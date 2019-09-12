Полузащитник Динамо Оскар Хильемарк высказался о переходе в московский клуб. Я перешел сюда из итальянской серии А, сказал 27-летний швед в интервью клубной пресс-службе.

Оскар Хильемарк: Мне нравится Хохлов – он тоже играл в Европе

Происшествия У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей Сотрудники управления МВД России по Краснодару задержали мужчину, который подозревается в краже наручных часов у известного футболиста, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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