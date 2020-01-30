Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецОскал «беззубого пса»: в Госдуме прокомментировали новые санкции США

Депутат Государственной думы РФ от полуострова Крым Михаил Шеремет прокомментировал решение властей США ввести очередной пакет индивидуальных санкций в отношении восьми граждан Украины и России, а также российской компании "Гранд Сервис Экспресс", осуществляющей железнодорожные перевозки на полуостров.
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США «оскалились беззубым ртом» на Россию. В Госдуме прокомментировали новые санкции

Телеканал 360°19:38

В Госдуме назвали США «беззубым псом» в ответ на новые санкции

РБК19:14

Оскал «беззубого пса»: в Госдуме прокомментировали новые санкции США

Московский Комсомолец17:58

В Госдуме сравнили новые санкции США с оскалом «беззубого пса»

РИА Новости16:34

В Крыму оценили санкции США: «напоминают злопамятного беззубого пса»

РЕН ТВ16:31
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Общество

Читинский депутат предложил для борьбы со смогом снизить тарифы на электричество

Депутат городской думы Читы Константин Уланов во время заседания 30 января предложил направить губернатору Забайкальского края предложение по снижению тарифа на электричество, чтобы дыма от печей в городе стало меньше.
Чита.Ру 21:00
Экономика

Сельская ипотека, поддержка аграриев и экспорт амурской продукции

Вопросы, касающиеся сельской ипотеки, поддержки аграриев и экспорта амурской продукции, рассмотрели в ходе заседания Совета АПК региона, которое в Ивановке провел губернатор области Василий Орлов.
ИА Порт Амур 19:35
Происшествия

Вахтовый автобус перевернулся в Якутии

ТАСС 20:26
Спорт

AIU рекомендовал рассмотреть полное исключение ВФЛА из World Athletics

Газета.Ru 12:32
Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Российская газета 08:33
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru 09:30
Хоккей

Овечкин вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторз».
РБК 20:58
Футбол

«Реал» разгромил «Сарагосу» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании

«Сарагоса» является представителем сегунды – второй по силе лиге Испании. Поэтому «Реал» был явным фаворитом матча.
ГЛАС.RU 17:17
Общество

В России цены на медицинские маски выросли на треть

Средний чек при покупке медицинских масок в аптеках вырос на прошлой неделе на 30% по сравнению с тем же периодом в 2019 году.
REGNUM 20:57
Гаджеты

AMD обещает, что карта на Big Navi произведёт фурор в играх на 4K

Компания AMD вовсю готовится к анонсу Big Navi — нового GPU, который должен сравнять ставки в противостоянии «красных» и «зелёных».
Игромания.ру вчера в 15:02
Шоу-бизнес

Пелагея и Телегин устроили вместе празднование дня рождения дочери

Певица Пелагея на время воссоединилась с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным ради празднования дня рождения общей дочери Таисии.
Суть событий 01:29
Армия и оружие

Минобороны РФ сообщило о наступлении сирийской армии в Идлибе

REGNUM 11:58
Общество

Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
ТАСС вчера в 04:36
Политика

Посольство России отреагировало на новые санкции США

Инициаторы новых антироссийских санкций США по Крыму наносят ущерб лишь собственным интересам и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
RT на русском 19:12
Политика

ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ

Решение ратифицировать полномочия делегации России в полном объеме было поддержано необходимым большинством депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в рамках пленарной сессии 29 января.
REGNUM 17:55
Политика

Нетаньяху может лично забрать на родину помилованную Путиным Иссахар

Помилованную президентом России Владимиром Путиным Нааму Иссахар может отвезти на родину лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
ТВ Центр 14:27
Общество

Мишустин установил размер индексации выплат военнослужащим в 2020 году

В России установлен размер индексации в 2020 году отдельных выплат военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств.
REGNUM 02:21
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль

Известия 19:39
Технологии

Mail.ru Group открыла предзаказ на свою умную колонку

Корпорация Mail.ru Group 29 января откроет предзаказ на умную колонку «Капсула», устройство поступит на прилавки магазинов к концу первого квартала.
Adindex.ru вчера в 20:57
Политика

Глава «Почты России» станет заместителем нового руководителя

На посту главы «Почты России» Подгузов сменил Дмитрия Страшнова, который возглавлял предприятие в течение четырех лет.
РБК 14:13
Общество

Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем

Россия в качестве меры по предотвращению проникновения нового коронавируса продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке.
РИА Новости 19:33
Кино

Россиянка Юлия Чиркова стала обладательницей «Порно-Оскара»

За океаном, как сообщает «Московский комсомолец», объявили лауреатов кинопремии AVN Awards, более известной как «Порно-Оскар».
Чистовик 07:15
Энергетика

На Украине истощились месторождения газа

Более чем на 80% истощены запасы пяти ведущих газовых месторождений Украины.
REGNUM 20:06
Политика

Врио главы Чувашии стал Олег Николаев

Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
РБК 10:30
Общество

Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор

РБК 10:41
Экономика

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
РИА Новости вчера в 09:54
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе

Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.
Pravda.Ru 09:26
Кино

В сети появился первый трейлер анимационного фильма Mortal Kombat

В сеть выложили видеоролик, посвященный новому мультфильму игровой вселенной Mortal Kombat.
Мойка78 вчера в 17:46
Энергетика

На Украине снизили цену на газ для промышленности

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.
REGNUM 07:13
Политика

Сводная сестра Анны Франк заявила, что фото освобождения Освенцима являются подделкой

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