложить агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг.
Газета.Ru 03:43
Общество
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
РИА Новости 01:21
Происшествия
Суд рассмотрит дело о сообщениях о трупах в обсерваторе в Крылатском
Кунцевский суд рассмотрит дело о публикации в соцсетях заведомо ложной информации о том, что по ночам из обсерватора в Крылатском вывозят трупы умерших от коронавирусной инфекции.
Интерфакс 01:40
Авто
BMW отзывает в России 76 автомобилей
Немецкая компания BMW отзывает в России седаны 5-Series (G30) и 7-Series (G11).
Автоновости дня вчера в 06:01