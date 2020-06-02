Экономика
Российская газетаОсенью у россиян станет больше проблемных кредитов
Расчеты делали по общим суммам кредитов в рублях и иностранной валюте. Получилось, что в апреле россиянам выдали почти в 1,9 раза меньше кредитов по сравнению с мартом.
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с чего всё началось
С другой стороны, в ситуации неопределенности и падения доходов потребители сами менее активно берут кредиты, опасаясь влезать в новые долги. По мере ухудшения платежеспособности населения доля проблемных кредитов и просроченных платежей будет расти.Российская газетавчера в 23:00
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Общество
В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
Экономика
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Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
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Apple заблокировала украденные во время погромов в США iPhone
Мародеры продолжают грабить малые и крупные компании по всей Америке во время акций протеста из-за смерти темнокожего гражданина США Джорджа Флойда.
NewInform вчера в 11:58
Политика
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Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России.
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Здоровье
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По данным Оперштаба, в первый день лета в 84 регионах России было выявлено 8863 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Planet Today 03:51
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
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Политика
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Газета.Ru вчера в 09:43
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Политика
Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК вчера в 14:09
Происшествия
Коронавирус не пощадил свердловское ГУ МВД
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Уралинформбюро 01:27
Авто
В России ведут штраф за брошенные владельцами автомобили
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 08:48
Общество
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Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет.
Известия вчера в 17:21
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Общество
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 из-за протестов в США
Sony отложила на неопределенный срок презентацию игр для своей новой консоли PlayStation 5. Об этом сообщается в Twitter компании.
iReactor вчера в 23:20
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали срок возобновления полётов за рубеж
Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта Россия приостановила международное авиасообщение. Причиной стала пандемия коронавируса.
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Политика
Пушков заявил о внутреннем расколе США
По словам государственного деятеля, Соединенные штаты вошли в период «сумятицы».
Версия.Инфо 04:33
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
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Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
Общество
Более 300 млн рублей инвестировал регоператор по обращению с ТКО в Псковской области
Объем инвестиций регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области – компании «Экопром» составил более 300 млн рублей.
Псковское агентство информации 04:41
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
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Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики
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Политика
Киев заявил о планах принять стратегию «деоккупации» Крыма в этом году
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Известия вчера в 12:22
Общество
В Подмосковье откроются салоны красоты и сауны
С 3 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев разрешил возобновить работу салонов красоты, СПА-салонов, соляриев и саун площадью до 400 квадратных метров и отдельным входом.
Общественное телевидение России вчера в 16:05
Общество
В Татарстане выявили 63 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в Татарстане выявили 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец 30 мая в 03:45
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь
1 июня в Центральной России выдалось холодным, температура на несколько градусов ниже климатической нормы.
ТИА вчера в 05:15