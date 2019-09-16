Общество
RT на русскомОбвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения. Она подчеркнула, что её слова были вырваны из контекста. Она также сообщила, что приняла решение написать заявление об увольнении.
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Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Политика
В ЛНР назвали фейком данные об аресте главы МВД Корнета
В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Игоря Корнета, сообщает "Политика сегодня".
Газета.Ru 09:08
Общество
С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск
С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Шоу-бизнес
У Заворотнюк развились тяжелые осложнения
Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Газета.Ru 07:55
Происшествия
Иран задержал шедший в ОАЭ танкер
Корпус стражей Исламской революции задержал в Ормузском проливе направлявшееся в ОАЭ судно с 11 членами экипажа на борту.
BFM.ru 08:18
Шоу-бизнес
Станислав Садальский показал переписку с Анастасией Заворотнюк
Актер Станислав Садальский в своем Instagram показал подписчикам переписку с телеведущей и актрисой Анастасией Заворотнюк.
Радио Sputnik вчера в 02:35
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
РБК 08:06
Происшествия
В Мариуполе расстреляли в упор ополченца батальона «Пятнашка»
Неизвестные расстреляли в Мариуполе ополченца батальона «Пятнашка» Романа Джумаева, сообщило в понедельник, 16 сентября, издание 0629.com.ua со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Известия 09:14
Киберспорт
Российский киберспортсмен-миллионер перешел из Virtus.pro в американскую EG
РИА Новости 09:25
Армия и оружие
В России стартовали стратегические военные учения «Центр-2019»
Российская газета 04:34
Политика
Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет
Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.
ТАСС 07:00
Футбол
Владелец «Спартака» сообщил, когда могут уволить Кононова
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал, что до декабря он не уволит главного тренера команды Олега Кононова.
Российская газета 09:34
Политика
Минск опроверг планы создания конфедерации России и Белоруссии
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подчеркнула абсолютный приоритет сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией, комментируя публикации в СМИ о том, что две страны якобы планируют объединиться в конфедерацию.
Интерфакс 08:06
Шоу-бизнес
Спецвыпуск об Анастасии Заворотнюк покажут на Первом канале
Первый канал выпустит сегодня, 16 сентября, в 19:45 специальный выпуск программы «Пусть говорят», посвященный актрисе Анастасии Заворотнюк, сообщает «Газета.ru».
Слово и Дело 06:44
Политика
Минюст отменит более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР
"Во исполнение поручения председателя правительства РФ планируется признать утратившими силу или не действующими на территории Российской Федерации более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР, принятых с 1917 года по 1991 год", - уточнили в Минюсте, отвечая на запрос ТАСС.
Будущее России. Национальные проекты 04:33
Политика
Володин призвал гармонизировать законодательство России и Узбекистана
В парламентском измерении следует сконцентрировать внимание на модельных законах, полагает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Утро.ru 09:16
Авто
Смерть ТагАЗа: как новый автозавод превратился в металлолом
Напомним, ТагАЗ был построен по лицензии южнокорейской компании Daewoo Motors на базе Таганрогского комбайнового завода в 1998 году.
За рулем 07:26
Экономика
Рекламные доходы телеканалов упали в первом полугодии на 9%
Рекламные доходы «Газпром-Медиа», ключевыми активами которого являются эфирные и кабельные телеканалы, за первые шесть месяцев года, наоборот, снизились на 6%, до 33,2 млрд руб.
РБК 06:02
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Баскетбол
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
Metaratings вчера в 09:48
Происшествия
Педофил четыре дня удерживал и насиловал школьницу в Москве
Мужчина четыре дня удерживал и насиловал 13-летнюю школьницу в квартире на востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 16 сентября.
Известия 08:33
Политика
Зеленский рассказал, чего ждёт от встречи «нормандской четвёрки»
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего он ждёт от ближайшей встречи лидеров стран «нормандской четвёрки».
DixiNews 08:27
Политика
Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании
У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).
РБК 07:17
Финансы
Курсы валют на сегодня, 16 сентября 2019 года
Курсы валют сегодня 16 сентября 2019 Центробанк РФ установлены на уровне: Европейская валюта Курс доллара на сегодня, 16.09.2019 установленный Центральным банком России такой: 64.47 руб за 1 USD.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 17:16
Происшествия
В Новосибирске болельщики избили хоккеиста во время матча
Матч любительских команд "Драйв-2" и "Кристалл Обьгэс-2" в Новосибирске был прерван из-за драки.
РИА Новости 01:46
Политика
В Киеве объяснили выдачу России «ценного свидетеля» по делу MH17
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью «Би-би-си Украина» прокомментировал выдачу России свидетеля по делу о крушении рейса МН17 Владимира Цемаха, несмотря на требование Нидерландов.
Lenta.ru 06:40