Политика
Московский КомсомолецОскал «беззубого пса»: в Госдуме прокомментировали новые санкции США
Депутат Государственной думы РФ от полуострова Крым Михаил Шеремет прокомментировал решение властей США ввести очередной пакет индивидуальных санкций в отношении восьми граждан Украины и России, а также российской компании "Гранд Сервис Экспресс", осуществляющей железнодорожные перевозки на полуостров.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 19:33, Ашберн
Здоровье
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162 человек
Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162, сообщает местный Комитет здравоохранения.
Авто
Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото
Шпионские фотографии экстерьера и интерьера серийного автомобиля 2021 модельного года опубликовал портал Clien.net.
Политика
ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме.
Общество
Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
Футбол
Крылья Советов объявили о переходе Соболева в «Спартак»
Гаджеты
Стало известно, когда Samsung Galaxy S20 и Z Flip поступят в продажу
Автор портала XDA Developers Макс Вайнбах в своем Twitter-аккаунте опубликовал очередную порцию утечек о новой флагманской линейке смартфонов Samsung Galaxy S20 и "раскладушке" Galaxy Z Flip.
Шоу-бизнес
Пластический хирург рассказала об операциях Пугачевой
Известный пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об операциях певицы Аллы Пугачевой.
Здоровье
Студентам из КНР в Приморье могут продлить каникулы до марта
Председатель штаба Татьяна Голикова предложила направить обращение российским вузам о том, чтобы продлить китайским студентам каникулы до первого марта.
Политика
За проведение выборов в Крыму Канада ввела новые санкции против России
«Сегодняшние санкции демонстрируют, что Канада и ее союзники едины в своем осуждении незаконной аннексии Россией Крыма и нелегитимных выборов, проведенных там осенью прошлого (2019) года», — заявил глава внешнеполитического ведомства Канады.
Наука
В США выпустили в природу генетически модифицированную бабочку
Гаджеты
Apple отчиталась о рекордной в истории выручке за квартал
Американская компания Apple рассказала о прибыли за квартал, который закончился 28 декабря прошлого года, составляющая 91,8 млрд долларов.
Политика
КПРФ предложила свои поправки в Конституцию
Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал о предложенных поправках КПРФ ко второму чтению законопроекта.
Футбол
Компания из России может купить «Ньюкасл»
В среду, 29-го января, телерадиовещательная организация BBC обнародовала информацию, согласно которой футбольный клуб "Ньюкасл" может быть продан одной из двух крупных компаний из России.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для промышленности
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.
Политика
Путин снял с должности главу Чувашии
Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Гаджеты
Новый флагман Sony Xperia получит аккумулятор на 4400 мАч
В социальной сети Weibo инсайдер под ником Caybule поделился подробностями о смартфонах новой линейки Sony Xperia.
Киберспорт
Разработчик Warcraft III сравнил игру с «Крёстным отцом»
Милкер рассказал, что во время анонса Warcraft III: Reforged он ещё работал над Heroes of the Storm.
Политика
В Раде предложили отправить в поход на Крым «тех, кто уже пожил»
Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников.
Здоровье
Сахар белый и «коричневый» ‒ в чем разница? Мнение врача
В поисках альтернативы обычному белому сахару многие обращают внимание на присутствующие в изобилии на полках магазинов другие виды этого продукта.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Общество
Гороскоп для избранных: кому повезет в любви и делах 30 января
Какие знаки зодиака 30 января ждет успех в делах, а какие преуспеют на любовном фронте, расскажем в нашем гороскопе.
Гаджеты
Google разрешит перепрошивать смартфоны по команде с сайта
Команда Google представила сервис Android Flash Tool, который позволит перепрошивать смартфоны по команде с сайта, то есть без необходимости предварительно искать и скачивать образ прошивки.
Энергетика
Крупнейшие газовые месторождения Украины выработаны на 80%
Пять крупнейших месторождений газа "Укргазодобычи" - дочерней компании "Нафтогаза Украины" - близки к полному истощению, говорится в сообщении на ее странице в Facebook.
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в город Маарет-эн-Нууман в Идлибе
Политика
Глава «Почты России» станет заместителем нового руководителя
На посту главы «Почты России» Подгузов сменил Дмитрия Страшнова, который возглавлял предприятие в течение четырех лет.
Происшествия
В Москве арестовали отвечавшего за закупки для МИДа чиновника
Суд в Москве арестовал по подозрению в получении взяток начальника отдела организации госзакупок ФГБУ "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексея Добровольского, выяснил "Ъ".
Общество
Boeing понес убытки впервые с 1997 года
Boeing понес убытки впервые с 1997 года. По итогам 2019 года корпорация ушла в минус на 636 миллионов долларов.
Здоровье
Минздрав РФ вернет пункт о ВМП в порядок оказания медпомощи пожилым
Минздрав России намерен вернуть пункт об оказании высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в порядок оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия", уточнив критерии ее оказания.