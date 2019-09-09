Политика

КоммерсантъКоммерсантъОсипов побеждает на выборах губернатора Забайкалья с 89,61% голосов

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов после подсчета 100% протоколов побеждает на выборах главы региона.
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Экс-губернатор Ильковский пожелал Забайкалью, чтобы Осипов отработал не меньше двух сроков

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Осипов поручил «совершать героизм» по восстановлению сгоревших стоянок

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Ставшая второй на выборах главы Забайкалья Елена Краузе согласна с итогами голосования

ТАСС02:17

Губернатором Забайкальского края избран Александр Осипов, набравший почти 90% голосов

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РИА Новости00:45

Осипов победил на выборах с результатом 89,61% голосов

Заб.Рувчера в 23:57

Врио губернатора Забайкалья Осипов побеждает на выборах главы региона

Московский Комсомолец00:15
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Политика

Оглашены предварительные итоги выборов главы Башкирии

UfacityNews.ru вчера в 22:20
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Медведев проиграл Надалю в финале US Open

Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
ТАСС вчера в 21:09
Политика

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Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
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В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер

В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
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В России вырастут детские пособия

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Газета.Ru 02:53
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Более подробная информация об оснащении, ценах и комплектациях нового Toyota RAV4 для России появится 1 октября.
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В России создается двигатель нового поколения ПДВ-4000, который можно будет устанавливать как на самолеты, так и на вертолеты, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.
РИА Новости 01:47
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Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме

По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.
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Центробанк снизил ключевую ставку до минимума за последние 5 лет

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Свойкировский.рф вчера в 06:00
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На выборах главы Петербурга лидирует Беглов

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Грузинская певица Нино Катамадзе, отказавшаяся от выступлений в РФ на фоне конфликта Москвы и Тбилиси, призналась в любви к своим российским поклонникам.
URA.Ru вчера в 05:25
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В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Политика

Путин уволил помощника Бастрыкина

Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Политика

Локоть победил на выборах мэра Новосибирска

Коммерсантъ вчера в 16:45
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В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи

Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья начал рассматривать предложение о введение наказаний для тех россиян, которые вызывают скорую помощь просто так.
Газета.Ru 01:48
Общество

Медики рассказали о лечебных свойствах водки

По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия 07 сентября в 19:04
Политика

В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Транспорт

British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов

Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
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Сыгравший Питера Петтигрю в «Гарри Поттере» актер рассказал о резкой потере веса

Британский актер Тимоти Сполл, сыгравший Питера Петтигрю в серии фильмов о Гарри Поттере и главную роль в исторической драме «Уильям Тернер», рассказал о том, почему решил похудеть.
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Технологии

Россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта

В рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.
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«Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой, они тщательно проверены и обработаны», - цитирует агентство Xinhua заявление специалистов Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР.
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Доктора поделились рентгеновскими снимками, на которых в анальных отверстиях людей запечатлены различные предметы.
Lenta.ru вчера в 21:25
Политика

На выборах губернатора Челябинской области победил Алексей Текслер

По итогам обработки 100% протоколов на выборах губернатора Челябинской области побеждает действующий врио главы региона Алексей Текслер с 69,31% голосов.
Коммерсантъ 02:14
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой

РИА Новости вчера в 20:21
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Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
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Андрей Мазов одержал уверенную победу по своему избирательному округу

Редакция ИА «Тульские новости» связалась со штабом кандидата от «Партии Роста» на выборах в Тульскую областную Думу Андрея Мазова.
Тульские новости вчера в 19:51
Политика

Игорь Бабушкин победил на выборах губернатора Астраханской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин победил на выборах главы региона.
МИР 24 00:40
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