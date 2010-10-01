Политика
Чита.РуОсипов выиграл выборы губернатора Забайкальского края
Александр Осипов, с октября 2018 года проработавший временно исполняющим обязанности губернатора, выиграл выборы главы Забайкальского края.
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Наука
Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ
Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru 16:51
Политика
Старовойт победил на выборах губернатора Курской области
Врио главы Курской области Роман Старовойт набирает на выборах главы региона 81,07 процента голосов после обработки ста процентов протоколов.
Политика Сегодня 22:42
Политика
На выборах главы Липецкой области победил Игорь Артамонов
РИА Новости 22:06
Общество
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
РИА Новости 21:20
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
Российская газета 12:56
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ 21:08
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
Политика
В Хакасии проходят выборы глав районов
В Хакасии в единый день голосования 8 сентября проходят выборы глав районов и довыборы депутатов Верховного совета республики.
REGNUM 01:30
Происшествия
В центре Москвы автомобиль сбил мужчину в инвалидной коляске
В центре Москвы легковой автомобиль сбил мужчину в инвалидной коляске, пересекавшего дорогу в неположенном месте.
РБК 16:21
Музыка
Blink-182 спели песню о ненависти
Blink-182 представили 6 сентября 2019 года новый сингл "I Really Wish I Hated You".
ИА InterMedia вчера в 20:21
Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru 11:25
Здоровье
Женщина плохо умывалась и расплодила на глазах полчища паразитов
По словам докторов, причиной появления клещей стал неправильный уход за собой: женщина плохо удаляла косметику перед сном, а иногда и вовсе ложилась спать накрашенной.
Lenta.ru 21:58
Политика
В России прошли выборы в местные органы власти
RT на русском 15:30
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Политика
Оппозиция оспорит итоги выборов главы Абхазии
Оппозиционный кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния заявил о намерении оспорить итоги второго тура выборов главы государства.
URA.Ru 22:44
Гаджеты
Microsoft научила Windows 10 звонить со смартфона
iXBT.com 10:50
Здоровье
Названы внешние признаки проблем с печенью
Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
Известия 00:38
Здоровье
В России будет инвентаризирована система здравоохранения
Плохая оснащённость медицинских учреждений и отсутствие финансирования являются большой проблемой регионального здравоохранения; инвентаризация будет направлена на выяснение потребностей.
Сиб.фм 20:52
Общество
Летняя жара во Франции убила 1,5 тысячи человек
Министр социальных дел и здравоохранения республики Аньес Бюзен заявил, что летом во Франции аномальная жара стала причиной смерти 1,5 тысячи человек.
Газета.Ru 13:54
Политика
Алексей Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области
На выборах главы Челябинской области лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.
Известия 14:44
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Футбол
Кикнадзе: недавно в «Локомотив» мог перейти один из лучших форвардов в мире
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что несколько дней назад состав команды мог пополнить один из лучших нападающих в мире.
Чемпионат 16:50
Гаджеты
Huawei продемонстрировала возможности видеоредактора Mate 30
Одной из новоявленных программных фишек флагмана Huawei Mate 30 является видеоредактор, в котором используется весь потенциал нового NPU.
Anonsens 15:17
Общество
Во Владивосток пришло самое большое в истории России круизное судно
"Лайнер стал самым большим круизным судном, когда-либо зашедшим в российские порты", - отметил собеседник, добавив, что это стало возможным благодаря завершению в 2018-2019 году Росморпортом дноуглубительных работ у причалов морского вокзала Владивостока.
РИА Новости 22:24