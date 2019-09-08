Политика

КоммерсантъКоммерсантъОсипов лидирует на выборах главы Забайкалья

На выборах губернатора Забайкальского края после подсчета 1,94% бюллетеней лидирует врио главы регионы Александр Осипов (самовыдвиженец). Он набирает 84,6% голосов, свидетельствуют данные Центризбиркома.
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Осипов лидирует после подсчета 55% голосов

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