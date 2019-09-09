Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов после подсчета 100% протоколов побеждает на выборах главы региона.

Осипов побеждает на выборах губернатора Забайкалья с 89,61% голосов

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