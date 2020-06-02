Получилось, что в апреле россиянам выдали почти в 1,9 раза меньше кредитов по сравнению с мартом.

с чего всё началось

Аналитики связывают это с двумя факторами - ужесточением банками требований к заемщикам и падением спроса на кредиты со стороны населения в условиях снижения доходов. отмечается, что покупательская способность населения будет снижаться, и вместе с этим будет расти доля проблемных кредитов и просроченных платежей.

Осенью в России прогнозируют рост долгов по кредитам

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