Политика
Российская газетаОскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали на допрос
Тележурналиста Георгия Габуния, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире, вызвала на допрос грузинская Генпрокуратура. Об этом сообщили в самом ведомстве.
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с чего всё началось
7 октября журналист Георгий Габуния явится на допрос в рамках расследования превышения должностных полномочий на телеканале «Рустави 2» и присвоения денег компании, сообщило РИА «Новости».Телеканал 360°12:38
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