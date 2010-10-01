Политика

Чита.РуЧита.РуОсипов выиграл выборы губернатора Забайкальского края

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Александр Осипов, с октября 2018 года проработавший временно исполняющим обязанности губернатора, выиграл выборы главы Забайкальского края.
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Осипов получил наименьшую поддержку в Горном, который посетил в день выборов

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