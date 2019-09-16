с чего всё началось

Глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич, которую обвинили в том, что она назвала россиян быдлом, попросила прощения у жителей Тулуна. Об этом сообщает РИА "Новости". Женщина также сообщила, что решила написать заявление об увольнении.

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Энергетика «Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе Распоряжение регулятора дано во исполнение вердикта суда ЕС, который 10 сентября аннулировал решение Еврокомиссии о предоставлении «Газпрому» расширенного доступа к мощностям восточного отвода от «Северного потока».

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