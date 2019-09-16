Общество

RT на русскомRT на русскомОбвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась

Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения. Она подчеркнула, что её слова были вырваны из контекста. Она также сообщила, что приняла решение написать заявление об увольнении.
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с чего всё началось
На своей странице в Facebook Алашкевич сообщила
, что займется подготовкой исков в отношении средств массовой информации, которые якобы искажали информацию об инциденте.
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