Телеканал АВС ведет прямую трансляцию с церемонии. Прогнозы кинокритиков, пророчащих харизматичному Хоакину Фениксу победу в номинации «Лучший актер», сбылись. «Оскар» за лучшую мужскую роль в этом году забрал Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в «Джокере».

Хоакин Феникс получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в «Джокере»

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