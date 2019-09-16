Политика
Газета.RuОскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась
Глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич, которую обвинили в том, что она назвала россиян быдлом, попросила прощения у жителей Тулуна. Об этом сообщает РИА "Новости". Женщина также сообщила, что решила написать заявление об увольнении.
Читать в источнике
Оценить99
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6997 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
Футбол
Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Российская газета 14 сентября в 13:59
Религия
«Русский экзархат» в Европе присоединился к РПЦ
Священный синод РПЦ принял главу "Русского экзархата" в Европе архиепископа Иоанна и всех клириков под его руководством и приходы в юрисдикцию Московского патриархата.
РИА Новости 14 сентября в 08:27
Происшествия
В Москве у станции метро «Тимирязевская» произошла стрельба
Неизвестный устроил стрельбу из огнестрельного оружия у станции "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, в результате происшествия два человека были госпитализированы.
ТАСС 03:03
Политика
Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов
Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.
Известия 04:52
Кино
Скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев
В понедельник, 16 сентября, стало известно о смерти народного артиста РСФСР Юрия Колычева.
Piter.tv 05:32
Здоровье
Более 400 тысяч москвичей сделали прививки от гриппа за 10 дней
В городе действуют более 500 пунктов, в которых можно сделать прививку Более 400 тысяч москвичей сделали прививки от гриппа за первые 10 дней с начала масштабной кампании вакцинации.
Моя Москва.онлайн вчера в 01:05
Энергетика
«Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе
Распоряжение регулятора дано во исполнение вердикта суда ЕС, который 10 сентября аннулировал решение Еврокомиссии о предоставлении «Газпрому» расширенного доступа к мощностям восточного отвода от «Северного потока».
Ведомости вчера в 16:51
Кино
Стартовали съемки фильма Mortal Kombat
Cyber.sports.ru 03:51
Общество
Синоптик рассказал о приходе бабьего лета в Москву
Третье волна бабье лета придет в Москву с 23 сентября.
Газета.Ru 06:09
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Здоровье
Минздрав приступает к внедрению самой современной вакцины от гриппа
"Ранее всего шесть стран производили такие вакцины, сейчас и мы ее производим", - отметил он, добавив, что примерно в десяти странах она включена в национальный прививочный календарь.
РИА Новости вчера в 20:14
Гаджеты
Фабрика грез вместо ярмарки смартфонов: перспективы Apple TV+
Запуск стримингового сервиса Apple TV+ вызвал наибольший резонанс.
DP.RU вчера в 23:20
Происшествия
Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
Как отмечается, радикалы напали на участников ЛГБТ-марша и избили некоторых из них.
Газета.Ru вчера в 12:26
Кино
Греческая делегация прибыла в Крым с культурной миссией
Политика Сегодня 00:53
Культура
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 14 сентября в 04:47
Космос
У черной дыры в центре нашей галактики проснулся неуемный аппетит
Огромная черная дыра в центре нашей галактики заполняется необычайно большим количеством межзвездного газа и пыли, и исследователи пока не понимают, почему.
Суть событий 14 сентября в 12:54
Экономика
Purdue Pharma подала заявление о банкротстве
Производитель опиоидного болеутоляющего OxyContin американская компания Purdue Pharma начала процедуру банкротства в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве.
Коммерсантъ 05:27
Футбол
Роналду расплакался, когда увидел кадры со своим умершим отцом
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог сдержать слёз, когда ему показали кадры из видеоинтервью с его покойным отцом.
Чемпионат 03:47
Фигурное катание
Фигуристка Валиева призналась, что ей нравится выступать при полных трибунах
Заполненные трибуны помогают российской фигуристке Камиле Валиевой сохранять концентрацию во время соревнований.
ТАСС 01:49
Происшествия
При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
Российская газета 02:38
Армия и оружие
National Interest усмотрел в закупке Россией Су-57 подготовку к войне
Россия закупает истребители Су-57, готовясь к масштабному вооруженному конфликту — такое мнение озвучил эксперт издания The National Interest.
Известия 03:50
Общество
Регионы обязали вести видеосъемку во время отлова бездомных животных
Минприроды РФ утвердило методические указания регионам в сфере отлова потерявшихся и бездомных животных.
ТАСС 04:59
Футбол
«Гэлакси» забили 7 голов «Спортингу», Ибрагимович оформил хет-трик
Еще два гола за «Гэлакси» забил Себастьян Ллетгет, по разу отличились Джо Корона и Уриэль Антуна.
Sport24.ru 01:28
Музыка
Чиновница подала на Сергея Шнурова заявление в полицию
На Сергея Шнурова написали заявление в полицию из-за использования мата при исполнении песен группы «Ленинград» на концерте в Ростове-на-Дону.
REGNUM 05:23
Общество
Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ
Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru 04:27
Экономика
Forbes назвал крупнейшие частные компании России
Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
РБК 01:06
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
У актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 03:10
Происшествия
На Украине призвали расследовать осквернение памятника жертвам Холокоста
Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица призвал полицию расследовать осквернение памятника на месте массового убийства евреев в Николаевской области и отметил, что подозреваемые должны оказаться в суде.
РИА Новости 02:28