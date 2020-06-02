Экономика
Накануне.RuОсенью в России прогнозируют рост долгов по кредитам
Аналитики связывают это с двумя факторами - ужесточением банками требований к заемщикам и падением спроса на кредиты со стороны населения в условиях снижения доходов. отмечается, что покупательская способность населения будет снижаться, и вместе с этим будет расти доля проблемных кредитов и просроченных платежей.
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с чего всё началось
Получилось, что в апреле россиянам выдали почти в 1,9 раза меньше кредитов по сравнению с мартом.Российская газетавчера в 23:00
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Общество
Sony отложила презентацию PlayStation 5 из-за протестов в США
Компания Sony решила перенести презентацию консоли PlayStation 5, которая должна была состояться 4 июня, из-за массовых беспорядков, которые вспыхнули более, чем в 20 штатах США.
Metaratings вчера в 15:50
Финансы
Доллар опустился ниже 69 рублей
Индекс Мосбиржи на открытии торгов (10:00) рос на 0,4%, до 2760,63 пункта, индекс РТС повышался на 0,8%, до 1258,1 пункта.
Коммерсантъ 03:26
Политика
Путин: голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля
«Проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года», - сказал глава государства в ходе рабочего совещания.
Общественное телевидение России вчера в 09:55
Единоборства
Федор Емельяненко обошел Хабиба Нурмагомедова в рейтинге лучших бойцов
Американский телеканал CBS опубликовал на странице в Instagram рейтинг величайших бойцов в истории смешанных единоборств (MMA).
Газета.Ru вчера в 09:28
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
Наука
Понижение уровня стресса может вернуть седым волосам цвет
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на bioRxiv, седые волосы могут возвращать первоначальный цвет за несколько месяцев.
ToDay News Ufa вчера в 12:51
Общество
В России могут начать строить жилые дома без мусоропроводов
Минстрой России оценит возможность сделать мусоропровод необязательным элементом многоквартирного жилого дома.
Газета.Ru 05:39
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателям плана правительства России по восстановлению занятости и доходов граждан являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня меньше 5% и обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года.
Известия 05:35
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
Политика
Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»
Мэр Москвы Сергей Собянин не заслужил, чтобы над ним смеялись, заявил художественный руководитель Государственного Театра Наций народный артист Евгений Миронов, комментируя видео, опубликованное юмористом Максимом Галкиным с пародией на доклад Собянина президенту Владимиру Путину.
РБК 05:40
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала маленького сына
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
Футбол
Игроки ЦСКА возобновили тренировки
"В соответствии с разрешением мэрии Москвы возобновить тренировочный процесс профессиональных спортивных команд в понедельник ЦСКА приступил к работе на базе в Ватутинках", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 11:49
Происшествия
В Мурманской области завели дело по факту обрушения моста
В Мурманской области завели уголовное дело по факту обрушения железнодорожного моста.
RT на русском 05:37
Общество
Совет Федерации одобрил закон о регистре сведений о россиянах
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации одобрил закон о создании единого регистра сведений о населении России.
Русская Планета 05:24
Здоровье
Онколог назвал признак возможного рака кожи
Петербургский дневник 30 мая в 05:45
Политика
Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи
Президент РФ Владимир Путин распорядился возобновить оказание плановой медицинской помощи россиянам, сообщает «Российская газета».
Православие и Мир вчера в 07:23
Политика
Кремль назвал парад Победы в Донецке «понятным и объяснимым»
Москва, 2 июня 2020, 12:38 — REGNUM В Кремле не исключают, что проведение парада Победы в столице ДНР — Донецке — 24 июня может быть приурочено к аналогичному мероприятию в Москве.
REGNUM 05:38
Недвижимость
Аренда дачи: сколько стоит дом в Подмосковье для летнего отдыха
Рассказываем, как росли спрос и ставки аренды на загородное жилье, можно ли найти сегодня дачу для летнего отпуска в Подмосковье.
РБК 05:19
Авто
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ 05:00
Происшествия
Независимая судмедэкспертиза показала причину смерти Джорджа Флойда
Погибший при задержании полицией США Джордж Флойд скончался от удушья, к такому выводу пришла независимая экспертиза, проведенная по желанию семьи погибшего в Миннеаполисе чернокожего, сообщил 2 июня адвокат семьи Флойда Бенджамин Крэмп в своем Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 18:08
Шоу-бизнес
Младшая дочь Светланы Зейналовой попала в больницу
Экспресс газета 03:02
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета 31 мая в 23:06
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
Общество
В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
Шоу-бизнес
Парень Ольги Бузовой потратил миллион рублей на шопинг
Кроссовки, футболки,куртка и другие брендовые вещи — Дава потратил на покупки около миллиона рублей.
RuNews24.ru вчера в 19:31
Политика
Кремль сравнил проблему превышения полномочий полицией в России и США
Песков отметил, что в России вопросы превышения полицейскими полномочий строго регулируется действующими законами и служебными инструкциями.
Lenta.ru 05:29
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без участия России на первых порах.
РБК вчера в 20:09
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»
Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor вчера в 07:42
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36