Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Здоровье Названа причина вспышки пневмонии в Китае Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.

Происшествия Под Новосибирском при пожаре в торговом комплексе погиб мужчина Тело погибшего обнаружили при разборе завалов сгоревшего в среду торгового комплекса "Центральный" в городе Искитиме в Новосибирской области, сообщает в четверг управление СК по региону.

Политика Европейцы не поддерживают внешнюю политику Трампа Согласно исследованию американского центра Pew, почти две трети опрошенных европейцев внешнюю политику Трампа не поддерживают.

Гаджеты AMD представила 64-ядерный процессор Ryzen Threadripper 3990X Сотрудники AMD в рамках выставки CES 2020 продемонстрировали новейший процессор под названием Ryzen Threadripper 3990X, обладающий 64 ядрами.

Футбол «ПСЖ» разгромил «Сент-Этьен» в ¼ финала Кубка Лиги 8 января на стадионе "Парк де Пренс" в Париже (Франция) в рамках финала Кубка французской Лиги сезона 2019/20 был разыгран матч между командами "Пари Сен-Жермен" и "Сент-Этьен".