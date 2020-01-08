Культура
Газета.RuЦеремония «Оскар» вновь пройдет без ведущего
Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
Происшествия
Под Новосибирском при пожаре в торговом комплексе погиб мужчина
Тело погибшего обнаружили при разборе завалов сгоревшего в среду торгового комплекса "Центральный" в городе Искитиме в Новосибирской области, сообщает в четверг управление СК по региону.
Армия и оружие
Появилась версия о возможной атаке ЗРК «Тор» на украинский лайнер
Шоу-бизнес
Джастин Бибер страдает болезнью Лайма
Политика
Европейцы не поддерживают внешнюю политику Трампа
Согласно исследованию американского центра Pew, почти две трети опрошенных европейцев внешнюю политику Трампа не поддерживают.
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде
Армия и оружие
Дональд Трамп отказался от военной операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана.
Гаджеты
AMD представила 64-ядерный процессор Ryzen Threadripper 3990X
Сотрудники AMD в рамках выставки CES 2020 продемонстрировали новейший процессор под названием Ryzen Threadripper 3990X, обладающий 64 ядрами.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
Спорт
WADA начало расследование после фильма о допинге в тяжёлой атлетике
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено проверить информацию, изложенную в документальном фильме немецкой телекомпании ARD.
Происшествия
Один человек погиб, двое пострадали в жёстком ДТП на трассе в Бердске
В районе Поклонного креста на въезде в Бердск в жёстком столкновении сошлись «Тойота Пробокс», которая следовала со стороны Искитима, и встречный ВАЗ-2114.
Политика
На Украине объявлен траур в связи с крушением самолёта в Тегеране
Кино
Режиссёр «Великого Гэтсби» и «Мулен Руж» снимет «Мастера и Маргариту»
Австралийский режиссёр Баз Лурман займётся съёмками «Мастера и Маргариты».
Транспорт
Существенные изменения в сдаче на права ожидают россиян в 2020 году
Изменения в правилах сдачи экзаменах на водительские права ожидают россиян в 2020 году.
Происшествия
Пожар в аэропорту Норвегии повредил сотни автомобилей
Из-за огня часть здания парковки обрушилась, повредив около 200-300 машин, пишет РИА Новости, ссылаясь на телерадиокомпанию NRK.
Футбол
«ПСЖ» разгромил «Сент-Этьен» в ¼ финала Кубка Лиги
8 января на стадионе "Парк де Пренс" в Париже (Франция) в рамках финала Кубка французской Лиги сезона 2019/20 был разыгран матч между командами "Пари Сен-Жермен" и "Сент-Этьен".
Происшествия
Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена
Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
Хоккей
Кузнецов набрал один балл, но «Вашингтон» все равно прервал победную серию в НХЛ
"Кэпиталз" прервали свою победную серию из трех матчей.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Футбол
Шкурин перешёл в «Динамо» Брест. Игрока должен выкупить ЦСКА
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Политика
Тегеран исключает попадание ракеты в разбившийся украинский Boeing
Происшествия
На Украине чиновницу ранили из арбалета
Космос
Астрономы из Нидерландов и Канады нашли источник сигналов из космоса
Футбол
«Валенсия» с Черышевым пропустила «Реал» в финал Суперкубка Испании
Наука
Назван способ продлить жизнь на 10 лет
Происшествия