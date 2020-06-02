Экономика
Российская газетаОсенью у россиян станет больше проблемных кредитов
С другой стороны, в ситуации неопределенности и падения доходов потребители сами менее активно берут кредиты, опасаясь влезать в новые долги.
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с чего всё началось
С другой стороны, в ситуации неопределенности и падения доходов потребители сами менее активно берут кредиты, опасаясь влезать в новые долги. По мере ухудшения платежеспособности населения доля проблемных кредитов и просроченных платежей будет расти.Российская газетавчера в 23:00
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