с чего всё началось

Тележурналиста Георгия Габуния, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире, вызвала на допрос грузинская Генпрокуратура. Об этом сообщили в самом ведомстве.

Гаджеты IPhone SE 2 выйдет в начале 2020 года и будет похож на iPhone 8 По прогнозам аналитика, в 2020 году Apple сможет реализовать 30-40 миллионов iPhone SE 2. Напомним, ранее агенство Nikkei Asian Review также сообщало, что весной следующего года Apple выпустит iPhone SE 2 с дизайном iPhone 8.

Происшествия Самолет вернулся во Внуково из-за пьяного пассажира на борту Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который вылетел в Стамбул из аэропорта Внуково в Москве, вернулся обратно из-за пьяного пассажира.

Культура Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос» Первый канал изменил правила голосования за участников конкурса "Голос": от телефонных звонков решено отказаться, теперь голоса будут приниматься только с мобильных номеров в виде SMS.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Спорт Россиянин Акименко завоевал серебро в прыжках в высоту на ЧМ-2019 Россиянин Михаил Акименко занял второе место в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике в катарской Дохе.

Общество Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

Политика Волкер почти десять часов давал показания Конгрессу США Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил американским конгрессменам, что он лично не помогал президенту страны Дональду Трампу заставить власти Украины расследовать "дело Байденов" и призывал Киев не вмешиваться во внутреннюю политику США, передает Associated Press со ссылкой на источники.

Музыка KISS дадут концерт в океане для акул Американская группа KISS даст концерт в Индийском океане для восьми человек и акул.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк погасила многомиллионные долги перед банком Актриса Анастасия Заворотнюк, несмотря на свою болезнь, смогла погасить все свои долги перед банком.

Шоу-бизнес Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в «Ленкоме» Скандал с отменой вечера памяти Николая Караченкова в "Ленкоме", который должен был состояться 21 октября, разгорается все сильнее.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Экономика Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что распространить на всю страну эксперимент с налогообложением самозанятых можно лишь после определения перечня профессий, к которым может быть применим льготный режим.

Гаджеты В Европе скоро появится новая версия Redmi Note 8 Pro Позже в Европе появится еще эксклюзивная версия Redmi Note 8 Pro в цвете Midnight Blue.

Космос Две женщины впервые выйдут в открытый космос Кристина Кук и Джессика Мейр станут первой парой женщин, которые выйдут в открытый космос, сообщила на брифинге заместитель руководителя группы астронавтов Кэтрин Макартур, передает «РИА Новости».

Политика В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Политика Экоактивистка в США призвала бомбить Россию и есть детей Ранее, в конце сентября, активистка из Швеции Грета Тунберг выступила в ООН на тему экологии, заявив, что мировые лидеры «отняли у нее детство».