с чего всё началось

На жалобы обладателей копий ОС обратило внимание издание ZDNet. Судя по жалобам пользователей, неизвестная ошибка Windows 7 запретила им выключать компьютеры. После выбора опции выключения или перезагрузки устройства система выдавала ошибку «У вас нет прав на выключение этого компьютера».

Политика Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса.

Футбол ЦСКА намерен приобрести бразильца Кака Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает защитника бразильского "Крузейро" Кака Жуниора в качестве потенциального новичка команды.

Политика Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.

Экономика В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.

Политика В Госдуму внесли поправку о расширении программы материнского капитала Поправка, направленная на реализацию инициатив президента РФ Владимира Путина по расширению программы материнского капитала, поступила в понедельник в профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщила ТАСС председатель комитета Тамара Плетнева.

Технологии Сотовые операторы рассказали о тестировании «суверенного Рунета» Мобильные операторы России отчитались Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о проведённых в прошлом году учениях по защите Рунета, которые проходили на Урале.

Экономика Минэкономразвития начало подготовку нового законопроекта о банкротстве Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.

Шоу-бизнес Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.

Происшествия В Петербурге задержали нетрезвого водителя Audi В 21:30 нарушителя задержали у д.3А по набережной реки Мойки. За рулем находился 38-летний мужчина в нетрезвом состоянии.

Политика Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Политика Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.

Общество Мишустин поручил правительству провести ревизию расходов бюджета «Необходимо провести ревизию планов аналогичных расходов на 2020-й год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в Послании президента Федеральному Собранию», — заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.