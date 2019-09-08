Политика
КоммерсантъОсипов лидирует на выборах главы Забайкалья
На выборах губернатора Забайкальского края после подсчета 1,94% бюллетеней лидирует врио главы регионы Александр Осипов (самовыдвиженец). Он набирает 84,6% голосов, свидетельствуют данные Центризбиркома.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 12:05, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко
Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
ИнфоСМИ 04:28
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Футбол
Ярошик: я образца 2003 года лучше сегодняшнего Крала
Бывший полузащитник московского ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» Иржи Ярошик сравнил себя образца 2003 года, когда перешёл в стан «армейцев» из пражской «Спарты», с новичком столичного «Спартака» Алексом Кралом.
Чемпионат 08:36
Политика
На Сахалине открылись избирательные участки
Lenta.ru вчера в 17:01
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Политика
В Совфеде ответили Украине на обвинения по выборам в Крыму
Протесты Киева против проведения выборов в Крыму и Севастополе можно считать попыткой вмешательства в избирательный процесс, заявила РБК член комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательств во внутренние дела России Ольга Ковитиди.
РБК 09:52
Политика
Власти США приостановили консультации с талибами
Вашингтон временно прекратил участие в консультациях с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) по мирному урегулированию в Афганистане.
ТАСС 10:14
Политика
В ЦИК отметили вмешательство Google и Facebook в дела России
Первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, которые публикуют Facebook и Google, можно воспринимать как вмешательство во внутренние дела России.
Газета.Ru 09:47
Футбол
Сборная России сыграет в Калининграде: проблемы со стадионом, фото
Стадион в Калининграде после чемпионата мира не умирает в одиночестве: здесь играет матчи ФНЛ местная «Балтика», изредка устраивают мероприятия и концерты (в июне, например, был «Ленинград», а в августе на территории проходил фестиваль фейерверков).
Чемпионат 11:00
Происшествия
Два человека погибли в результате шторма в Крыму
В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.
РБК 11:21
Автоспорт
Пилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии.
ТАСС 10:39
Политика
В МВД назвали число заявлений о происшествиях на выборах
В ходе выборов по России, по состоянию на 17:00 мск, зарегистрировано 315 заявлений о происшествиях или преступлениях, треть из них не подтвердилась.
РБК 12:02
Политика
Глава Пентагона посоветовал России вести себя «как нормальная страна»
Министр обороны США Марк Эспер посоветовал России изменить свое поведение и вести себя "как более нормальная страна", которая бы разделяла западные ценности.
Pravda.Ru вчера в 08:06
Политика
В России стартовал единый день голосования
Единый день голосования стартовал в России.
URA.Ru вчера в 17:00
Баскетбол
Сборная России одержала победу над Венесуэлой на ЧМ по баскетболу
Невские Новости 06:40
Экономика
Премьер Греции заявил о намерении Афин выплатить долг МВФ
Афины ранее хотели погасить дорогостоящую часть кредита МВФ, которая составляет 3,8 миллиарда евро и имеет процентную ставку 5,1%. Согласно процедуре, Фонд, ESM и Еврогруппа будут официально проинформированы о намерении правительства Греции, поскольку требуется одобрение парламентов некоторых стран, таких как Германия.
РИА Новости 07:30
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Политика
В Республике Алтай началось голосование на выборах главы региона
ТАСС вчера в 21:05
Кино
Фредерик Бегбедер хотел бы сыграть в кино Родиона Раскольникова
ТАСС вчера в 08:24
Политика
Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Коммерсантъ 10:01
Наука
Яйца кровяного сосальщика помешали ВИЧ заразить Т‑лимфоциты
N+1 06 сентября в 09:40
Кино
Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер
Российская газета 06:18
Кино
«Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля стал фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, передает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 15:00
Футбол
«Урал» интересуется молодым хавбеком «Нефтехимика»
Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров попал в сферу интересов «Урала». Об этом сообщил агент 21-летнего игрока Павел Нестеров.
Soccer.ru 10:12
Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru 11:25
Кино
Звезда фильма «Оно» сыграет в драме про стрельбу в школе
По сюжету, внук героини Сьюзан Сарандон устраивает в школе стрельбу, в которой погибает младший брат героя Мартелла.
Невские Новости 10:07