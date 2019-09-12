Футбол

Советский спортСоветский спортОскар Хильемарк: Мне нравится Хохлов – он тоже играл в Европе

Полузащитник Динамо Оскар Хильемарк высказался о переходе в московский клуб. Я перешел сюда из итальянской серии А, сказал 27-летний швед в интервью клубной пресс-службе.
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«Мне нравится наш главный тренер Хохлов, он тоже играл в Европе». Хильемарк — о переходе в «Динамо»

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Оскар Хильемарк
Шведский футболист, полузащитник клуба «Дженоа», выступающий на правах аренды в «Динамо» и сборной Швеции. Участник чемпионата Европы 2016 и чемпионата мира 2018 годов.
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Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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