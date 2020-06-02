Экономика

Российская газетаРоссийская газетаОсенью у россиян станет больше проблемных кредитов

Расчеты делали по общим суммам кредитов в рублях и иностранной валюте. Получилось, что в апреле россиянам выдали почти в 1,9 раза меньше кредитов по сравнению с мартом.
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с чего всё началось

Осенью у россиян станет больше проблемных кредитов

С другой стороны, в ситуации неопределенности и падения доходов потребители сами менее активно берут кредиты, опасаясь влезать в новые долги. По мере ухудшения платежеспособности населения доля проблемных кредитов и просроченных платежей будет расти.
Российская газетавчера в 23:00

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Осенью у россиян станет больше проблемных кредитов

Российская газетавчера в 23:00
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Происшествия

В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки

В Ленинском районе Крыма задержан отец утонувшей в Северо-Крымском канале шестилетней девочки.
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Общество

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Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
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Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:43
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Политика

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Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
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Происшествия

Омбудсмен обратилась в СК после смерти уральца при задержании

Днем ранее региональные СМИ сообщили о смерти жителя Екатеринбурга, оказавшего сопротивление при задержании.
Известия 02:33
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Общество

В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной

Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
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Гаджеты

Вероятная Radeon RX 5950 XT засветилась в Linux. Без подробностей, но кое-что выделить всё же можно

Большинство различных источников сходится во мнении, что это, наиболее вероятно, и есть Navi 21 — флагманский GPU AMD нового поколения.
iXBT.com 01:55
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Стало известно, сколько мэр Екатеринбурга заработал за год

Стало известно, сколько депутаты и мэр Екатеринбурга заработали за год.
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Политика

Путин призвал россиян активно участвовать в голосовании по Конституции

Президент России Владимир Путин призвал россиян активно участвовать в голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 10:04
Политика

Сотрудники Facebook отказались работать из-за публикаций Трампа

NYT отмечает, что группа сотрудников компании устроила «виртуальную забастовку», чтобы руководство Facebook ужесточило политику соцсети в отношении постов президента США Дональда Трампа, связанных с беспорядками.
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Политика

Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России

Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России.
Российская газета 02:21
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Футбол

Сразу пять футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом

Пять игроков "Барселоны" излечились от коронавируса, сообщила радиостанция RAC1.
ProstoProSport 04:15
Экономика

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Происшествия

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В США десятки электромобилей выбросили на свалку

Часть машин передали другой каршеринговой компании, а оставшиеся электромобили просто свезли на свалку.
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Здоровье

178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области

На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 31 мая в 05:05
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь

1 июня в Центральной России выдалось холодным, температура на несколько градусов ниже климатической нормы.
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Здоровье

За сутки 70 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

Во вторник, 2 июня оперштаб сообщил о регистрации еще 70 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:29
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Авто

Infiniti задумалась о ребрендинге

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Здоровье

Минздрав России опроверг дефицит средств защиты у медиков в регионах

Минздрав России опроверг дефицит средств защиты у медиков в регионах, пишет РБК.
Реальное время 00:39
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Фигурное катание

Загитова прокомментировала свое возвращение на лед

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала свое возвращение на лед.
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Космос

В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде

Известия вчера в 22:08
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Политика

Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики.
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Авто

Уникальный грузовик с кабиной истребителя продают в Сети

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Агрегаторы смогут подключиться к единой системе на портале госуслуг

Минкомсвязь планирует предложить агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг.
Газета.Ru 03:43
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Общество

В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
РИА Новости 01:21
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Суд рассмотрит дело о сообщениях о трупах в обсерваторе в Крылатском

Кунцевский суд рассмотрит дело о публикации в соцсетях заведомо ложной информации о том, что по ночам из обсерватора в Крылатском вывозят трупы умерших от коронавирусной инфекции.
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Авто

BMW отзывает в России 76 автомобилей

Немецкая компания BMW отзывает в России седаны 5-Series (G30) и 7-Series (G11).
Автоновости дня вчера в 06:01
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