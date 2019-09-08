Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов лидирует по результатам обработки 4,53% бюллетеней, он набирает 88,25% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома, передает корреспондент РБК.

Глава Забайкалья захватил лидерство на губернаторских выборах с 88,25%

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