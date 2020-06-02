Экономика

Российская газетаРоссийская газетаОсенью у россиян станет больше проблемных кредитов

Расчеты делали по общим суммам кредитов в рублях и иностранной валюте. Получилось, что в апреле россиянам выдали почти в 1,9 раза меньше кредитов по сравнению с мартом.
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с чего всё началось

Осенью у россиян станет больше проблемных кредитов

С другой стороны, в ситуации неопределенности и падения доходов потребители сами менее активно берут кредиты, опасаясь влезать в новые долги. По мере ухудшения платежеспособности населения доля проблемных кредитов и просроченных платежей будет расти.
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Политика

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Общество

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Политика

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По словам государственного деятеля, Соединенные штаты вошли в период «сумятицы».
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Общество

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