С другой стороны, в ситуации неопределенности и падения доходов потребители сами менее активно берут кредиты, опасаясь влезать в новые долги. По мере ухудшения платежеспособности населения доля проблемных кредитов и просроченных платежей будет расти.

с чего всё началось

С другой стороны, в ситуации неопределенности и падения доходов потребители сами менее активно берут кредиты, опасаясь влезать в новые долги.

Осенью у россиян станет больше проблемных кредитов

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