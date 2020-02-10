Кино
Gazeta.SPbХоакин Феникс получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в «Джокере»
Телеканал АВС ведет прямую трансляцию с церемонии. Прогнозы кинокритиков, пророчащих харизматичному Хоакину Фениксу победу в номинации «Лучший актер», сбылись. «Оскар» за лучшую мужскую роль в этом году забрал Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в «Джокере».
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Хоакин Феникс и Шарлиз Терон - номинанты на премию «Оскар» в ожидании
Sputnik Армения08 февраля в 14:18
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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