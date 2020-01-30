Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецОскал «беззубого пса»: в Госдуме прокомментировали новые санкции США

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Депутат Государственной думы РФ от полуострова Крым Михаил Шеремет прокомментировал решение властей США ввести очередной пакет индивидуальных санкций в отношении восьми граждан Украины и России, а также российской компании "Гранд Сервис Экспресс", осуществляющей железнодорожные перевозки на полуостров.
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