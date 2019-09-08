Политика
Интерфакс - РоссияОсипов лидирует на выборах главы Забайкалья с 90% голосов
Как передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК, Осипов набирает 90,12% голосов. От него по-прежнему существенно отстают три других кандидата: Елена Краузе (Партия пенсионеров) 3,34%, Вячеслав Ушаков (Патриоты России) 2,33% и Яна Шпак (Партия Роста) 1,75%.
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Политика
Избиратели голосуют на участке «Тула самоварная»
В 8.00 в Тульской области начались выборы на 1093 избирательных участках. Некоторые избирательные участки - тематические.
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ЕР восстановила позиции в регионах, заявил Турчак
Партия "Единая Россия" восстановила свои позиции в регионах, где на прошлых выборах показала не лучшие результаты, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
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На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
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Явка на выборах губернатора Петербурга превысила 16%
Явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга по состоянию на 15 часов составила 16,26% — свои голоса отдали 615 856 избирателей.
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Политика
На муниципальных выборах в Петербурге лидирует «Единая Россия»
Партия «Единая Россия» лидирует на выборах муниципальных губернаторов в Петербурге согласно данным экзитполлов.
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Экономика
«Транснефть» ответила на предложения Шредера по контролю качества нефти
Компания «Транснефть» не согласилась с идеей «Роснефти» в обязательном порядке привлекать независимых экспертов для контроля качества нефти в трубопроводах.
РБК 15:29
Политика
Путин и Макрон провели телефонные переговоры
ТАСС/ Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре дали позитивную оценку проведенному в субботу обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.
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Китайский луноход прошел почти 300 метров по обратной стороне Луны
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Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
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Не менее 14 человек пострадали из-за взрыва на празднике в Германии
Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг.
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Госдеп призвал РФ освободить оставшихся граждан Украины
Как передавало ИА REGNUM, обмен заключенными между РФ и Украиной по формуле «35 на 35» состоялся 7 сентября 2019 года.
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Просинечки покинул пост главного тренера сборной Боснии и Герцеговины
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Роберт Просинечки покинул свой пост.
Спорт-Экспресс 14:58
Происшествия
Машина сбила инвалида-колясочника на Новом Арбате
Одноногий инвалид-колясочник угодил под колеса кроссовера в центре Москвы, когда попытался пересечь проезжую часть в неположенном месте.
Вести.Ru 15:48
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Иван Голунов получил премию имени Анны Политковской
Сегодня, 8 сентября, в Большом зале московской Консерватории прошло вручение национальной премии «Камертон», учрежденной Союзом журналистов России в память о погибшей в 2006 году журналистке «Новой газеты» Анне Политковской.
Коммерсантъ 14:48
Армия и оружие
Новые американские ядерные бомбы оказались дефектными
РИА Новости 09:30
Политика
Кандидат от ЕР лидирует в Севастополе после обработки 5,43% протоколов
Право голоса на выборах депутатов в Севастополе имеют более 320 тысяч избирателей. Выборы проходят по смешанной системе.
РИА Новости 16:37
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ФК «Ростов» обыграл сборную Сирии
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Том Хэнкс сыграет в фильме про игрушечного космонавта Мэтта Мэйсона
Коллекция игрушечных фигурок рассказывала о миссии космонавта на Луне.
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Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
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В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты.
РИА Новости 07:33
Политика
Гахария стал новым премьер-министром Грузии
Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
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В Москве ребенок обварился горячим супом и умер
В Москве полуторагодовалый ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и умер от полученных ожогов.
Lenta.ru 10:26
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«Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве
Наблюдатели и журналисты, следующие из Красноярского края в Туву, где проходят выборы, обстреляны в автобусе, сообщается на сайте карты нарушений движения в защиту прав избирателей "Голос" в воскресенье.
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Памфилова заявила, что была готова накормить напавшего на нее человека
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила журналистам, что готова была предложить вломившемуся в ее дом человеку еду и, возможно даже, работу, если бы он просто пришел к ней.
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Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Веном 2»
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