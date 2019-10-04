с чего всё началось

Тележурналиста Георгия Габуния, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире, вызвала на допрос грузинская Генпрокуратура. Об этом сообщили в самом ведомстве.

Происшествия Суд арестовал российское имущество фигурантов дела Baring Vostok Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.

Футбол «Реал» опроверг информацию о панических атаках Куртуа Руководство «Реала» выступило с заявлением на официальном сайте клубе относительно состояния здоровья голкипера Тибо Куртуа.

Армия и оружие В Сирии испытали С-500 «Прометей» В Сирии прошли испытания элементы новейшей российской системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей».

Культура Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+» После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.

Политика Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2» Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.

Армия и оружие Конгрессмен заявил о планах США провести масштабные учения в Европе Американский конгрессмен, член комитета по вооружённым силам Джон Гараменди в ходе 6-го Варшавского форума по безопасности заявил о планах США провести крупнейшие со времён холодной войны учения в Европе.

Политика Русскоязычные школы на Украине переведут на украинский язык «Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения», - сообщила она в эфире телеканала «Прямой».

Кино В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2» Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".

Кино Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.

Спорт Глава ВФЛА назвал героями прыгунов в высоту Акименко и Иванюка Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал серебро Михаила Акименко и бронзу Ильи Иванюка в прыжках в высоту на чемпионате мира в катарской Дохе.

Армия и оружие В Газе заявили о 54 пострадавших в стычках с израильскими силовиками Количество раненых и травмированных в столкновениях с израильскими полицейскими и военными в секторе Газа дошло до 54 человек, сообщил 4 октября журналистам сотрудник министерства здравоохранения палестинского анклава Ашраф аль-Кидра.

Общество Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.

Происшествия Самолет вернулся во Внуково из-за пьяного пассажира на борту Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который вылетел в Стамбул из аэропорта Внуково в Москве, вернулся обратно из-за пьяного пассажира.

Политика В Нидерландах намерены расследовать роль Украины в крушении MH17 Нижняя палата парламента Нидерландов потребовала от правительства страны расследовать роль Украины в крушении лайнера Boeing над Донецком, выполнявшего рейс MH17, передает сайт nos.nl.

Общество Бездомной певице из метро Лос-Анджелеса предложили работу Эмили Замурка, которая стала известна после вирусного ролика в интернете, получила предложение от музыкального продюсера, номинанта «Грэмми» Джоэла Даймонда.

Здоровье Ученые назвали вызывающие диабет профессии Люди некоторых профессий в три раза чаще рискуют заболеть диабетом второго типа.

Футбол Хельвег: у Головина прекрасное будущее Бывший игрок «Милана» и сборной Дании Томас Хельвег высказался о перспективах российского полузащитника Александра Головина в «Монако».

Футбол Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что из российских игроков в бытность, когда он сам был футболистом, ему нравился нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.