Культура

Газета.RuГазета.RuЦеремония «Оскар» вновь пройдет без ведущего

Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
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Церемония вручения премии «Оскар» снова пройдет без ведущего

ТАССвчера в 15:46

«Оскары» решили снова раздать без ведущего

Lenta.ruвчера в 16:53

Церемония вручения «Оскар» вновь пройдет без ведущего

Интерфаксвчера в 15:52

Церемония вручения «Оскара» снова пройдет без ведущего

Известиявчера в 16:37

«Оскар»-2020 пройдёт без ведущего

Фонтанка.Рувчера в 15:00

Церемония вручения «Оскаров» в этом году снова пройдет без ведущего

Эхо Москвывчера в 17:10

Церемония вручения премии «Оскар» вновь пройдет без ведущего

REGNUMвчера в 15:29
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Общество

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости вчера в 18:06
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Здоровье

Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
RT на русском вчера в 20:22
Происшествия

Под Новосибирском при пожаре в торговом комплексе погиб мужчина

Тело погибшего обнаружили при разборе завалов сгоревшего в среду торгового комплекса "Центральный" в городе Искитиме в Новосибирской области, сообщает в четверг управление СК по региону.
РИА Новости вчера в 22:55
Армия и оружие

Появилась версия о возможной атаке ЗРК «Тор» на украинский лайнер

Lenta.ru вчера в 14:13
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Джастин Бибер страдает болезнью Лайма

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Европейцы не поддерживают внешнюю политику Трампа

Согласно исследованию американского центра Pew, почти две трети опрошенных европейцев внешнюю политику Трампа не поддерживают.
Вести.Ru вчера в 23:13
Армия и оружие

Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде

РИА Новости вчера в 15:52
Армия и оружие

Дональд Трамп отказался от военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана.
Российская газета вчера в 16:13
Гаджеты

AMD представила 64-ядерный процессор Ryzen Threadripper 3990X

Сотрудники AMD в рамках выставки CES 2020 продемонстрировали новейший процессор под названием Ryzen Threadripper 3990X, обладающий 64 ядрами.
Discover24 07 января в 04:56
Происшествия

У жителя Петербурга нашли на балконе мумию

Lenta.ru вчера в 11:16
Спорт

WADA начало расследование после фильма о допинге в тяжёлой атлетике

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено проверить информацию, изложенную в документальном фильме немецкой телекомпании ARD.
Суть событий 07 января в 02:32
Происшествия

Один человек погиб, двое пострадали в жёстком ДТП на трассе в Бердске

В районе Поклонного креста на въезде в Бердск в жёстком столкновении сошлись «Тойота Пробокс», которая следовала со стороны Искитима, и встречный ВАЗ-2114.
Свидетель (г. Бердск) вчера в 23:31
Политика

На Украине объявлен траур в связи с крушением самолёта в Тегеране

RT на русском вчера в 22:16
Кино

Режиссёр «Великого Гэтсби» и «Мулен Руж» снимет «Мастера и Маргариту»

Австралийский режиссёр Баз Лурман займётся съёмками «Мастера и Маргариты».
News.ru вчера в 15:25
Транспорт

Существенные изменения в сдаче на права ожидают россиян в 2020 году

Изменения в правилах сдачи экзаменах на водительские права ожидают россиян в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 23:09
Происшествия

Пожар в аэропорту Норвегии повредил сотни автомобилей

Из-за огня часть здания парковки обрушилась, повредив около 200-300 машин, пишет РИА Новости, ссылаясь на телерадиокомпанию NRK.
Российская газета вчера в 18:55
Футбол

«ПСЖ» разгромил «Сент-Этьен» в ¼ финала Кубка Лиги

8 января на стадионе "Парк де Пренс" в Париже (Франция) в рамках финала Кубка французской Лиги сезона 2019/20 был разыгран матч между командами "Пари Сен-Жермен" и "Сент-Этьен".
REGNUM вчера в 22:42
Происшествия

Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена

Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
РИА Новости вчера в 23:27
Хоккей

Кузнецов набрал один балл, но «Вашингтон» все равно прервал победную серию в НХЛ

"Кэпиталз" прервали свою победную серию из трех матчей.
Вести.Ru вчера в 22:16
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Газета.Ru вчера в 18:38
Футбол

Шкурин перешёл в «Динамо» Брест. Игрока должен выкупить ЦСКА

Soccer.ru вчера в 18:45
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия вчера в 17:50
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 07 января в 15:19
Политика

Тегеран исключает попадание ракеты в разбившийся украинский Boeing

Коммерсантъ вчера в 01:49
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На Украине чиновницу ранили из арбалета

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Космос

Астрономы из Нидерландов и Канады нашли источник сигналов из космоса

VSE42.RU вчера в 23:34
Футбол

«Валенсия» с Черышевым пропустила «Реал» в финал Суперкубка Испании

Вести.Ru вчера в 16:15
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Назван способ продлить жизнь на 10 лет

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Происшествия

Два сноубордиста пострадали на «Высокогорье» в Чите

Байкал24 вчера в 22:53
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