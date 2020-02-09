Технологии

Lenta.ruLenta.ruОшибка Windows 7 запретила выключать компьютеры

На жалобы обладателей копий ОС обратило внимание издание ZDNet. Судя по жалобам пользователей, неизвестная ошибка Windows 7 запретила им выключать компьютеры. После выбора опции выключения или перезагрузки устройства система выдавала ошибку «У вас нет прав на выключение этого компьютера».
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Пользователи начали сообщать
 о новой ошибке, связанной с Windows 7. При попытке выключить или перезагрузить систему выводится сообщение «У вас нет прав на выключение этого компьютера».
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РЕН ТВвчера в 10:24
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В России двое граждан Китая с коронавирусом готовятся к выписке

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В Чувашии отправили в отставку ещё двух министров

Отправлен в отставку исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Грищенко.
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Политика

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В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса.
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Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
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Футбол

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Вести.Ru 14:40
Политика

Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.
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Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

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Экономика

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Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
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Политика

В Госдуму внесли поправку о расширении программы материнского капитала

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ТАСС 10:30
Технологии

Сотовые операторы рассказали о тестировании «суверенного Рунета»

Мобильные операторы России отчитались Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о проведённых в прошлом году учениях по защите Рунета, которые проходили на Урале.
Игромания.ру 14:00
Гаджеты

Минкомсвязь сертифицирует устройства с Wi-Fi 6

Минкомсвязь России разработала правила сертификации оборудования для нового стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax).
RT на русском 07:39
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor получили стабильную версию Android 10

Ранее обновляться начали устройства Honor 10 и Honor View 10.
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Трамп сообщил о «супербыстрых ракетах» США для противостояния России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть «супербыстрые ракеты» для противостояния России и Китаю.
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Экономика

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Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.
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Шоу-бизнес

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В составе «Лиона» отличились Мартен Террье и Мусса Дембеле. Эта победа стала для «ПСЖ» восьмой подряд в чемпионате.
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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заплатил $644 млн за покупку яхты Sinot Aqua, работающей на водородном топливе, передает Mashable.
Газета.Ru 07:50
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В Петербурге задержали нетрезвого водителя Audi

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Neva.Today 16:00
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Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади

Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
ТАСС 07:57
Политика

Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Известия 08:53
Армия и оружие

Силы ПВО отразили две атаки беспилотников на базу Хмеймим

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Армия и оружие

Reuters: число военных США, пострадавших при ударе Ирана в Ираке в январе, превысило 100

Число военнослужащих США, получивших черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана по двум базам в Ираке в ночь на 8 января, превысило 100.
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Лобода появилась на Big Love Show в «голом» платье-купальнике

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Политика

В МИД Украины прокомментировали возможность отправки посла в Москву

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность возвращения посла Украины в Москву.
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Мишустин поручил правительству провести ревизию расходов бюджета

«Необходимо провести ревизию планов аналогичных расходов на 2020-й год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в Послании президента Федеральному Собранию», — заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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Экономика

Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

Аудиторы займутся и проверкой реализации в 2019 – 2020 годах концепции наследия чемпионата мира по футболу, который Россия принимала в 2018 году.
РБК 16:00
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Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11

Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
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Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов рассказал о конфликте тренера «Рубина» Леонида Слуцкого и хавбека «Ростова» Павла Мамаева в ЦСКА.
Sports.ru 15:10
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