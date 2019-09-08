Политика
РБКГлава Забайкалья захватил лидерство на губернаторских выборах с 88,25%
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов лидирует по результатам обработки 4,53% бюллетеней, он набирает 88,25% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома, передает корреспондент РБК.
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Футбол
Жиру: Франция могла и больше забить Албании
Нападающий сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал победу своей команды в матче отборочного турнира Евро-2020 с Албанией (4:1).
Чемпионат вчера в 23:57
Политика
«Свидетель» по делу MH17 отказался от сделки со следствием
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Политика
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
Газета.Ru 06:35
Происшествия
В Ялте два человека утонули в шестибалльный шторм
Два человека утонули и один пропал без вести во время сильного шторма, который обрушился сегодня на Ялту.
Российская газета 08:26
Политика
Индия внесла аванс за российские комплексы С-400
Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400 в начале октября 2018 года.
Российская газета 10:08
Происшествия
В Москве ребенок обварился в горячем супе и умер
В Москве полуторагодовалый ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и умер от полученных ожогов.
Lenta.ru 10:26
Политика
Гахария стал новым премьером Грузии
Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2
Спасатели обнаружили недалеко от города Дудинка на Таймыре сгоревшие останки частного вертолета Ми-2.
Газета.Ru 06:22
Шоу-бизнес
Маю Абрикосову предложили 300 тысяч за участие в телешоу «Прямой эфир»
Звезда «Дома 2» Роман Тертичный, известный под псевдонимом Май Абрикосов, рассказал в своем блоге, как его досаждают журналисты, предлагая приличные суммы за откровенные интервью.
Телепрограмма 05:54
Политика
В ЦИК рассказали о хакерской атаке на его портал накануне выборов
"Все идёт в штатном режиме, атаки они традиционно в единый день голосования есть, но система надежно защищена", - заверил Лопатин.
РИА Новости 09:52
Единоборства
Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов вышел на первое место по популярности в социальной сети Instagram среди россиян.
Вести.Ru 10:23
Единоборства
Хабиб победил Порье, первые слова после боя, почему Порье плакал
Нурмагомедов даже пообещал американцу денег с продажи его футболки.
Чемпионат 04:20
Политика
На 10 утра явка избирателей по Челябинской области составила более 5%
Избирком Челябинской области публикует первые данные по явке на выборы. За два часа голосования участки посетили 5,67% избирателей.
Челябинский обзор 01:53
Политика
Экс-командир борта номер один рассказал о питании Путина
Бывший командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ рассказал, как готовят еду для президента Владимира Путина.
РИА Новости 07:10
Футбол
Сутормин забил первый гол за «Зенит» в товарищеском матче с «Сочи»
Нападающий «Зенита» Алексей Сутормин отличился забитым мячом в товарищеском матче между «Зенитом» и «Сочи».
Спорт БИЗНЕС Online 08:10
Технологии
Создана нейросеть, которая не позволит отправлять голые фото людям без разрешения
Ferra вчера в 11:47
Политика
Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов
«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
Гаджеты
Экран 13,3 дюйма, восьмиядерный процессор, 4 ГБ ОЗУ, сканер отпечатков пальцев, порт USB-C и Android 9.0 – это не планшет, а электронная книга Onyx Boox Max3
В конфигурации Onyx Boox Max3 сенсорный экран E Ink диагональю 13,3 дюйма разрешением 2200 х 1650 пикселей, управлять которым можно не только пальцем, но и электронным пером Wacom, порт USB-C, сканер отпечатков пальцев, двухдиапазонный адаптер Wi-Fi, стереофонические громкоговорители, два микрофона и ОС Android 9.0 Pie.
iXBT.com 10:20
Политика
ЦИК признал выборы президента в Абхазии состоявшимися
В ЦИК сообщили, что выборы президента в Абхазии признаны состоявшимися, явка превысила 25%, пишет ТАСС.
РЕН ТВ 08:14
Политика
Известные новосибирцы голосуют на выборах мэра
Новосибирское отделение КПРФ 07:04
Происшествия
На объекте Роскосмоса задержали 14 человек
В результате утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе.
Газета.Ru 09:42
Баскетбол
ФИБА отстранила судей, которые работали на игре Франция — Литва
Международная федерация баскетбола отстранила от работы судейскую бригаду, которая обслуживала игру второго группового этапа чемпионата мира между Францией и Литвой (78:75).
Sportbox.RU 05:01
Политика
На 18:00 явка на выборах в Оренбургской области составила почти 35%
За несколько часов до закрытия избирательных участков явка на выборах губернатора Оренбургской области составляет 34,66%.
РИА Оренбуржье 09:39
Авто
В Краснодаре появилась самая высокая в мире «Приора»
Тарантас Ньюс 08:15
Кино
Главный приз кинофестиваля в Венеции получил «Джокер»
«Золотого льва» на кинофестивале в Венеции получил «Джокер» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли.
Телеканал RTVI вчера в 17:20
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском вчера в 15:48
Политика
В Кремле заявили об отсутствии решения ряда проблем с Японией
Москва и Токио пока не вышли на решение ряда важнейших проблем.
Lenta.ru 09:03