Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессОскар Хильемарк: «Хочу стать с „Динамо“ чемпионом России»

Полузащитник «Динамо» Оскар Хильемарк рассказал о планах со своей новой командой.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Оскар Хильемарк: «Хочу стать с „Динамо“ чемпионом России»

Спорт-Экспресс10:53

Хильемарк: «Я перешел в „Динамо“ из Серии А, но в России тоже сильное первенство»

Sport24.ru03:56

Шведский новичок «Динамо» оценил уровень РПЛ

Чемпионат04:02

Оскар Хильемарк: Мне нравится Хохлов – он тоже играл в Европе

Советский спорт04:51

Хильемарк: «Рад попробовать свои силы в РПЛ»

Евро-футбол.ру04:17

Шведский новичок «Динамо» сравнил уровень итальянской Серии А и РПЛ

REGNUM05:32

Оскар Хильемарк: «В России сильная лига. Рад, что есть возможность попробовать здесь свои силы»

Bookmaker-ratings.ru05:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 11:52, Вашингтон
Авто

Porsche 911 стал самым прибыльным автомобилем года

Авторамблер 05:56
Происшествия

Экс-чиновница сбила ребенка и потребовала с него 100 тысяч рублей

Pravda.Ru 04:44
Политика

Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР

Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».
RT на русском 11:34
Политика

Путин поручил создать филиалы Нахимовского училища при всех флотах

Президент Владимир Путин дал указание Минобороны создать филиалы Нахимовского военно-морского училища при всех флотах России, сообщает ТАСС.
РБК 09:23
Общество

Тридцать долгостроев в Саратове завершат за счет федерального бюджета

"В список проблемных домов региона, которые будут достраивать за счет федерального бюджета, вошли 27 площадок с 30 домами (одна из площадок включает в себя четыре дома)", - говорится в сообщении.
ТАСС 04:55
Политика

Путин выпил в Дагестане отставленную в сторону 20 лет назад рюмку

Известия 08:12
Политика

Глава ДНР заявил о цели войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Культура

Участникам «Квартета И» вручили звания заслуженных артистов России

Московский Комсомолец 09:52
Политика

«Ценный свидетель» по делу «Боинга» уехал из Москвы в Донбасс

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года.
Lenta.ru 11:12
Происшествия

Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео

РИА Новости 09:01
Религия

Пресс-секретарь Патриарха Кирилла оставил должность

Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков оставил свой пост.
Газета.Ru 10:15
Политика

Освобожденный украинский моряк рассказал о требовании целовать мантию судье

По словам Гриценко, государственные адвокаты и психологи в российском СИЗО требовали от украинских моряков «падать в колени судьям, целовать мантию, говорить, что виновен», обещая в таком случае «что-то хорошее».
Lenta.ru 09:57
Экономика

Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей

Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости 10 сентября в 21:13
Общество

Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика

Газета.Ru 04:27
Экономика

Минздрав изменит порядок закупки лекарств после срыва 30% аукционов

Министерство меняет правила Министерство здравоохранения изменит порядок определения начальной максимальной цены контрактов на закупку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
РБК 07:01
Шоу-бизнес

Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле

Представитель уточнил: на первых порах было опасение, что телеведущий получил перелом, а рентген на месте сделать не удалось - "поэтому решили перестраховаться".
Российская газета 05:56
Политика

Решение суда ЕС по газопроводу OPAL обрадовало Украину

Суд Евросоюза встал на сторону Польши в споре с "Газпромом" по трубе OPAL — российская компания не сможет использовать газопровод на сто процентов и должна будет часть транзита осуществлять через Украину.
РЕН ТВ 10 сентября в 22:19
Политика

Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова

В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru 08:26
Хоккей

«Трактор» не может вылететь в Китай на игры с «Куньлунем»

Сегодня, 12 августа, стало известно, что хоккейный клуб «Трактор» не может вылететь в Китай на игры с «Куньлунь Ред Стар» из-за проблем с въездом в страну.
Первый областной 09:12
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10 сентября в 03:27
Происшествия

К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

Lenta.ru 01:42
Культура

Павел Лобков покинет телеканал «Дождь»

Журналист Павел Лобков в конце сентября покинет редакцию «Дождя», написала в своем Facebook главный редактор телеканала Александра Перепелова.
РБК 11:24
Экономика

Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья

По мнению Медведева, неразвитость рынка арендного жилья в России объясняется в том числе тем, что во времена СССР жилье нельзя было иметь в полной собственности.
Газета.Ru вчера в 07:55
Происшествия

Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова

РИА Новости вчера в 15:34
Армия и оружие

Турция радуется соглашениям с США по северу Сирии, не понимая, что попала в ловушку

Вчерашнее первое совместное патрулирование США и Турции в районе предполагаемой «зоны безопасности» на севере Сирии транслировалось турецкими государственными каналами в прямом эфире.
ФАН 10 сентября в 10:54
Происшествия

Дело томского подростка, пытавшегося спасти щенка, вернули прокурору

RT на русском 11:26
Авто

Tesla Model S установила очередной рекорд на гоночном треке

Илон Маск рассказал о том, что электромобиль Tesla Model S установил рекорд трассы Лагуна Сека среди четырёхдверных авто.
iXBT.com вчера в 09:29
Экономика

Глава ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих россиян

Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц.
РИА Новости 09:59
Экономика

В Госдуме прокомментировали решение Минтруда по МРОТ на 2020 год

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала решение Минтруда, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2020 году составит 12 130 рублей.
RT на русском 10:50
Здоровье

Власти США хотят значительно ограничить продажу вейпов

Власти Соединенных Штатов хотят в значительной степени ограничить в стране продажу электронных сигарет с ароматическими добавками - вейпов.
ТАСС вчера в 18:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Оскар Хильемарк
Шведский футболист, полузащитник клуба «Дженоа», выступающий на правах аренды в «Динамо» и сборной Швеции. Участник чемпионата Европы 2016 и чемпионата мира 2018 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное